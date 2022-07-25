رابط التسجيل في جامعة جازان 1444 ومواعيد التقديم ، في ظل التسائلات من قبل الطلاب والطالبات الذي يقيمون داخل المملكة العربية السعودية حول التعرف على رابط القبول والتسجيل الخاص بجامعة جازان 1444 ومواعيد التقديم ، وذلك خلال بوابة القبول الخاصة بي لاستقبال طلبات التقديم للتخصصات المتاحة بجامعة جازان 1444 ، تابعوا معنا للتعرف على المزيد من المعلومات .

جامعة جازان

إحدى الجامعات السعودية الحكومية والتي تأسست تنفيذاً لأحكام المرسوم الملكي رقم (6616) في عام (1426 هـ) الموافق لتاريخ العام (2006 م). تقع الجامعة في مدينة جازان، وهي تحت إشراف وزارة التربية والتعليم السعودية، حيث تمثل الجامعة الاندماج بين عدد من الكليات التي أنشأتها وتشرف عليها جامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك خالد، وهي الجامعة الوحيدة. جامعة منطقة جازان.

كانت كليات الطب والهندسة والحاسب الآلي ونظم المعلومات والمجتمع أساس إنشاء هذه الجامعة. ثم ضمت كلية المعلمين التي تأسست عام (1401 هـ) الموافق 1981 م، وكليات التربية للبنات الموجودة في المنطقة، وبعدها تم إضافة كليات مهمة أخرى، وعدد كلياتها بنهاية العام. (1433 هـ، 2012 م) ست وعشرون كلية. العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب المسجلين في الجامعة لسنوات أكاديمية مختلفة.

تخصصات جامعة جازان 1444

يتوزع طلاب على مجموعة مهمة من الكليات التي وفرت لهم عددًا من التخصصات للبنين والبنات على النحو التالي

تخصصات جامعة جازان للطلاب / بنين

يمكن للطالب السعودي الذي تخرج من الثانوية العامة في مختلف الأقسام الالتحاق بأحد تخصصات الجامعة ومجالاتها التالية

كلية الهندسة وتشمل التخصصات الهندسية التالية الهندسة الكهربائية. هندسة ميكانيكي. الهندسة الصناعية. هندسة مدنية. هندسة معمارية. هندسة كيميائية.

كلية العلوم الطبية والتطبيقية من الكليات المهمة التي تستقبل الطلاب في كل من المجالات التالية تكنولوجيا المختبرات الطبية. تقنية الأشعة التشخيصية. العلاج الطبيعي. التغذية السريرية. العلاج التنفسي. الإسعاف والطوارئ.

كلية العلوم يتم استلام طلبات التسجيل في كل من التخصصات التالية الفيزياء. كيمياء. مادة الاحياء. رياضيات.

كلية الطب وتشمل الطب والجراحة فقط.

كلية التمريض وتشمل تخصص التمريض فقط.

كلية المجتمع يسمح بالتسجيل في كل من التخصصات التالية ادارة اعمال. تسويق. إدارة المكاتب. السياحة والفندقة. البرمجة وتشغيل الكمبيوتر. تحليل وتصميم النظم. محاسبة.

كلية طب الأسنان تضم هذه الكلية طب وجراحة الفم والأسنان.

كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة وتضم عددا من التخصصات وهي المعلوماتية الصحية. علم الأوبئة. التثقيف والترويج الصحي. الصحة البيئية.

كلية الصيدلة وتشمل تخصص دكتور صيدلة.

كلية الشريعة تمنح درجة البكالوريوس في كل من المجالات التالية الشريعة الاسلامية. قانون.

كلية الآداب والعلوم الإنسانية وتضم التخصصات الأدبية التالية اللغة العربية وآدابها. السياحة والآثار. اللغة الإنجليزية. إدارة السياحة. صحافة واعلام.

كلية إدارة الأعمال وتضم عدداً من الأقسام الإدارية وهي مالية ومصرفية. محاسبة. نظم المعلومات الإدارية. ادارة اعمال. التسويق والتجارة الإلكترونية.

كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات من الكليات المهمة حيث يتم قبول الطلاب في التخصصات علوم الكمبيوتر. التكنولوجيا وأمن المعلومات. هندسة الحاسوب والشبكات.



تخصصات جامعة جازان للبنات / البنات

كجزء من خطة الجامعة للسماح للمرأة بالمشاركة في عملية بناء الأمة، قدمت جامعة جازان للبنات كل من التخصصات التالية

كلية العلوم الطبية والتطبيقية تكنولوجيا المختبرات الطبية العلاج الطبيعي تقنية الأشعة التشخيصية التغذية السريرية

كلية العلوم الفيزياء كيمياء مادة الاحياء رياضيات

كلية الطب

كلية التمريض وتشمل تخصص التمريض فقط.

كلية المجتمع ادارة اعمال. محاسبة. إدارة المكاتب.

كلية طب الأسنان تضم هذه الكلية طب وجراحة الفم والأسنان.

كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة المعلوماتية الصحية. التثقيف والترويج الصحي.

كلية الصيدلة وتشمل تخصص دكتور صيدلة.

كلية الآداب والعلوم الإنسانية اللغة العربية وآدابها. صحافة واعلام. اللغة الإنجليزية.

كلية إدارة الأعمال مالية ومصرفية محاسبة نظم المعلومات الإدارية ادارة اعمال التسويق والتجارة الإلكترونية

كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات يسمح بالتسجيل في التخصصات التالية علوم الكمبيوتر. التكنولوجيا وأمن المعلومات.

كلية التصميم والعمارة يمنح القبول في كل من المجالات التالية تصميم داخلي. الفنون التطبيقية.



معدلات القبول بجامعة جازان 1444

أعلنت جامعة جازان عن معدلات قبول محددة في بعض الأقسام والكليات يجب على الطالب تحقيقها لقبول طلب التسجيل، وهي

للقبول في المسار الصحي بالإضافة إلى الشروط العامة يشترط نسبة مؤهلة لا تقل عن (80٪) واجتياز الفحص الطبي.

للقبول في المسار الهندسي تشمل جميع كليات الهندسة والتصميم والعمارة وتتطلب نسبة تأهيل لا تقل عن (78٪).

للقبول في كلية الشريعة والقانون يجب الحصول على نسبة مرجحة لا تقل عن (75٪).

للقبول في درجة البكالوريوس يشترط للقبول نسبة مرجحة لا تقل عن (70٪).

للقبول في برامج دبلوم كليات المجتمع والتطبيقات الصناعية ببيش يشترط القبول نسبة مؤهلة أو مرجحة لا تقل عن (5٪).



النسب المؤهلة للتسجيل بجامعة جازان 1444

يتم قبول الطلاب في جامعة جازان بناءً على ما يعرف بمعادلة النسبة المتوازنة وهي كالتالي

النسبة المرجحة للتسجيل في التخصصات النظرية المعدل التراكمي للشهادة الثانوية العامة 40٪. درجة اختبار القدرة 60٪.

النسبة المرجحة للالتحاق بالتخصصات العلمية والصحية المعدل التراكمي للشهادة الثانوية العامة 30٪. درجة اختبار القدرات هي 30٪. درجة اختبار الإنجاز 40٪.

معادلة حساب النسبة المئوية المؤهلة هي كما يلي حساب النسبة المئوية المرجحة للسنة الإعدادية (المعدل التراكمي للمرحلة الثانوية × 0.30) زائد (درجة السعة × 0.30) زائد (درجة الإنجاز × 0.40) = درجة النسبة المئوية المرجحة حساب النسبة المئوية للكليات الجامعية الأخرى، الطالبات (GCPA × 0.50) + (درجة القدرة × 0.20) + (درجة الإنجاز × 0.30) = النسبة المئوية المرجحة حساب النسبة المرجحة لكليات الجامعة الأخرى (GCPA × 0.60) + (القدرات × 0.40) = النسبة المئوية المرجحة.



شروط التسجيل بجامعة جازان 1444

أعلنت جامعة جازان الشروط المطلوبة لقبول طلبات التسجيل، وكانت كالتالي

يجب أن يكون الطالب الراغب في التسجيل سعودي الأصل. (عدا من كانت والدته سعودية)

أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة. أو حاصل على إحدى الشهادات المعادلة للثانوية في المملكة العربية السعودية. يجب أن تكون الشهادة مصدقة من وزارة التربية والتعليم في المملكة.

يجب ألا تزيد فترة تقديم الطالب لامتحان الثانوية العامة عن خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب بعد فتح باب القبول والتسجيل.

يشترط عدم تعرض الطالب لأي فصل تأديبي أو أكاديمي من المعاهد أو الجامعات السابقة خلال فترة دراسته.

أن يجتاز الطالب جميع الاختبارات والمقابلات الشخصية التي تطلبها الجامعة عند التسجيل حسب التخصصات والفروع.

مواعيد التقديم لجامعة جازان 1444

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة جازان عن مواعيد استقبال طلبات تسجيل طلبة البكالوريوس للعام 1444 على النحو التالي

تاريخ بدء درجة البكالوريوس اعتباراً من يوم الأحد 25 ذي الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م.

نهاية التقديم يوم الجمعة 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م.



كيفية التسجيل في جامعة جازان 1444

يتم تسجيل طلبات القبول وفق المواعيد الرسمية التي تحددها الجامعة بعد استيفاء الشروط وفق الخطوات التالية

الدخول على بوابة النظام الأكاديمي لجامعة جازان مباشرة.

انتقل إلى بوابة (القبول الموحد) بالجامعة.

انقر فوق الزر (إضافة طلب قبول جديد). بعد ذلك سيتم نقلك إلى صفحة إدخال البيانات اللازمة لتقديم طلب التسجيل في الجامعة.

أدخل رقم السجل المدني في الخانة المخصصة له. اختر نوع الدراسة.

اضغط على أيقونة (تأكيد).

وافق على جميع تعليمات وشروط التسجيل، بينما تظهر صفحة الشروط.

أدخل جميع البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح في الحقول المخصصة لها.

اختيار الرغبات وتحديدها بدقة وترتيبها حسب الأولوية.

اضغط على أيقونة (التالي).

اضغط على خيار (تأكيد الطلب).

رابط التسجيل بجامعة جازان 1444

يمكن للطالب الحاصل على شهادة الثانوية العامة بعد اجتيازه شرط النسبة المرجحة وشروط ومعايير القبول في جامعة جازان الدخول على الموقع الرسمي للجامعة والذهاب إلى عمادة القبول والتسجيل ثم نافذة القبول حيث يمكن للطالب تسجيل طلب من خلال تخصصات الجامعة، ويمكنه الدخول مباشرة على رابط التسجيل بجامعة جازان 1444 “.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف رابط التسجيل في جامعة جازان 1444 ومواعيد التقديم ، و كيفية التسجيل في جامعة جازان 1444 ، و شروط التسجيل بجامعة جازان 1444 ، و معدلات القبول بجامعة جازان 1444