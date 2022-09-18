رابط التسجيل في حساب المواطن 1444و شروط التسجيل ، يعتبر خدمة حساب المواطن من الخدمات التي عملت على اتاحتها الحكومة داخل المملكة العربية السعودية بشكل الكتروني عبر وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية لتوفير العديد من الاحتياجات للمواطنين ، حيث أطلقت وزارة الموارد البشرية نظام مالي يعرف ببرنامج حساب المواطن، وهُو من أبرز برامج الدعم المالي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة للمواطنين، ولا يقتصر على المواطن، بل يمكن للموظف التسجيل فِيْه عند مطابقة الشروط عليه ، تابعوا معنا .

معايير التسجيل في برنامج حساب المواطن

وضعت وزارة الموارد البشرية الشُروطْ والضوابط التي يجب أن يستوفِيْها المتقدمون للتسجيل فِيْ حساب المواطن، وأكدت وزارة الموارد البشرية أنه يجب استيفاء جميع الشُروطْ من قبل مقدم الطلب لضمان وصول الدعم إلى المستفِيْدين منه. لتوفِيْر بيئة اقتصادية أفضل للمواطن فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وسيتم توضيح هذه الشُروطْ من خلال النقاط التالية

أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية السَعُودِيْة.

يجب تقديم معلومات مقدم الطلب من قبل السلطات المختصة.

يجب استيفاء معايير الأهلية فِيْما يتعلق بإجمالي دخل الأسرة الشهري، وأعمار المعالين، وعدد أفراد الأسرة.

أن يكون المتقدم مقيمًا إقامة دائمة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

ألا يكون مقدم الطلب مقيمًا فِيْ السجون أو الملاجئ أو الملجأ السعودي.

طريقة التسجيل في برنامج حساب المواطن

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن خطوات التسجيل فِيْ برنامج حساب المواطن لتسهِيْل إجراءات الأسر ذات الدخل المحدود والمواطنين والأسر ذات الدخل المحدود الراغبين فِيْ التقدم لبرنامج حساب المواطن للاستفادة من الدعم المقدم. من قبل وزارة الموارد البشرية ويمكن التسجيل من خلال الخطوات التالية

بادئ ذي بدء، عليك الذهاب إلى موقع الويب الخاص بهم. حساب المواطن.

بعد ذلك، يتم تسجيل الدخول عن طريق إنشاء حساب جديد.

بعد ذلك، اكتب جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح فِيْ المساحة المخصصة لها.

بعد ذلك، يتم كتابة كلمة المرور ورقم التعريف.

بعد ذلك الضغط على كلمة “استعلام عن حساب المواطن”.

تسجيل حساب مواطن المستندات المطلوبة