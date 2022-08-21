رابط التسجيل في منصة إحكام الرقمية 1444 ، تسائل عدد من الأشخاص المقيمين داخل المملكة العربية السعودية للتعرف على الرابط الذي يمكنهم من عملية التسجيل عبر استخدامن منصة إحكام الرقمية ، والتي تعد إحدى المنصات المهمة التي قامت بإنشائها الحكومة السعودية لتخفيف على المواطنين من الضغوطات ، وترجع منصة احكام للهيئة العامة للعقارات في المملكة العربية السعودية ، حيث تم إطلاق منصة إيكام لاستقبال الطلبات العقارية إلكترونيا في المملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا .

منصة تحكم رقمية

منصة الختم هي الأمانة العامة للجان المختصة بالنظر في طلبات الملكية العقارية المتعلقة بالعمل التنظيمي والإداري والفني والداعم لدعم اللجان التي تنظر في طلبات التملك العقاري في مهامها. يمتلكون أي مستندات تثبت الملكية، وبالتالي يحصلون على سند ملكية يسمح له بالتصرف في العقار المعني، سواء عن طريق البيع أو الحق في التصرف في أي إجراءات قانونية بشأنها، وفقًا لشروط ملكية العقار التي يفصح عنها. من أهم أهداف الأمانة العامة للجان النظر في طلبات التملك العقاري (حكم) ما يلي

المساهمة في إثبات ملكية العقار وخلق بيئة عقارية موثوقة.

تعزيز مبادئ العدالة والشفافية والموثوقية.

يتم تقديم طلبات الدراسة والتوصيات إلى المحكمة العليا في كل طلب للملكية.

اختصاصات منصة حكم

هناك العديد من الاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للجان للنظر في طلبات التملك العقاري (حكم)، وهي كالتالي[1]

النظر في طلبات الملكية العقارية.

الملكية داخل حدود المملكة وفق الضوابط.

ضع في اعتبارك طلبات التعديل.

النظر في طلبات إثبات ملكية العقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين وفق الضوابط.

النظر في طلبات تعديل أدوات الاستقرار داخل حدود الحرمين.

دعم اللجان لتحقيق الجودة والكفاءة في عملها والإسراع بإصدار القرارات والتوصيات.

استكمال إجراءات اللجان بالربط مع الجهات ذات العلاقة لتشكيل لجان ذكية.

كيفية التسجيل في منصة Ihkam الرقمية لتملك العقار 1444

يمكنك التسجيل في منصة Ihkam إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للمنصة، ويمكنك التسجيل على النحو التالي

الدخول على رابط “منصة حكم”.

انقر فوق تقديم الطلب.

انقر فوق إنشاء حساب جديد.

املأ نموذج التسجيل عن طريق كتابة أسم المستفيد اسم االمستخدم رقم الهوية رقم الهوية تاريخ الولادة تاريخ الولادة البريد الإلكتروني رقم الهاتف المحمول كلمه السر إقرار بالالتزام بقواعد وشروط وأحكام البوابة

انقر فوق التحقق من البيانات.

أدخل رمز التحقق المرسل إلى الهاتف المحمول المسجل في المنصة.

انقر فوق التحقق.

ستظهر رسالة تفيد بأن تسجيلك قد اكتمل بنجاح>

قم بتسجيل الدخول إلى منصة حكم

لكي تتمكن من تقديم طلب على منصة حكم، يجب عليك تسجيل الدخول أولاً، باتباع الخطوات الموضحة أدناه

الدخول إلى منصة “حكم”.

انقر فوق تسجيل الدخول من الواجهة الرئيسية.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك عن طريق كتابة رقم الهوية. كلمه السر.

انقر فوق تسجيل الدخول.

كيفية تقديم طلب جديد على منصة Ikmem 1444

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة إيكيم مباشرة.

انقر فوق إرسال الطلب من الواجهة الرئيسية.

املأ بيانات مقدم طلب الملكية وهي الاسم. جنسية. نوع الهوية ورقمها. تاريخ الإصدار وانتهاء الصلاحية.

قم بتعبئة بيانات مندوب مقدم الطلب وهي الاسم الكامل. رقم الهوية. تاريخ انتهاء الصلاحية. نوع مندوب مقدم الطلب.

املأ تفاصيل عنوان ممثل مقدم الطلب، وهي المنطقة والمدنية. اسم الشارع. رقم المبنى. رقم الوحدة. رمز بريدي.

اضغط على حفظ وإكمال.

حدد موقع الممتلكات على الخريطة.

إضافة مرفقات الخاصية

اقرأ ووافق على الإقرار.

انقر فوق طلب ة.

انقر فوق إرسال الطلب بعد ة.

ستظهر رسالة برقم الطلب بعد نجاح التسجيل.

ة مكتب هندسي معتمد من البلديات والأمانات لرفع الخطط المساحية في حال كان طلبك طلب جديد أو استكمال إجراءات الطلب السابقة.

متابعة حالة الطلب من خلال المنصة من قائمة طلباتي.

استعلام عن طلباتي في المنصة الرقمية 1444

توفر منصة Ehkam إمكانية الاستعلام عن طلبات مقدم الطلب لتملك العقارات، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية

سجل الدخول إلى منصة “حكم”.

انقر على أيقونة طلباتي.

ستظهر جميع أرقام الطلبات المقدمة مسبقًا.

انقر فوق أيقونة ة لأي طلب لعرض حالة الطلب.

شروط طلبات التملك عبر منصة e-hekam 1444

فيما يلي الشروط التي يجب توافرها في طلبات التعديل وتملك العقارات

يجب ألا يكون العقار قد سبق فصله بحكم قضائي نهائي.

لا ينبغي أن يكون العقار المعني ضمن المواقع التي لا يجوز فيها الحصول على الملكية بشكل قانوني أو بموجب أوامر وقرارات وتعليمات

لا تنكر الصور الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار موضوع الطلب قبل الأمر بمنع الإحياء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (21679) وتاريخ 11/9/1387 هـ.

الأماكن التي لا يمكن الحصول عليها

حددت الهيئة العامة للعقار بعض الأماكن التي لا يجوز تملكها قانونا، وهي على النحو التالي

حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومبانيها.

الأراضي الساحلية.

ملاذ البحر.

مشاريع الاستزراع السمكي.

حرم الحدود.

تيارات الوادي.

موقع تاريخي.

فياض.

مناطق احتياطي المحروقات.

مواقع التعدين والطاقة والخامات المعدنية.

الطرق ومحطات الطاقة.

الاحتياطيات الوطنية.

أحواض السدود والمحميات.

مناطق مصادر المياه.

الممتلكات العامة التي صدرت عليها سندات المنفعة العامة والخدمة.

أراضي وايلد بارك.

محميات الحياة البرية.

قمم الجبال.

أراضي المراعي والغابات.

السيول والشعاب المرجانية.

الملفات المطلوبة لامتلاك العقار

أوضحت الهيئة العامة لعقار الدولة المستندات المطلوب إرفاقها من خلال المكاتب الهندسية والمساحية المعتمدة على منصة Ehkam والتي يمكن الوصول إليها “” وهذه الملفات هي كالتالي

تقرير مسح من مكتب معتمد متضمنًا الإحداثيات التالية ملف AutoCAD (تم تحميل DWG AutoCAD Sketch File 2013). مخطط بتنسيق (SHAPEFILE مع حدود الأرض ويحتوي على الحدود والمساحة والإحداثيات). جدول بيانات الأرض (المالك – المدينة – المنطقة – تاريخ الرقم المراد إضافته إلى حقل POLYGON في النقطة 2). وتقرير المسح (PDF تقرير المسح بصيغة مختومة من المكتب الهندسي).

وثائق الملكية أو الإحياء.

رسوم منصة أحكام الإلكترونية 1444

أعلنت الهيئة العامة لعقار الدولة عن الرسوم الواجب سدادها مقابل الخدمات الفنية والقانونية وغيرها من خلال منصة إيكام، حيث تختلف قيمة المقابل المالي للعقار السكني والزراعي حسب مساحة العقار، والرسوم كالتالي

رسوم العقارات السكنية من منصة Ihkam

تم تحديد رسوم العقارات السكنية على النحو المبين أدناه

رسوم عقار سكني 100 متر مربع فأقل 200 ريال سعودي.

رسوم عقار سكني تتراوح مساحاته من (100-500 متر مربع) 400 ريال سعودي.

تتراوح رسوم العقار السكني من (500-1000 متر مربع) 800 ريال سعودي.

تتراوح رسوم العقارات السكنية بين (1000-2000 متر مربع) 1200 ريال سعودي.

رسوم عقار سكني تزيد مساحته عن 2000 متر مربع 1800 ريال سعودي.

رسوم العقار الزراعي منصة حكم

أما رسوم الملكية الزراعية فقد حُددت على النحو التالي

رسوم العقار الزراعي 1000 متر مربع فأقل 800 ريال سعودي.

رسوم العقارات الزراعية التي تتراوح مساحتها من (1000-10.000 متر مربع) 1400 ريال سعودي.

رسوم العقارات الزراعية التي تتراوح مساحتها من (10،000 – 25،000 متر مربع) 2،000 ريال سعودي.

رسوم العقارات الزراعية التي تتراوح مساحتها من (25.000-50.000 متر مربع) 3.000 ريال سعودي.

رسوم عقار زراعي بمساحة تزيد عن 50 ألف متر مربع 4000 ريال سعودي.

رسوم التعديلات الرسمية على منصة الشد

تتطلب التعديلات الرسمية دفع الرسوم المقررة لكل مما يلي

رسوم إجراء تعديلات رسمية على العقار السكني 200 ريال سعودي.

رسوم إجراء تعديلات رسمية على عقار زراعي 500 ريال سعودي.

كيفية التواصل مع منصة ايكام

وفرت منصة Ehkam العديد من قنوات الاتصال المختلفة، وهي كالتالي

مركز الاتصال الموحد للجان للنظر في طلبات التملك العقاري يمكنك الاتصال بالرقم الموحد 920035544 خلال ساعات العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحًا حتى 7 مساءً.

البريد الإلكتروني يمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى منصة Ehkaam عبر البريد الإلكتروني التالي [email protected]

خدمة حجز المواعيد يمكنك حجز موعد عبر الإنترنت عن طريق إدخال الرابط “” واختيار الفرع والتاريخ لتأكيد الحجز.

رابط التسجيل في المنصة الرقمية 1444

يمكن للمواطنين في المملكة العربية السعودية التقدم لامتلاك العقارات إلكترونيًا من خلال الانتقال إلى منصة Ehkam عبر الرابط التالي، وفقًا للشروط المعلنة، وتسجيل الدخول واتباع التعليمات الموضحة لتقديم الطلب بنجاح.

رابط التسجيل في منصة إحكام الرقمية 1444 ، هي منصة تختص بإستقبال الطلبات التي تتعلق بالعقارات بشكل الكتروني ، كما تعرفنا على الشروط والضوابط التي تتعلق بمنصة إحكام الرقمية ، وأهمها طلبات الملكية العقارية .