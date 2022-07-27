رابط التسجيل في منصة الاختبارات المركزية 1444 عبر منصة مدرستي ، قد تسائل الكثير من قبل الطلاب والمعلمين حول التعرف على رابط التسجيل في منصة الاختبارات المركزية في منصة مدرستي 1444 ، وهو من أهم الامور التي تسائل الطلاب حولها داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة في وزارة التعليم السعودية ، يمكن من خلالها للطلاب الحصول على الخدمات الإلكترونية ومشاهدة دروس في منصة مدرستي للطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية .

تعريف منصة مدرستي

تعرف منصة مدرستي على أنها منصة تعليمية تابعة لوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، وهي منصة التعلم عن بعد التي تم الإعلان عنها بعد صدور قرار إلغاء حضور التعليم في الدولة خوفا من زيادة الانتشار. من فيروس كورونا، وتشمل هذه المنصة العديد من الخدمات المميزة للطلاب والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، ولعل أبرز الخدمات التي تقدمها المنصة هي القدرة على إجراء اختبارات المهارات في المواد الخاصة بهذه الاختبارات من خلال المنصة بسهولة، و فيما يلي سوف نلقي الضوء على كيفية التسجيل في منصة الاختبارات الحكومية من خلال منصة مدرستي.

كيفية التسجيل في منصة الاختبار المركزية 1444

التسجيل في منصة الاختبارات المركزية في المملكة العربية السعودية سهل من خلال الخطوات التالية

الدخول إلى بوابة العودة إلى المدرسة مباشرة.

انقر فوق “تسجيل” وهو أحد الخيارات الموجودة في الشريط العلوي.

إضافة رقم الهوية الوطنية للسعوديين ورقم الإقامة للمقيمين.

أضف رقم هاتف.

قم بإجراء التحقق المطلوب.

انقر فوق “تحقق”.

تلقي رمز تأكيد سيصل في رسالة نصية على رقم الهاتف الذي تم إدخاله مسبقًا.

أضف رمز التأكيد وانقر على “تحقق”.

احفظ اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى الحساب في المستقبل.

تسجيل الدخول إلى منصة الاختبار المركزية منصة مدرستي

يمكن للطالب تسجيل الدخول إلى منصة الاختبار المركزية في النظام الأساسي لمدرستي باتباع الخطوات البسيطة التالية

اذهب إلى منصة مدرستي مباشرة.

انقر فوق “تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft للطلاب والمعلمين”.

أضف اسم المستخدم الخاص بالطالب.

أضف كلمة المرور.

انقر فوق “تسجيل الدخول”.

انقر فوق “الاختبارات” وهو خيار متاح في القائمة الرئيسية.

انقر فوق “الاختبارات المركزية”.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بالطالب.

انقر فوق “إجراء اختبار”، وهو الخيار الأخضر في أسفل يسار الشاشة في لوحة القيادة.

انقر فوق خيار “موافق على جميع الشروط والأحكام”.

انقر فوق “بدء الاختبار”.

ابدأ في حل أسئلة الاختبار.

كيفية حل الاختبار في منصة مدرستي 1444

يمكن للطالب البدء في حل أي من اختبارات تعزيز المهارات من خلال منصة مدرستي عبر بوابة الاختبارات المركزية، من خلال الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى بوابة الاختبارات مباشرة “”

سجّل الدخول إلى الاختبارات النشطة.

انقر فوق “إجراء الاختبار في الوقت المحدد”.

اقرأ جميع التعليمات.

انقر فوق “بدء الاختبار”.

أجب عن كل سؤال، انقر على “حفظ”، ثم انقر على “التالي”.

عند الانتهاء من حل جميع الأسئلة، يجب النقر فوق “إنهاء الاختبار”.

موعد اختبارات المهارات للمرحلة الابتدائية 1444

موعد اختبارات تعزيز المهارات للمرحلة الابتدائية في المملكة العربية السعودية واضح في الجدول التالي للعام الماضي. أما العام المقبل فلم يتم الإعلان عنه رسميًا

يوم الاختبار صف المدرسة الابتدائية المواضيع وقت الامتحان الأحد 1443/01/28 الصف الثاني عربي 330 – 415 الصف الثالث اللغة العربية / الرياضيات 500 – 600 الاثنين ٢٩ يناير ١٤٤٣ م الصف الرابع اللغة العربية / الرياضيات 330 – 430 الصف الخامس اللغة العربية / الرياضيات 500 – 600 الثلاثاء 1443/01/30 الصف الرابع علوم 330 – 415 الصف الخامس علوم / لغة انجليزية 500 – 600 الأربعاء 1443/1/2 م الصف السادس اللغة العربية / الرياضيات 330 – 430 الخميس 1443/02/02 الصف السادس علوم / لغة انجليزية 330 – 430

موعد اختبارات المهارات للمرحلة المتوسطة والصف الأول ثانوي 1444

لم يتم الإعلان عن موعد الامتحانات لعام 1444. أما مواعيد امتحانات المرحلة المتوسطة والسنة الأولى الثانوية للعام الماضي فهي

يوم الاختبار قاعة الدراسة المواضيع وقت الامتحان الأحد 1443/05/02 متوسط ​​الصف الأول اللغة العربية / الرياضيات بداية الجلسة الثانية الطبقة المتوسطة اللغة العربية / الرياضيات بداية الجلسة الثانية الإثنين 1443/02/06 متوسط ​​الصف الأول علوم / لغة انجليزية بداية الجلسة الثانية الطبقة المتوسطة علوم / لغة انجليزية بداية الجلسة الثانية الثلاثاء 1443/07/02 متوسط ​​الصف الثالث اللغة العربية / الرياضيات بداية الجلسة الثانية الصف الأول الثانوي اللغة العربية / الرياضيات بداية الجلسة الثانية الأربعاء 1443/2/8 م متوسط ​​الصف الثالث علوم / لغة انجليزية بداية الجلسة الثانية الصف الأول الثانوي علوم / لغة انجليزية بداية الجلسة الثانية

رابط لمنصة دخول الاختبارات في منصة مدرستي 1444

توفر منصة مدرستي لجميع الطلاب من الصف الثاني في المرحلة الابتدائية إلى الصف الأول الثانوي خدمة إجراء اختبارات تعزيز المهارات التي تفرضها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، من خلال الرابط المباشر.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على رابط التسجيل في منصة الاختبارات المركزية 1444 عبر منصة مدرستي ، و موعد اختبارات المهارات للمرحلة المتوسطة والصف الأول ثانوي 1444 ، و كيفية حل الاختبار في منصة مدرستي 1444 .