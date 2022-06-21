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رابط التسجيل لاختبار القدرة المعرفية 1443 محسوبي وورقي مركز قياس e-services.qiyas.sa

كتب العرب اليومفي آخر تحديث

رابط التسجيل لاختبار القدرات المعرفية 1443 ، من أهم كلمات البحث في المملكة العربية السعودية ، لما لها من أهمية كبيرة لقطاع كبير من المواطنين الراغبين في التوظيف ، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ، حيث وكذلك المتقدمين للترقية في وظائفهم ، وتهتم هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون مع المركز الوطني للقياس ، من خلال وضع عدة اختبارات تظهر الخبرات والمهارات التي اكتسبها المتقدم في الاختبار ، داخل السعودية. حرص الدولة على الاستفادة من الكفاءات والمهارات للارتقاء بمستوى الخدمات التي يحتاجها المواطن ، في ضوء رؤية 2030 التي تسعى المملكة إلى تطويرها وتحديثها. أهم النقاط المتعلقة باختبار القدرة المعرفية ، بحيث يكون لدى الشخص الراغب في التسجيل فيه المعلومات الكافية والإجابة على الأسئلة المختلفة التي تدور في رأسه.

رابط التسجيل لاختبار القدرات المعرفية

  • دخول الموقع “الخدمات الإلكترونية.
  • اكتب بيانات مقدم الطلب “رقم السجل المدني وكلمة المرور”.
  • انقر فوق المربع أنا لست روبوتًا ثم قم بتسجيل الدخول.
  • اختر الاختبار المراد التسجيل فيه.
  • انقر فوق التسجيل.
  • وافق على الشروط والأحكام.
  • تحديد مكان ومكان الاختبار والتاريخ المناسب لإجرائه.
  • انقر فوق “التالي” لتأكيد الحجز.
https://www.youtube.com/watch؟v=U7nvQS7-KRw

المركز الوطني للقياس

يعتبر المركز الوطني للقياس والتقويم من أهم الجهات المعتمدة في المملكة العربية السعودية وهو تابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب. تعتبر هذه الاختبارات أيضًا ذات أهمية كبيرة لأولئك الذين يرغبون في الحصول على ترقيات في أماكن عملهم. أطلق المركز مؤخرًا ، بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب ، اختبارًا تنافسيًا لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة ، ومن الاختبارات التي يقدمها المركز “اختبار القدرات العامة ، اختبار التحصيل”.

خطوات التسجيل في “فيديو” الاختبارات المحسوبة

https://www.youtube.com/watch؟v=9dFLw4o2bmw

تاريخ اختبار القدرة المعرفية 1443

الفترة الأولى اللغة العربية والورق للجنسين من 22/1/2022 إلى 25/1/2022
تاريخ الفترة الثانية ورقة اللغة العربية للجنسين من 23/7/2022 إلى 25/7/2022
الفترة الثالثة للجنسين، عربي، ورق، التاريخ لم يتم تحديده بعد

هيئة تقويم التعليم والتدريب

استيقظ هيئة تقويم التعليم والتدريب متابعة ورفع كفاءة العملية التعليمية بمراحلها المختلفة ، والاستفادة من الكوادر والكفاءات لرفع مستوى التعليم في المملكة العربية السعودية بما يواكب التطور الحاصل عالمياً. لذلك تنظم الهيئة بالتعاون مع مركز القياس عدة اختبارات تظهر المتميزين في جميع المراحل ، ولمعرفة تفاصيل الاختبارات ، قم بالدخول إلى موقع الويب الخاص بالهيئة ، للوقوف على مواعيد التسجيل والامتحان. تواريخ.

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