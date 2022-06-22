رابط التقديم على نظام التقاعد الجديد للمعلمين 1443 وأهم الشروط المطلوبة

نظام التقاعد الجديد للمعلمين 1443يتساءل الكثير في المملكة العربية السعودية عن نظام التقاعد الجديد للمعلمين 1443 الصادر بقرار من رئاسة مجلس الوزراء اليوم ، وكذلك تفاصيل هذا النظام الجديد للتقاعد لعام 1443 ، وأن هذا النظام من المقرر أن يشمل جميع العاملين في قطاع التعليم داخل المملكة وخاصة من أصحاب المعاشات وجميع الموظفين ، وفي السطور التالية سوف نعرض لكم متابعينا الكرام تفاصيل أكثر عن نظام التقاعد الجديد للمعلمين 1443.
نظام التقاعد الجديد للمعلمين
- نظام التقاعد الجديد للمعلمين تابع للمؤسسة العربية للتقاعد في المملكة العربية السعودية ، وهي إحدى المؤسسات العامة ذات الأهمية الكبرى.
- كانت أنظمة المعاشات داخل المملكة في السابق تحت مظلة وزارة المالية ، لكنها انفصلت عنها ، ثم أصبحت إحدى الهيئات الإدارية المستقلة في حد ذاتها.
أعلنت الحكومة الملكية خلال الفترة الماضية عن أحد أنظمة التقاعد وهو نظام تقاعد جديد للمعلمين في العام الجاري 1443 ، وينص هذا النظام على استحقاق الموظفين لتلقي معاشات نهاية الخدمة ، في حالة بلوغ 25 سنة فقط مع الحد الأدنى من الخدمة أثناء التقدم للتقاعد.
وبناءً على ما ورد في نظام التقاعد الجديد للمعلمين عام 1443 ، يُسمح للموظف بالتقدم للتقاعد ، ومن ثم يحصل هذا الموظف على معاش تقاعدي مخصص للتقاعد بعد انتهاء فترة الخدمة ، ولكن المدة المسموح بها للموظف للتقاعد عندئذ يجب ألا تقل مدته عن 20 سنة تبدأ من فترة خدمته ، بالإضافة إلى أنه في حالة إنهاء الخدمة نتيجة فصل الموظف ، فسيخضع الموظف إلى إجراءات تأديبية.
للتقدم بطلب للحصول على نظام التقاعد الجديد ، يمكنك تسجيل الدخول إلى: موقع وزارة التربية والتعليم السعودية.
شروط التقديم على نظام التقاعد الجديد للمعلمين 1443
- أن لا يزيد راتب المعلم عن أربعة أخماس المعدل ولا أثر لخفض الراتب أو في حالة الاسترداد على الحاجة مع الاستمرار في اقتطاع مبلغ التقاعد مقابل تواجد المعلم في وظيفته.
- سن التقاعد المحدد 60 سنة.
- يحق للمعلم التقدم بطلب للحصول على معاش مبكر إذا كان قد أمضى 25 سنة في وظيفته.
- يحول المعلم تلقائيا إلى التقاعد المبكر في حال فصله من الوظيفة.
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