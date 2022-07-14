رابط التقديم على 1000 درجة وظيفية بابل، في الساعات الأخيرة أعلنت رئاسة الوزراء في العراق عن تعيين 1000 درجة وظيفية، كما تم طرح رابط خاص بالتسجيل لتسهيل على المتقدمين التسجيل وتم وضع نافذة واحدة فقط لكافة المحافظات، وسنعرض من خلال مقالنا رابط التقديم على 1000 درجة وظيفية بابل.

تقديم على 1000 وظيفة

صرحت وزارة المالية العراقية عبر خطاب لها منتصف الشهر الماضي، عن قيامها بتوفير 1000 عقد عمل لكافة المحافظات العراقية ولمن يحمل شهادة البكالوريوس والدبلوم وذلك براتب 300 الف دينار عراقي في الشعر، ومدة العقد ثلاثة سنوات وذلك حسب قانون الدعم الطارئ.

شروط تقديم على 1000 وظيفة

تم وضع بعض الشروط اللازمة التي يجب على كافة المتقدمين التحلي بها قبل التنزيل من خلال رابط التقديم على 1000 درجة وظيفية والشروط كتالي:

يجب على المتقدم أن يكون ساكن في المحافظة التي يقدم بها الاستماعرة

يجب أن يكون حاصل على شهادة حسن سير وسلوك

الا يكون يعمل في أي دائرة حكومية تابعة للدولة

اذاكنت من ذوي الاحتياجات الخاصة يجب تقديم ما يثبت ذلك

رابط التقديم على 1000 درجة

تم الاعلان من قبل الديوان في محافظة بابل عبر موقعها الرسمي عن توفر رابط خاص في التقديم لوظيفة 1000 عقد من كافة التخصصات لحاملي درجة البكالوريوس والدبلوم، ولمن تنطبق عليهم كل الشروط التي تم اعدادها من قبل وزارة المالية، ويمكن تقديم طلب من خلال الرابط التالي.

وفي ختام مقالنا حول رابط التقديم على 1000 درجة وظيفية بابل والتي تم التصريح عنها في منتصف الشهر الماضي، والذي يهتم بكافة المحافظات العراقية بلا استثناء وكافة الخريجين والخريجات ممكن يحمل شهادة البكالوريوس أو الدبلوم.