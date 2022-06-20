رابط التقديم في الصف الأول الاساسي الاردن 2023 ماهى خطوات التقديم الالكترونى و الاوراق المطلوبة وشروط القبول

تتزايد عمليات البحث بشكل كبير في المملكة الأردنية الهاشمية حول خطوات التقديم للصف الأول في الأردن ، من منطلق رغبتهم في التقدم للاولاد والبنين للالتحاق بالمستويات التعليمية الأولى ، والتي تعرف في دول أخرى بالصف الأول ، والتي سنتعرف عليها من خلال مقالتنا الحالية والتي سنعمل على توضيح كافة الأمور المتعلقة بالتسجيل في الصف الأول الابتدائي في الأردن.

التقديم للصف الأول

وشهدت عمليات البحث في الأردن زيادة كبيرة في خطوات التسجيل في الصف الأول والتقدم إلى المدارس الحكومية الأردنية ، حيث عملت الوزارة على تسهيل عملية التسجيل عبر موقعها الإلكتروني. جدير بالذكر أن عددًا كبيرًا من الطلاب قد نجحوا في التسجيل بالصف الأول الابتدائي عبر الموقع الإلكتروني. لا تزال عمليات التسجيل متاحة ومفتوحة لاستقبال الطلاب.

خطوات التسجيل بالصف الأول الأساسي 2022/2023

من أجل التسجيل بشكل صحيح وصحيح في الصف الأول الابتدائي في المملكة الأردنية الهاشمية في العام الدراسي الجديد 2022-2023 ، سوف تحتاج إلى اتباع الخطوات التي سنعمل على توضيحها أدناه ، وهي كالتالي: –

تسجيل الدخول إلى موقع خدمة التسجيل للسنة الأولى

اكتب الرقم القومي وكلمة المرور للوالد

اضغط لتسجيل الدخول

اختيار خدمة لتسجيل طالب جديد بالصف الأول

انقر فوق كلمة “تسجيل طلب جديد”

اكتب الرقم القومي للطالب

تحقق من بيانات الطالب الصحيحة

اضغط على التالي ، ثم اكتب المدرسة وإدارتها

اختر والمدرسة

احجز مقعدًا وبعد ذلك ستتلقى رسالة تأكيد على هاتفك بالحجز

المستندات المطلوبة عند التقديم

بعد التسجيل الإلكتروني يجب على ولي الأمر تجهيز المستندات المطلوبة لتسليمها للمدرسة عند الطلب ، وسنعمل على توضيحها على النحو التالي: