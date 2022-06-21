رابط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية 1443 دورة تأهيل الضباط الجامعيين

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية ، عن تقديم طلب بكلية الملك فهد الأمنية ، والذي سيستمر حتى الخميس المقبل ، الموافق 24 ذو القعدة الساعة العاشرة صباحاً ، للتأهيل في دورة ضباط الجامعة رقم (1). 52) من حملة درجة البكالوريوس المستوفين لشروط القبول والتسجيل عبر بوابة التوظيف أبشر. في المواعيد المحددة للتعيين في الوظائف التابعة لنظام الخدمة العسكرية ، ولهذا يجب اتباع التعليمات والإجراءات العامة للقبول وتقديم جميع المستندات المطلوبة والتعليمات والاختصاصات وأي شروط تضعها أمن الملك فهد. يجب اتباع الكلية لقبول الطلب.

رابط التقديم بكلية الملك فهد الأمنية 1443 للطلاب الجامعيين

بدأت لجنة القبول في استقبال الطلبات لطلبة الجامعة منذ يوم السبت الماضي ، وتستمر حتى يوم الخميس آخر يوم لاستقبال الطلبات إلكترونيًا ، من خلال التقديم عبر رابط. بوابة التوظيف أبشر بشرط أن يكون المتقدم مؤهلاً لدخول الكلية ، ثم يتم إقفال التسجيل ، ثم يتم إعلان نتائج القبول المبدئي للمرشحين الأوائل ، ثم نتائج الترشيح النهائي ، ويتم إبلاغ المرشحين بذلك. وتجدر الإشارة إلى أنه يجب على جميع المتقدمين متابعة هذه النتائج حتى لا تفوت الفرصة.

شروط التقديم لكلية الملك فهد الأمنية 1443

يجب أن يكون جميع المتقدمين سعوديين.

يستثنى من شرط الجنسية إذا كان يعيش مع والده أثناء قيامه بواجبه في البلاد في الخارج.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 22 عامًا ولا يزيد عن 30 عامًا وقت تقديم الطلب.

أن يكون لائقاً طبياً ، أي خالياً من الأمراض المعدية والنفسية ، وتقارير تثبت ذلك.

لا يقل ارتفاعها عن 168 سم ويجب أن يتناسب مع الوزن.

وتشمل الشروط أيضا حسن السيرة والسلوك والسمعة في جميع أمور الحياة ولا يكون محكوما عليه في أي قضية أو جريمة.

ألا يكون قد سبق تعيينه في وظيفة تابعة لنظام الخدمة العسكرية.

أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس بشكل منتظم وألا يكون قد تخرج أكثر من عام دراسي.

ألا تقل الدرجة العامة للشهادة عن (جيد).

في حالة الزواج يجب أن تكون الزوجة سعودية الجنسية.

أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية.

إجراءات القبول والتسجيل لكلية الملك فهد الأمنية لطلبة الجامعة

إذا كان المتقدم يحمل شهادته من خارج المملكة ، فيجب معادلة الشهادة من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية مع ترجمة الشهادة الصادرة من الخارج إلى اللغة العربية من مكتب معتمد ، مع ملاحظة أن أي طلب لا يتطابق مع البيانات وأي طلب. يجب استبعاد الطالب المقبول في كلية عسكرية أخرى. تصديق الشهادات والوثائق المقدمة وإظهار صورها وتوقيع الطالب عليها.