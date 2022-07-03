رابط التقديم في مسابقة الأزهر 2022 لتعيين المعلمين، هناك الكثير من المعلمين لديهم أكل كبير في الحصول على وظيفة الأزهر، وحسب ما صرح وكيل الأزهر عن حاجتها لمعلمين أكفاء في مجال التعليم، في العديد من التخصصات، وذلك بعد العجز الموجود في المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية المصرية.
مسابقة الأزهر 2022 لتعيين المعلمين
في الساعات القليلة الماضية تم الإعلان وكيل الأزهر الشريف عن حاجته لمعلمين في العديد من التخصصات بعد النقص الكبير في الأزهر، وذلك بعد تقديم وزارة التربية والتعليم عن حاجتها لتوظيف ما يقارب ثلاثين ألف معلم مساعد، وأعلن الازهر الشريف عن حاجته حوالي 16 ألف معلم من العديد من التخصصات، وطالبت كل من لديه الخبرة الكافية في مجال التعليم التقديم، علما بأنه سيخضع المتقدم الى اختبار ومن ثم مقابلة.
الشروط المطلوبة للتقديم في مسابقة الأزهر 2022
هناك بعض الشروط التي تم الاعلان عنها حول التقديم في مسابقة الأزهر والتي تعد من الأشياء الأساسية التي يتطلب أن تكوةن متوفرة في كافة المعلمين لمن يرغبون بالوظيفة
- أن يكون عمر المتقدم أقل من اربعين عام
- يجب أن لا يقل تصنيفه عن جيد
- يجب أن يجتاز الاختبار التحريري والشفوي
- يجب أن يكون يمتلك هوية سارية المفعول ويجب إحضارها عند الاختبار
- يجب أن يكون من سكان الجيزة أو القاهرة
- القدرة على قيادة الحاسوب
- إكمال الخدمة العسكرية
رابط التقديم في مسابقة الأزهر 2022
أعلن الأزهر الشريف عن حاجته لموظفين معلمين والذي يبلغ عددهم حوالي 16000 ألف معلم في العديد من التخصصات لتعليم القرآن، ورياض الأطفال، وكل من يجد بنفسه الكفاءة والخبرة، القيام بإرسال كافة الأوراق المطلوبة عبر البوابة الحكومية الوظائف ابتداء من تاريخ الثاني من يوليو لعام 2022، ويجب أن تكون كافة المستندات المطلوبة ملونة.
يعد الازهر الشريف من المدارس البارزة في جمهورية مصر العربية، وتهتم بشكل كبير ي تعليم القران، والدين، وفي الفترة الأخيرة تم تنزيل اعلان حن حاجته لعدد من الموظفين معلمين أكفاء وعددهم ستة عشر ألف معلم.