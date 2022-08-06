رابط التقديم كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس 2022-2023 للثانوية العامة والشهادات المعادلة

فتحت جامعة عين شمس رابط التقديم بكلية الحاسبات والمعلومات باب التقديم المبكر لبرامجها للعام الدراسي 2022-2023 لمن حصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

وأعلنت الجامعة في بيان أصدرته اليوم السبت 6 أغسطس بدء تقديم الطلبات في بعض التخصصات، وفتح رابط التقديم بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس والتي ننشر تفاصيلها لكم. في الأسطر التالية.

الآن نتيجة المدرسة الثانوية من خلال الموقع الرسمي

رابط التقديم بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس

أتاحت الجامعة التقديم المبكر عبر الرابط الإلكتروني لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس 2022-2023 في 6 برامج خاصة وهي

برنامج الذكاء الاصطناعي.

برنامج الأمن السيبراني.

برنامج الوسائط المتعددة الرقمية.

برنامج هندسة البرمجيات.

برنامج المعلوماتية الحيوية.

برامج الروبوتات.

الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس

يمكنكم الدخول على موقع كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس 2023 من الرابط التالي واتباع الخطوات المطلوبة

أدخل على هذا الرابط.

اختر الكلية.

اكتب اسمك بالعربية.

اكتب اسمك بالانجليزية.

أدخل البريد الإلكتروني.

اكتب رقم هاتفك.

أدخل رقم هاتف ولي الأمر.

أدخل رقمك الوطني.

اختر نوع الشهادة.

اكتب اسم مدرستك الثانوية.

اكتب المجموع الكلي.

معدل الكتابة TOEFL .

. أدخل السعر IELTS .

. انقر فوق المربع للموافقة على الشروط.

انقر فوق أيقونة التسجيل الآن.

كلية الحاسبات والمعلومات

يسعى العديد من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للتقدم إلى كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس لما تتمتع به من مزايا تضمن لخريجيها توافر فرص عمل في أحد مجالات الدراسة.

كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس من الكليات التي تمنح درجة البكالوريوس في الحاسبات والمعلومات في نظم الحاسبات العلمية والمعلوماتية الحياتية.