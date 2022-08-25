رابط التقديم وظائف النيابه العامه 1444 وشروط التقديم، نعتبر وظائف النيابة العامة، من اهم الوظائف، التي من الممكن ان يتولاها الانسان حيث يهتم الكثير من الخريجين بالمملكة العربية السعودية بالبحث عن الوظائف الشاغرة للانضمام والتقديم ضمن صفوف النيابة العامة، حيث تم الإعلان عنها من خلال منصة جداره وسيتم تعيين متقدمين لوظائف النيابة العامة في مختلف محافظات ومناطق السعودية، حيث سنتعرف خلال مقالاتنا الحالية طريقه وشروط التقديم وذلك لمساعده الراغبين والخريجين لشغل وظائف النيابة العامة لعام 1444 هجري
النيابة العامة السعودية
تعتبر النيابة العامة السعودية بالمملكة العربية السعودية، من اهم الأجهزة على مستوى الأجهزة القضائية، التي تعتبر مستقله عن باقي الأجهزة، بحيث انها تختص بشكل اساسي بالتدخل والتحقيق في مختلف الجرائم، التي تحصل في السعودية تحت قياده مجموعه من القضاة الذين يعملون على عمليات التحقيق في القضايا المختلفة داخل النيابة العامة والذين في خالف الأحيان يطلق عليهم في المملكة بأعضاء النيابة العامة، من حيث تم تأسيس ذلك الجهاز اي النيابة العامة في السعودية منذ عهد الملك فهد عبد العزيز ال سعود وذلك بهدف توفير كافه اواصل العدالة وحفظ الامن في مجتمع السعودي، وتم ذلك من خلال مرسوم ملكي تم إصداره برقم 56 ميلادي في تاريخ 24/10 سنه 1409 هجري.
خطوات التقديم لوظائف النيابة العامة بالسعودية
وقد بينت وزاره الداخلية انه يمكن للمراقبين بالتقدم على وظائف النيابة العامة من خلال منصة ما تسمى بجداره ويتم ذلك وفقا لبعض الخطوات ابرزها القيام بالولوج الى موقع التقديم على وظائف النيابة العامة عبر منصة جداره من هنا القيام بتسجيل الدخول الى الحساب الخاص بالمستخدم في جداره التأكد من كتابه المعلومات بشكل صحيح وكامل ومن ثم تسجيلها على الموقع الضغط على خيار التقديم على الإعلانات الوظيفية تحديد الوظيفة المناسبة كافه المعلومات الوظيفية ومن ثم النقر على خيار تأكيد المعلومات لتكون بذلك قد اتممنا عمليه التسجيل عبرا موقع جداره على الموقع الخاص بعمليه التسجيل والتقديم لوظائف النيابة العامة.
شروط التقديم على وظائف النيابة العامة 1444
حددت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية مجموعه من الشروط التي قالت انه يتوجب على كل من يرغب التقدم للوظائف ان يلتزم بها حيث جاءت الشروط التي قدرتها نيابة العامة كالتالي أولا ان اعلان الوظائف الشاغرة يستهدف كلا من الخريجين والخريجات الديبلومات المتوسطة بعد الثانوية.