رابط التقديم وظائف النيابه العامه 1444 وشروط التقديم

تعتبر النيابة العامة السعودية بالمملكة العربية السعودية، من اهم الأجهزة على مستوى الأجهزة القضائية، التي تعتبر مستقله عن باقي الأجهزة، بحيث انها تختص بشكل اساسي بالتدخل والتحقيق في مختلف الجرائم، التي تحصل في السعودية تحت قياده مجموعه من القضاة الذين يعملون على عمليات التحقيق في القضايا المختلفة داخل النيابة العامة والذين في خالف الأحيان يطلق عليهم في المملكة بأعضاء النيابة العامة، من حيث تم تأسيس ذلك الجهاز اي النيابة العامة في السعودية منذ عهد الملك فهد عبد العزيز ال سعود وذلك بهدف توفير كافه اواصل العدالة وحفظ الامن في مجتمع السعودي، وتم ذلك من خلال مرسوم ملكي تم إصداره برقم 56 ميلادي في تاريخ 24/10 سنه 1409 هجري.