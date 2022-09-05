رابط الدخول لمنصة اختبار ekhtibar.moe.gov.sa، عملت وزاره التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية على رفع الجندية الكاملة في التعليم وذلك من خلال طرح العديد من المنصات التعليمية التي وفرتها في المملكة وتاهت وزاره التربية والتعليم إلى الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والوصول إلى كافة المعلومات بشكل إلكتروني بأسهل الطرق لتسهيل التواصل بين الطلاب والمعلمين.

الاختبارات المركزية 1444

تعرف الاختبارات المركزية الذي يقوم بها الطالب بالتعاون مع وزاره التربية والتعليم على أنها من أبرز الاختبارات التي يقدمها الطالب بهدف تعزيز مهارات الدراسة وتعزيز المعارف أضافه إلى ذلك تعمل الاختبارات المركزية رفع مستوى الطلاب في الأعوام الدراسية في كافة المراحل التعليمية والدراسية ويعد هذا النوع من الاختبارات بأنه لا يؤثر على المعدل السنوي والفصلي ولكنه يعذب ثقافة الطالب وقدراته.

أهداف منصة اختبار

تحدث منصة اختبار إلى تعزيز قدرات الطالب وهي من أبرز المنصات التي أطلقتها وزاره التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية وتعمل على تعزيز استيعاب الطالب في مكلفه مراحل التعليم ومن أهدافها أيضا قياس قدرات الطالب المعرفية وتوفير جميع المعلومات التي تتعلق بشكل مباشر بالمستوى التعليمي ومعرفة نقاط الضعف لدى الطالب وضع الخطط الدراسية أثناء الدراسة.

كيفية التسجيل في منصة الاختبارات المركزية

يمكن التسجيل في منصة الاختبارات المركزية التي أقرتها وزاره التربية والتعليم من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشرة إلى الرابط الإلكتروني المخصص الاختبارات الإلكترونية “من هنا

تسجيل الدخول من خلال حساب مايكروسوفت الخاص بالطالب.

كتابه اسم المستخدم وكلمة المرور في المكان المخصص.

الضغط على خيار المتابعة.

سيظهر لك رمز التحقيق على الشاشة الرئيسية.

يجب عليك إدخال كافة المعلومات والبيانات المطلوبة ومن ثم الضغط على خيار انتهاء ومن ثم حفظ البيانات.

طرق التسجيل في منصة الاختبارات المركزية من خلال منصة مدرستي

وفرت منصة اختبار تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي ويمكن من خلال منصة مدرسي إجراء الاختبار وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر منصة مدرستي من هنا“.

تسجيل الدخول إلى المنصة.

كتابه اسم المستخدم وكلمه المرور.

النقر على تسجيل الدخول.

تحديد من القائمة الرئيسية لاختبارات المركزية.

تسجيل الدخول من حساب مايكروسوفت الخاص بالطالب والنقر على خيار إجراء الاختبار.

قراءة جميع الشروط الخاصة والنقر على موافق.

الاختبارات المركزية تهدف إلى تعزيز قدرات الطالب وتطلعاته المستقبلية وهي متاحة بشكل إلكتروني من خلال منصة اختبار أو منصة مدرستي يمكن الدخول إليها عبر حساب الطالب.