رابط الدخول لمنصة اختبار /https //ekhtibar.moe.gov.sa ، تسائل العديد من الطلاب داخل المملكة السعودية حول معرفة الرابط الذي يمكنهم من العمل على تسجيل الدخول لدى منصة الاختبار ، والتي تعتبر من بين المنصات التي يستفيد منها كلاً من الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية، حيث تعمل المنصة على توفير اختبارات مركزية تتيح للطلاب والطالبات قياس مستوى مهاراتهم وخبراتهم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ، تابعوا معنا .

الامتحانات المركزية 1444

الاختبارات المركزية هي من الاختبارات التي يقدمها الطلاب في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، بهدف مساعدتهم على تعزيز قدراتهم ومهاراتهم المعرفية وتحسين مستواهم الأكاديمي في مختلف المراحل والفئات العمرية. إنها تساعد فقط في تعزيز مهارات الطالب، حيث عملت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية على إنشاء منصة خاصة للامتحانات المركزية، وشرح طريقة التسجيل والوصول إلى المنصة.

منصة اختبار ekhtibar.moe.gov.sa

تعتبر منصة الاختبار من أهم المنصات التعليمية المرتبطة مباشرة بوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية. تهدف المنصة إلى زيادة المستوى العلمي والثقافي للطلاب، ويتم ذلك من خلال تعزيز مهارات الطلاب في مختلف المستويات الأكاديمية، ويتم ذلك من خلال مجموعة من الاختبارات التي يتم إجراؤها إلكترونيًا من خلال المنصة. لمساعدة الطلاب على تحديد نقاط القوة والضعف التي ظهرت نتيجة إدخال نظام التعلم الإلكتروني خلال الفترة السابقة، إليك أهم أهداف منصة اختبار ekhtibar.moe.gov.sa

تساعد في قياس مستوى الطالب ومهاراته وقدرته المعرفية من خلال هذه الاختبارات.

وضع خطط دراسية فعالة خلال الفصل الدراسي الجديد.

معالجة نقاط الضعف لدى الطلاب في المستوى التعليمي.

تقديم كافة المعلومات المتعلقة بمستوى الطلاب ومتابعتها من خلال المعلم.

خطوات التسجيل بمنصة الاختبار المركزية 1444

يمكن لكل طالب التسجيل مباشرة في منصة الامتحان المركزي، ويتم ذلك من خلال الانتقال إلى الموقع الإلكتروني لمنصة الاختبار المركزية المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية، وذلك وفق الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى منصة الاختبار الإلكترونية المركزية “”.

انتقل إلى تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بالطالب.

أدخل اسم المستخدم في الحقل المحدد.

أدخل كلمة المرور بشكل صحيح.

انقر فوق متابعة.

اكتب رمز التحقق ظاهرًا على الشاشة.

سجل جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالطالب.

انقر فوق الخيار لإنهاء التسجيل وحفظ البيانات.

كيفية تسجيل الدخول إلى منصة الاختبار

يمكن للطلاب والطالبات تسجيل الدخول إلى منصة الامتحانات المركزية في المملكة العربية السعودية ويتم ذلك وفق الخطوات التالية

الانتقال إلى منصة الاختبار الإلكترونية المركزية “”.

تسجيل الدخول إلى حساب الطالب في Microsoft.

اذهب إلى الاختبارات المتاحة.

انقر فوق خيار الاختبارات المركزية.

اكتب البريد الإلكتروني ورقم الهاتف للطالب.

اكتب جميع المعلومات المطلوبة المتعلقة بالطالب.

انقر فوق الخيار لإجراء الاختبار.

تعرف على جميع التعليمات والتوجيهات الخاصة بالاختبار ثم اقبلها.

توجه إلى الخيار (لقد قرأت جميع التعليمات وأنا مستعد لبدء الاختبار).

انقر فوق بدء الاختبار.

انتقل للإجابة على أسئلة الاختبار.

تصل رسالة تؤكد الانتهاء من تقديم الاختبار.

انقر فوق خيار رمز إنهاء الاختبار.

خطوات تسجيل الدخول إلى منصة الاختبار عبر منصة مدرستي 1444

أتاحت منصة الفحص المركزية الدخول إلى الموقع بطريقة سهلة وبسيطة، من خلال منصة مدرستي التربوية التابعة لوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، على النحو التالي

انتقل إلى منصة مدرستي من حساب الطالب “”.

انتقل إلى صفحة تسجيل الدخول على المنصة.

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

انقر فوق خيار تسجيل الدخول.

انتقل إلى رمز الاختبارات من قائمة الرموز الرئيسية.

انقر فوق خيار الاختبارات المركزية.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بالطالب.

انقر فوق الخيار لإجراء الاختبار.

تعرف على جميع شروط وأحكام المنصة.

انقر فوق الخيار للموافقة على الشروط والأحكام.

انقر فوق خيار إنهاء الاختبار.

كيفية حل الاختبار عبر منصة الاختبار

بعد الانتهاء من التسجيل في منصة الاختبار، تظهر معلومات الطالب على شاشة الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى توفر الخدمات التي تقدمها المنصة للطلاب، وأهمها بدء حل الاختبارات، ويتم ذلك. كالآتي

قم بتسجيل الدخول إلى منصة الاختبار “”.

بعد التسجيل، ستظهر الاختبارات النشطة للطالب.

انقر فوق الخيار لإجراء الاختبار.

اقرأ جميع التعليمات بعناية قبل بدء الاختبار.

النقر فوق الخيار لقد قرأت جميع التعليمات وجاهز لبدء الاختبار.

انقر فوق بدء الاختبار.

بعد الانتهاء من الاختبار، يؤكد الطالب خيار إنهاء الاختبار.

هل الامتحانات المركزية لها درجات

لا توجد درجات رسمية للاختبارات المركزية، فعند إجراء الطالب للاختبار لا يتأثر المعدل والنتائج النهائية للطلاب، حيث تهدف هذه الاختبارات إلى إعداد الطالب للاختبارات من خلال تحسين مهاراتهم وخبراتهم وزيادة قدرتهم على التعامل مع أنواع مختلفة من الأسئلة مما يساعدهم في حل مشكلة ضعف الأداء التعليمي للطلاب وإمكانية قياس معدل تحصيلهم خلال العام الدراسي.

تعليمات الاختبار لمنصة الاختبار المركزية الجديدة 1444

وضعت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية مجموعة من التعليمات والإرشادات التي يجب الاهتمام بها واتباعها من قبل الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية قبل بدء الاختبار من خلال منصة مدرستي، بما في ذلك ما يلي

يجب على الطالب حل جميع الأسئلة المتعلقة بالاختبار قبل النقر على خيار “إنهاء”، حيث لا يوجد خيار “تراجع”.

تتيح المنصة العودة إلى السؤال السابق للتأكد من حل جميع الأسئلة أو الإجابة على سؤال سابق.

يمكنك العودة إلى السؤال السابق بالضغط على رقم السؤال الذي تريد العودة إليه وتعديل الحل السابق.

من المهم الانتباه إلى الوقت المحدد للاختبار، كما هو محدد من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، من أجل ضمان الانتهاء من الاختبار في الوقت المحدد.

لا يسمح للطالب بإنهاء الامتحان إلا بعد انتهاء الشوط الأول، بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم السعودية.

رابط للدخول إلى منصة الاختبار / https//ekhtibar.moe.gov.sa

سمحت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية للطلاب والطالبات بالتوجه مباشرة إلى موقع الوزارة لتقديم جميع الاختبارات المركزية الخاصة لمعرفة مستوى مهارة وخبرة وقدرات الطلاب إلكترونياً دون هذه الاختبارات. التي تؤثر على أسعارها، نراجع أدناه الرابط للوصول إلى منصة الاختبار “”.

رابط الدخول لمنصة اختبار /https //ekhtibar.moe.gov.sa ، منصة الاختبار من المنصات السعودية والتي اتيحت بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لوضع الاختبارات التي تساعد على رفع مستويات المهارات التعليمية لدى الطلاب والتعرف على مستوياتهم الدراسية.