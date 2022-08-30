رابط الدعم النقدي الموحد takaful.naf.gov.jo 2022 ، في الآونة الأخيرة ظهر خبر النقد الموحد تكافل، حيث قام العديد من الأشخاص بالبحث عن رابط الدعم النقدي الموحد عبر موقع تكافل، من خلاله سيتم دخول الأشخاص الى صندوق المعونة الوطنية التابعة للتكافل.

رابط الدعم النقدي الموحد takaful.naf.gov.jo 2022

يقدم برنامج الصندوق النقدي المعونة الشهرية للأسر الفقيرة التي يتراوح عدد افرادها الأربعة افراد، ويقدم ما بين الخمسين الى مئتين دينار شهريا للأسرة الواحدة، وحيث يتم تقدير المعونة على حسب الأسرة وعدد الافراد ووضعهم الاقتصادي، يقدم أيضا برنامج الصندوق برنامج الدعم التكميلي وهو برنامج استحدثته وزاره التكافل من خلاله يتم منح المساعدات المنتظمة خلال ربع سنه أي كل اربع شهور للأسر الفقيرة والمتعففة والذين يأخذون الأجور المحدودة والرواتب القليلة اضافه الى برنامج المعونات المالية.

معونات التأهيل الجسماني للمعاقين

ومن ما يقدمه برنامج الصندوق معونات التأهيل الجسماني للأشخاص الذين يعانون من اعاقات جسدية او نفسيه فيقدم صندوق التأهيل الجسماني كافه الأمور التي يحتاجها الشخص والتكاليف لشراء الأجهزة والأدوات الطبية التي تسانده في القيام بكافه اموره كتركيب، الأطراف الصناعية واللوازم البيئية والبنيه التحتية ويبلغ للفرد الواحد من المعونات التأهيل 600 دينار.

برنامج التدريب المهني تكافل

وأيضا يقدم برنامج الصندوق برنامج التدريب المهني لأبناء الاسر المتعففة، حيث يهدف برنامج التأهيل المهني والتدريب الى انشاء جيل قادر على العمل والإنتاج ذاتيا، و يمهدهم للانتقال الى سوق العمل بشكل حر كما ويحسن المعيشة والوضع الاقتصادي للأسر الفقيرة لإخراجهم من دائرة الفقر والذل.

برنامج تشغيل أبناء الاسر المنتفعة

وبالحديث عن برنامج تشغيل أبناء الاسر المنتفعة، يقوم برنامج دعم وتشغيل أبناء الاسر المنتفعة من خلال التزام الصندوق بدفع كل تكاليف اشتراك أبناء الاسر المنتفعة الملتحقين بالعمل في المؤسسات والمصانع والمنشئات الخاصة التابعة للضمان الاجتماعي ولمده تتجاوز العامين وتستمر في حال طلب الشخص او كان يريد اكثر.

برنامج المساندة تكافل

ومن البرامج التي يقدمها صندوق النقد هو برنامج المساندة وهو عبارة عن مجموعه من البرامج الحكومية التي ينفذها الصندوق تشاركًا مع الوزارات والمؤسسات المحلية التي تساعد الافراد مثل وزاره التامين الصحي ووزارة دعم الطاقة وبرنامج النقل وبرنامج التغذية المدرسية وذلك للأسر الفقيرة والتي اشتد فقرها في هذه الفترة الأخيرة.

وفرت وزارة التكافل صفحة تسجيل الدخول للأشخاص الغير مسجلين وصفحه للأشخاص المسجلين و ستحتاج صفحه تسجيل الدخول لأول مرة الرقم الوطني لطالب الدعم أي رب الأسرة ورقم الهوية الشخصية لرب الأسرة ورقم الهاتف المعتمد للأسرة ثم يقوم الشخص بكتابه كلمه المرور في الصندوق للأسر المسجلة فيدخل الرقم الوطني ورقم المرور ويقوم بالدخول مباشره.