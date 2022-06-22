رابط الضمان الاجتماعي المطور دخول sbis hrsd gov sa

رابط تسجيل دخول مطور الضمان الاجتماعي ؛ مع اقتراب موعد صرف معاش الضمان ، تم البحث عن منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis hrsd gov sa التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية لتكون البوابة الإلكترونية التي يستخدمها المستفيدون للتسجيل في مواقع التواصل الاجتماعي المطورة. الأمن ، وكذلك الاستفسار عن قضية برقم الهوية ، بالإضافة إلى تخفيف الضغط. على المنصة القديمة ، قامت الوزارة بإتاحة رقم الضمان الاجتماعي للتواصل مع الدعم الفني في حالة وجود مشكلة في واجهة المستخدم أثناء الدخول إلى المنصة أو تسجيل جديد في الضمان المطور.

رابط تسجيل دخول مطور الضمان الاجتماعي

تم تخصيص رابط الضمان الاجتماعي المطور للدخول إلى https://sbis.hrsd.gov.sa حيث يقوم المستفيد بتسجيل بيانات حسابه ومن ثم الدخول إلى منصة الحماية الاجتماعية والدعم التي تم إنشاؤها من أجل تقديم الخدمات الإلكترونية. للمستفيدين بأقصى قدر ممكن من الفعالية والجودة. كان الهدف الأساسي من الضمان الاجتماعي هو مساعدة بعض الفئات مادياً واجتماعياً ، من خلال توفير معاش تقاعدي على شكل راتب شهري ، ليس هذا فقط ، ولكن أيضاً لتوفير التدريب والتأهيل الذي من شأنه أن يمكّن هذه الفئات من العثور على عمل مناسب من شأنه أن يحولهم من حالة الحاجة إلى الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات ، ولا يتطلب منهم التسجيل إلا في الضمان الاجتماعي المطور بعد مراجعة الشروط والأحكام.

دخول مطور الضمان الاجتماعي

يمكن للمستفيدين الدخول في الضمان الاجتماعي المطور بالطريقة التالية:

ينتقل المستفيد إلى منصة مطور للضمان الاجتماعي. أبحث عن خيار دخول. يسجل رقم المعرف وكلمة المرور اللذين تم تعيينهما من قبل. يقوم بإدخال رمز الصورة المرئية بشكل صحيح ، ثم يضغط في النهاية على زر تسجيل الدخول.

تطوير دخول الضمان الاجتماعي من خلال الوصول الوطني

قدمت منصة الدعم والحماية الاجتماعية طريقة أخرى للدخول من خلال الوصول الوطني الموحد ، حيث يفتح المستخدم رابط منصة الضمان الاجتماعي المطورة sbis hrsd gov sa ، ثم يختار أيقونة تسجيل الدخول ، ثم يضغط على الدخول من خلال الوصول الوطني الموحد ، ثم يتم تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور ، ثم التحقق من خلال إدخال رمز التأكيد المرسل من قبل النظام إلى الهاتف المحمول ، ثم الضغط على إدخال ، وهنا تتوفر له جميع الخدمات المضمنة في المنصة.

دخول مطور الضمان الاجتماعي

أتاحت الموارد البشرية إمكانية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لجميع الفئات المؤهلة (الأفراد والأسر الذين تنطبق عليهم شروط الضمان الاجتماعي الجديدة) ، على النحو التالي:

افتح رابط مطور الضمان الاجتماعي. انقر على أيقونة تسجيل الدخول. اختر تسجيل مستخدم جديد. أدخل بيانات الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ثم رقم هاتفك المحمول. أدخل رمز التحقق المرسل من قبل النظام إلى رقم الهاتف المحمول. انقر فوق المصادقة. تسجيل دخول مطور الضمان الاجتماعي عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. قم بتعبئة بيانات طلب التسجيل في الملف الموحد. اختر أحد برامج الضمان الاجتماعي ثم تقدم بطلب للحصول عليه. سجل بيانات المعالين ثم أقر بقبول الشروط.

في النهاية يقوم المستخدم بالضغط على الأيقونة لإرسال الطلب ، ومن ثم يمكنه استخدام رابط الضمان الاجتماعي المطور للاستعلام عن حالة الطلب ، حيث يبدأ عمل الدراسة والتقييم والتحقق من الأهلية الأمنية ، ومن ثم الأهلية تصدر النتائج في الشهر التالي للتسجيل من خلال الرسائل النصية عبر رقم الهاتف المتحرك المسجل في استمارة الطلب.