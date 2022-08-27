رابط القبول الفوري جامعة الملك خالد 1444 ، قد عملت جامعة المملك خالد على اتاحة رابط القبول الفوري للجامعة وياتي ذلك للطلاب الذي لك يحافهم الحظ بالترشيح في إحدى التخصصات خلال فترة الترشيح ، مما أعلن عن إمكانية قيام الطلاب بالتسجيل والقبول الفوري في الجامعة لمن يريد الانتساب بها ، وياتي ذلك بعد إعلان الجامعة عن رابط التسجيل للقبول الفوري في الجامعة للدبلوم والبكالوريوس ، وما يطلب منهم التسجيل الدخول إلى حسابهم على موقع جامعة الملك خالد لتأكيد التحاقهم ، تابعوا معنا للمزيد من المعلومات .

جامعة الملك خالد

تأسست جامعة الملك خالد عام 1998 في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية. تأسست بهدف رفع المستوى التعليمي داخل المملكة. قدمت الجامعة العديد من التخصصات الجديدة التي تتناسب مع رؤية المملكة 2030، وتعتمد على التدريب والخطط الإستراتيجية في تقديم التعليم أو الخدمات المتاحة للطلاب أو الكادر التعليمي.

خدمة القبول الفوري بجامعة الملك خالد 1444

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد عن إطلاق خدمة القبول الفوري أو ما يعرف بالتسجيل في تخصصات الجامعة. مع مراعاة شروط وأحكام التسجيل.

خطوات القبول الفوري بجامعة الملك خالد 1444

للتسجيل للقبول الفوري في جامعة الملك خالد، يجب اتباع الخطوات التالية

اذهب إلى موقع جامعة الملك خالد.

اختر علامة التبويب “قبول”.

تحديد خدمة تقديم طلب للقبول على درجة البكالوريوس.

اختيار الجنس.

أدخل جميع المعلومات المطلوبة وهي رقم الهوية الوطنية. ورقم الهاتف المحمول. والتخصصات الأكاديمية المراد التسجيل بها.

اضغط على زر الحفظ.

دليل القبول بجامعة الملك خالد pdf

يمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على دليل القبول بجامعة الملك خالد للتعرف على أهم الشروط والضوابط وآلية التسجيل المتاحة للبرامج الدراسية. يوفر دليل القبول أهم التخصصات المتاحة للتسجيل، وما هي معدلات القبول لكل تخصص. يمكن تحميل دليل القبول بجامعة الملك خالد مباشرة “”.

رابط للقبول الفوري جامعة الملك خالد

يتم الدخول عبر رابط خدمة القبول المباشر لجامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية “” حيث يتم اتباع الخطوات وإدخال البيانات المطلوبة من خلال الموقع بشكل صحيح، وذلك للسماح للطلاب والطالبات بالتسجيل للقبول الفوري. برامج الدبلوم والبكالوريوس دون عناء.

رابط القبول الفوري جامعة الملك خالد 1444 ، تعد جامعة الملك خالد من الجامعات الرائدة في العملية التعليمية دلخب المملكة العربية السعودية ، وعملت على إتاحة العديد من التخصصات العلمية والتي تاتي من نظرة التطور للمملكة خلال العام 2030 .