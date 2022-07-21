رابط القبول والتسجيل في الكلية التقنية بالمدينة المنورة 1444 ، في ظل التسائلا من قبل الطلاب والطالبات الذي يقيمون داخل المملكة العربية السعودية حول التعرف على رابط القبول والتسجيل الخاص بالجامعة الكلية التقنية بالمدينة المنورة ، وذلك خلال بوابة القبول الخاصة بي لاستقبال طلبات التقديم للتخصصات المتاحة بالكلية التقنية بالمدينة المنورة ، تابعوا معنا للتعرف على المزيد من المعلومات .

الكلية التقنية بالمدينة المنورة

“الكلية التقنية بالمدينة المنورة”. هي واحدة من الكليات الحكومية التي تديرها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (TVTC)، ومقرها في المدينة المنورة داخل المملكة العربية السعودية، وتم افتتاحها في عام 1998. وتعمل بشكل كامل على التدريب التقني والمهني الذي سيعمل على إعداد الطلاب للمهن، و، الجهة الحكومية التي تقدم التدريب في المملكة. تقدم هذه الكلية مجموعة متنوعة من برامج الدرجات العلمية بما في ذلك التكنولوجيا الكهربائية والتكنولوجيا الميكانيكية وتكنولوجيا الكمبيوتر والتكنولوجيا الإلكترونية.

القبول والتسجيل بالكلية التقنية بالمدينة المنورة

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بالكلية التقنية بالمدينة المنورة عن موعد التسجيل للعام الدراسي الجديد 1444 هـ للطلبة المتقدمين لبرامج البكالوريوس للطلاب والطالبات في جميع التخصصات التي تطرحها الجامعة اعتباراً من 12 / 18/14443 هـ الموافق 2022/07 م. / 17 م وحتى الساعة 12 ظهراً (12) ظهراً بتاريخ 21/7/1443 هـ عبر بوابة القبول لعمليات القبول والتسجيل. يمكنك أيضًا عرض جدول التقديم لجميع البرامج الأخرى التي تقدمها كلية التكنولوجيا من خلال إدخال جدول القبول “”.

كيفية التسجيل في الكلية التقنية بالمدينة المنورة

يمكن لجميع الطلاب والطالبات التسجيل في الكلية التقنية بالمدينة المنورة باتباع الخطوات التالية

الدخول إلى البوابة المخصصة للقبول والتسجيل “My Acceptance Portal” مباشرة.

انقر فوق علامة التبويب “إنشاء حساب” من الواجهة الرئيسية.

انقر فوق إنشاء حساب مرة أخرى.

أدخل بيانات مقدم الطلب، بما في ذلك تحديد نوع الهوية رقم الهوية سنة الميلاد الهجرية رقم الجوال وتأكيده. الموافقة على التعهد والإقرار

انقر فوق الزر “إرسال”.

أكمل التسجيل وقم بتعيين كلمة المرور عبر الرابط المرسل إلى البريد الإلكتروني لمقدم الطلب.

أدخل كلمة المرور، ثم قم بتسجيل الدخول إلى الحساب على النحو التالي أدخل اسم المستخدم. أدخل بريدك الإلكتروني أو رقم الهوية. أدخل كلمة المرور.

توجه إلى أيقونة المستخدم في زاوية الشاشة.

انقر فوق الملف المتقدم.

سيتم عرض جميع المؤهلات العملية لمقدم الطلب.

انقر فوق زر التحديث لعرض أحدث إصدار من ملف مقدم الطلب.

اختر رمز المؤسسة.

التقديم على البرامج حسب المؤهلات والتواريخ المتاحة

ة بيانات اللغة الإنجليزية.

عرض بيانات المؤهلات

أدخل الرغبات.

التعهد والاعتراف.

قم بة التطبيق، ثم الطابعة.

شروط القبول والتسجيل بالكلية التقنية بالمدينة المنورة

يشترط في المتقدمين القادمين للتسجيل بالكلية التقنية بالمدينة المنورة في العام الدراسي الجديد 1444 هـ استيفاء الشروط التالية

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم طالبًا حاصلًا على الثانوية العامة أو الثانوية لتحفيظ القرآن.

يجب ألا يكون المتقدم موظفًا.

ألا يزيد عمر الطالب عن 30 عامًا.

ألا يكون مسجلاً في برنامج آخر عن طريق الكلية أو برنامج يتعارض مع شروط البرنامج الجديد.

ألا يكون قد فصل من أي من البرامج التدريبية السابقة.

ألا يكون قد تخرج من البرامج التابعة للكلية من قبل أو تابع في البرنامج التدريبي.

اختصاصات الكلية التقنية بالمدينة المنورة

تتميز الكلية التقنية بالمدينة المنورة بتوافر عدد كبير من التخصصات في مختلف المجالات التقنية والإلكترونية. كما أنه يستهدف كلا الجنسين، الأولاد والبنات. فيما يلي نشرح لكم الاختصاصات في الكلية التقنية بالمدينة المنورة.

تخصص تكنولوجيا الكمبيوتر

تخصص التكنولوجيا الالكترونية

تخصص التكنولوجيا الميكانيكية

تخصص الأمن السيبراني

تخصص التكنولوجيا الكهربائية

تخصص تكنولوجيا الإدارة

أما اختصاصات البنات بالكلية التقنية بالمدينة المنورة فتشمل الآتي

الخياطة وإنتاج الملابس

تخصص تصميم الأزياء

تخصص العناية بالشعر

تخصص العناية بالبشرة والمكياج

قسم الوسائط المتعددة ورسومات الويب

قسم ادارة المكاتب

دليل القبول بالكلية التقنية بالمدينة المنورة pdf

توفر الكلية التقنية بالمدينة المنورة دليلاً يوضح كافة المعلومات الخاصة بالقبول والتسجيل، وكذلك بيان شروط التسجيل، والتخصصات المتاحة لكل من الطلاب والطالبات. يمكنك الوصول إلى محتوى دليل القبول عن طريق إدخال الرابط المخصص “”.

كيفية التواصل مع الكلية التقنية بالمدينة المنورة

يمكن التواصل مع الكلية التقنية بالمدينة المنورة من خلال عدد من قنوات الاتصال المتاحة والتي نبرزها فيما يلي

رقم الهاتف 0148491400

رقم الفاكس 0148491301

البريد الإلكتروني [email protected]

حساب الكلية الرسمي على تويتر “.

رابط الكلية التقنية بالمدينة المنورة، القبول والتسجيل ugate.tvtc.gov.sa

يمكن الوصول إلى رابط “الكلية التقنية بالمدينة المنورة” لاستكمال عمليتي القبول والتسجيل من خلال بوابة القبول المخصصة لهذا الغرض. القبول والتسجيل المباشر.

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