رابط المديرية العامة للسجون 1444 استعلام ، تسعى دائماً المملكة العربية السعودية على تقديم الخدمات الالكترونية بشتى وسائل سبل الحياة ومجالاتها ويأتي ذلك من باب توفير الوقت والجهد ومواكبة التطورات في مناحي الحياة ، ومن تلك الخدمات التي تسعى على توفيها بشكل ألكتروني ، الاستعلام عن المعلومات المديرية العامة للسجون من خلال منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية أو من خلال الموقع الرسمي للمديرية على الإنترنت، تابعوا معنا .

المديرية العامة للسجون

المديرية العامة للسجون في المملكة العربية السعودية هي إحدى الهيئات التابعة لوزارة الداخلية، والمسؤولة عن تنظيم وحراسة السجون والتأكد من توفير جميع الاحتياجات الأساسية لها.

استفسارات المديرية العامة للسجون 1444

يمكن للأفراد الاستعلام عن القبول في المديرية العامة للسجون من خلال الخطوات التالية

فتح الرابط للاستعلام عن نتائج السجون.

انتقل إلى إشعار القبول.

إدخال جميع البيانات المطلوبة عبر الموقع (تاريخ الميلاد، رقم هوية الأب، رقم هوية الزوجة إذا كان متزوجا).

اختيار القطاع المناسب للتوظيف “هيئة إدارة السجون السعودية”.

اقرأ جميع نتائج القبول النهائية.

الاستعلام عن معاملة المديرية العامة للسجون 1444

يمكن للأفراد الاستعلام عن معاملة في المديرية العامة للسجون من خلال النقاط التالية

افتتاح موقع المديرية العامة للسجون “.

انتقل إلى نقل الخدمات الإلكترونية.

انقر فوق خدمة الاستعلام عن المعاملات.

تعبئة جميع البيانات الخاصة بالمعاملة (رقم المعاملة ورقم السجل المدني).

اختر نوع معاملتك.

سيتم عرض جميع المعلومات المتعلقة بعملية الاستعلام.

التواصل مع المديرية العامة للسجون

يتم تقديم الاقتراحات والاستفسارات بإحدى الطرق التالية

الموقع الرسمي تسجيل الدخول مباشرة.

رقم الاتصال الاتصال +966 112065555.

رقم الفاكس 920005999.

الرمز البريدي الرياض 11155 المملكة العربية السعودية.

مقر المديرية شارع رياض المعذر شرق وزارة الداخلية.

حساب تويتر تسجيل الدخول عبر الحساب الرسمي ““.

رابط للمديرية العامة للسجون

يمكن الوصول إلى الموقع الرسمي للإدارة العامة للسجون في المملكة العربية السعودية من خلال الرابط. يوفر الموقع مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تفيد الأفراد، مع إمكانية الاستفسار وتقديم المقترحات عبر الموقع عبر وسائل الاتصال المتوفرة عبر الموقع.

رابط المديرية العامة للسجون 1444 استعلام ، تعرف المديرية العامة لإدارة السجون داخل المملكة العربية احدى مؤسسات الدولة والتي ترجع الى وزارة الداخلية ، وأوضحنا لكم بالخطوات امكانية الاستعلام الكترونياً عبر منصة ابشر للمدرية العامة للسجون في المملكة .