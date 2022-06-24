رابط المربع الإلكتروني 2022 وزارة التربية الكويتية نتائج الطلاب موقع نتائج الثانوية العامة الكويت

رابط الصندوق الإلكتروني 2022 ، هو الموقع الإلكتروني المعتمد من وزارة التربية والتعليم الكويتية لإعلان نتائج الطلبة الكويتيين في مراحل مختلفة ، وخلال الساعات الماضية بدأ البحث عن رابط نتائج الثانوية الكويتية والتاريخ. إعلانها ، بعد أن أنهى طلاب الصف الثاني عشر امتحانات نهاية العام الدراسي 2022 ، وتأتي الزيادة في عمليات البحث حاليًا ، بسبب إعلان الوزارة عن موعد بدء تلقي طلبات التظلمات لأقسام مختلفة من الشهادة الثانوية العامة ، حيث أكدت الوزارة عبر موقعها الرسمي عبر موقع تويتر أنه يتم تقديم التظلمات خلال الفترة من 28 يونيو إلى 30 يونيو من نفس الشهر إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية ، ونحن من خلال موقعنا الإلكتروني ، نحن مهتم بنقل ومتابعة الأخبار التي تهم فئات المجتمع المختلفة ، لذلك تابع تفاصيل الموضوع والرابط الرسمي لإكستر. فعل النتائج.

رابط نتائج الثانوية العامة الكويتية 2022

دخول الموقع “moe.edu.kw.

أو الدخول المباشر عبرapp.moe.edu.kw.

أدخل الرقم المدني.

انقر فوق بحث.

موعد إعلان نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2022

ومن المنتظر إعلان نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2022 خلال اليومين المقبلين وقبل يوم الثلاثاء 28 يونيو ، بالنظر إلى تحديد وزارة التربية والتعليم الكويتية موعداً لقبول التظلمات ، والذي يبدأ في 28/6/2022. وتستمر لمدة 3 أيام حتى تنتهي يوم الخميس 30/06/2022 ، وتعمل لجان التصحيح على قدم وساق للانتهاء من النتيجة قريبًا ، مع المتابعة المستمرة من قبل قيادات الوزارة لمتابعة سير التصحيح. عمليات ومراقبة الدرجات ، لضمان حصول كل طالب على حقه في درجاته ، وسيتم الإعلان عنه رسميًا خلال الساعات القادمة حول موعد صدور النتائج ، وسنبقى معكم وسنستمر حتى إعلان كل جديد لإبلاغك عنها أولاً.

تقديم التظلمات لامتحانات الصف الثاني عشر. https://t.co/LVnpU8zJkL pic.twitter.com/A6ZrAavKno – وزارة التربية والتعليم (MOEKUWAIT) 23 يونيو 2022

صندوق إلكتروني

أطلقت وزارة التربية والتعليم الكويتية موقع المربع الذي يمكن من خلاله استخراج نتائج الطلاب في مختلف المراحل ، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير الوقت والجهد على الطلاب وأولياء الأمور ، في الحصول على النتائج دون الحاجة للذهاب للمدارس والازدحام وتقوم الوزارة بعمل التحديثات اللازمة للموقع لتحمل عمليات البحث أثناء استخراج النتائج.

وزارة التربية والتعليم الكويتية

من أهم الوزارات في الحكومة الكويتية ، وهي مكلفة بمتابعة العملية التعليمية على جميع المستويات.

والعمل على رفع كفاءة العاملين بها للارتقاء بمستوى التعليم.

بالإضافة إلى تحديث المناهج وإدخال الوسائل الحديثة والتكنولوجية في العملية التعليمية بما يتماشى مع التطور العالمي والمحلي.