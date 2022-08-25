رابط المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وطرق التواصل ، هنالك العديد من الأشخاص قد قام بالبحث عن المعلومات التي تتعلق بالمركز الوطني والذي يختص بالرقابة و الامتثال البيئي والذي يعد من المراكز التي قام بالعمل على تأسيسها مجلس الوزراء السعودي ، بهدف المحافظة على أمن وسلامة البيئة في المملكة العربية السعودية، وتقليل مخاطر التلوث البيئي، حفاظًا على استدامة البيئة ، تابعوا معنا .

المركز الوطني لمراقبة الامتثال البيئي

يعد المركز الوطني لمراقبة الامتثال البيئي من بين الجهات التابعة للحكومة السعودية. تأسس المركز في عام 2022 في مدينة الرياض، بعد الحصول على موافقة إنشاء وإلغاء الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. الهدف الرئيسي من إنشاء المركز هو الرقابة والإشراف على جميع الأفراد العاملين في الجهات الحكومية وغير الحكومية في المملكة العربية السعودية والتأكد من امتثالهم للوائح والقوانين والأنظمة البيئية التي أقرتها الحكومة والتي تهدف إلى حماية المجتمع من المخاطر البيئية.

مهام المركز الوطني للرقابة على الامتثال البيئي

يلعب المركز الوطني للرقابة على الامتثال البيئي دورًا مهمًا في الرقابة والإشراف لحماية البيئة وتقليل مخاطر التلوث. ومن أهم المهام التي يقدمها المركز ما يلي

كتابة التقارير الدورية وإعداد الأوراق البحثية المتعلقة بالبيئة، بالتعاون مع الجامعات والجمعيات البحثية والجهات المهتمة بهذا الجانب.

إعداد واعتماد ورش العمل والبرامج التدريبية والمهنية.

تقديم الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالإرشاد البيئي.

تشجيع الاستثمار والتمويل للمشاريع والأنشطة المتعلقة بالمحافظة على البيئة.

التعامل مع الحالات الطارئة التي يتم التبليغ عنها في نطاق اختصاصاتها المسموح لها بالتعامل معها.

يشرف المركز على إعداد الخطط والقواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالحصول على التراخيص والتصاريح الصادرة من خلاله.

الإشراف على تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المركز وكيفية تحصيلها.

إصدار التراخيص البيئية في نطاق التخصص.

الإشراف على تطوير المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تعزيز الرقابة والامتثال البيئي.

وضع المتطلبات البيئية الخاصة بتخصصه، ويتم رفعها للوزارة لاعتمادها.

خدمات المركز الوطني للرقابة على الامتثال البيئي

يقدم المركز الوطني للرقابة على الامتثال البيئي مجموعة من الخدمات أهمها ما يلي

منح التراخيص والاعتمادات للجهات العاملة في مجال الخدمات البيئية.

توفير “خدمة تخليص الغازات” التي تضر بطبقة الأوزون في عدد من القطاعات منها تبريد. صناعة. اعمال صيانة. مكافحة الحريق.

إمكانية إصدار شهادات التأهيل البيئي للجهات العاملة في مجال الخدمات البيئية.

تقديم خدمة مؤشر جودة الهواء يمكن من خلالها الاستعلام عن جودة الهواء في أي منطقة من مناطق المملكة.

تقديم خدمة الحصول على تصريح الدخول المؤقت أو المستمر للمركز سواء للزوار أو أعضاء المركز.

كيفية التواصل مع المركز الوطني لمراقبة الالتزام البيئي

يهتم المركز الوطني للرقابة على الامتثال البيئي بالمحافظة على الموارد الطبيعية من التدهور. يمكن التواصل مع المركز الوطني للرقابة على الامتثال البيئي من خلال الطرق التالية

زيارة المقر من خلال خرائط جوجل ““.

رقم الاتصال 988.

البريد الإلكتروني [email protected] [email protected]

رقم الفاكس 00966126511424

حساب تويتر للمركز الوطني للرقابة على الامتثال البيئي “.

رابط المركز الوطني لمراقبة الالتزام البيئي

يعد المركز الوطني لضبط الامتثال البيئي من أهم المراكز التي تساعد على تعزيز حماية النظام البيئي وضمان حمايته من مخاطر المخاطر، مما يساعد قطاع البيئة على الازدهار ومكافحة التلوث البيئي لضمان بيئة صحية لجميع أفراد المجتمع. أدناه نرفق رابط الدخول إلى المركز الوطني للرقابة. حول الالتزام البيئي “”.

رابط المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وطرق التواصل ، هو احد المراكز الذي أنشأة من قبل المجلس الوزارء ، لتوفير الظروف البيئية المناسبة لرعايتها وتحقيق الالتزام البيئي ، وتعرفنا على مهام المركز الوطني للرقابة على الامتثال البيئي .