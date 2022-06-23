رابط النقل الخارجي للمعلمين 1444 عبر نظام نور وزارة التعليم تعلن مواعيد وإجراءات النقل الخارجي

زاد البحث بشكل ملحوظ من قبل المعلمين والمعلمات الراغبين في تنفيذ النقل الخارجي لوصلة النقل الخارجي للمعلمين 1444. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب طلبات النقل الخارجي للمعلمين 2022 لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي الجديد 1444. وفق الشروط والضوابط والمعايير المنظمة لذلك. زاد البحث عن موعد تقديم طلبات التحويل الخارجي للمعلمين 1443 بشكل ملحوظ وسنشرح لكم خلال هذا المقال ومن خلال موقع ثقافني المميز موقع تقديم طلبات التحويل الخارجي 2022 والذي يتم الكترونيا عبر موقع ثقافني. رابط نظام نور للنقل الخارجي 1444.

رابط التحويل الخارجي للمعلمين 1444

التسجيل في النقل الخارجي للمعلمين 1443 يتم الكترونيا عن طريق القيام بالخطوات التالية: –

تسجيل الدخول إلى رابط نظام نور الإلكتروني noor.moe.gov.sa.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق وانقر فوق تسجيل الدخول.

انقر على أيقونة “خدمات شؤون المعلمين” ، ثم انتقل إلى أيقونة “رغبات التحويل الخارجي”.

الضغط على أيقونة “عرض” لعرض رغبات التحويل الخارجي.

أضف الرغبات ثم اضغط على أيقونة “حفظ”.

نظام نور للنقل الخارجي رغبات تسجيل الدخول

يعتبر موقع نظام نور من أهم المواقع الإلكترونية في المملكة والذي يقدم العديد من الخدمات للعملية التعليمية. من خلال موقع نظام نور برقم الهوية يتم التسجيل لرغبات النقل الداخلي والخارجي وكذلك استخراج نتائج الطلاب في جميع المراحل التعليمية بالإضافة إلى تسجيل الطلاب الجدد من خلال النظام. نور وغيرها من الخدمات.

إجراءات تقديم طلبات التحويل الداخلي المعتمدة من وزارة التربية والتعليم

تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الراغبين بالانتقال للخارج. – المحافظة على حقوق المتقدمين ومنحهم مزايا إضافية. تخصيص نقاط لكل متقدم حسب خدمته. تمييز المعلمين ذوي الأداء العالي وتميزهم.

موعد تقديم طلبات التحويل الخارجي عبر نظام نور noor.moe.gov.sa

التقديم متاح من الآن يوم الخميس 24/11/1443 الموافق 23/06/2022. ينتهي تسجيل الرغبات يوم الأربعاء الموافق 30/11/1443 هـ الموافق 29/6/2020 م.

وزارة التربية والتعليم

تحرص وزارة التربية والتعليم على تقديم كافة الخدمات للمعلمين حتى يتمكنوا من تكريس أنفسهم لعملهم. لذلك يتم تقديم جميع الخدمات لهم إلكترونياً حفاظاً على الوقت والجهد. كما تعمل الوزارة على رفع كفاءة المعلمين والعاملين في مجال التعليم ، علما أن التعليم هو قاطرة التقدم في المملكة.