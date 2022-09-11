رابط برنامج حساب العمر بالميلادي اون لاين ، قد أثار العقول من وجود الحاسبة التي تمكنهم من قياس العمر بغستخدام التاريخ الميلادي ، والتعي عملت على إتاحة تلك الخدمة عبر العديد من المواقع الإلكترونية عبر شبة الانترنت ، ويعرف ان السنة الميلادية تحتوي في طياتها على 12 شهر ميلادي ويبلغ عدد أيام السنة الميلادية قرابة 365 يوم ، تابعوا معنا للتعرف على رابط برنامج حساب العمر بالميلادي اون لاين.

برنامج حاسبة العمر

يمكن حساب العمر باستخدام التقويم الميلادي، والذي يتضمن 365 يومًا، وهذا التقويم هو الأشهر في العالم وتم تنفيذه عام 1582. لذلك تم إنشاء برنامج لحساب العصر الميلادي أو الهجري إلكترونيًا “عبر الإنترنت” عبر العصر برنامج الآلة الحاسبة.

كيفية حساب العمر حسب التقويم الميلادي

يمكن حساب العمر بالتقويم الميلادي باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى موقع الويب الخاص بـ “حاسبة الويب”.

اختر حاسبة العمر.

اكتب يوم الميلاد والشهر والسنة.

انقر على زر “حساب”.

تُظهر الآلة الحاسبة عمرك بالتفصيل بالأشهر والأسابيع والأيام والساعات، كما تُظهر العلامة التي تنتمي إليها.

كيفية حساب العمر يدويًا

من الممكن استخدام الطريقة التقليدية لحساب العمر، إما عن طريق الآلة الحاسبة أو يدويًا عن طريق طرح تاريخ من تاريخ آخر. لمزيد من التوضيح يمكن اتباع الخطوات التالية

يتم طرح اليوم (تاريخ الميلاد) من اليوم (تاريخ اليوم) إذا كانت النتيجة سلبية، تتم إضافة 30 إلى النتيجة مطروحًا منها الشهر (تاريخ اليوم) الرقم 1.

يتم طرح الشهر (تاريخ الميلاد) من الشهر (تاريخ اليوم) إذا كان الطرح سالبًا، أضف 12 إلى النتيجة، واطرح من السنة (تاريخ اليوم) الرقم 1.

يتم طرح السنة (تاريخ الميلاد) من السنة (تاريخ اليوم).

كيفية حساب فارق السن بين شخصين

يمكن لأي شخصين حساب فارق السن بينهما باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى برنامج حساب فرق العمر بين شخصين.

تحديد طريقة حساب فارق السن سواء بالميلادي أو الهجري.

اكتب تاريخ ميلاد الشخص الأول مع اليوم والشهر والسنة.

اكتب تاريخ ميلاد الشخص الثاني مع اليوم والشهر والسنة.

انقر على زر “حساب فارق السن”.

يقوم البرنامج بحساب فارق السن بهذه الطريقة فارق السن بين شخصين = عمر الشخص الأكبر سنًا – عمر الأصغر وفقًا للتقويم الميلادي أو الهجري. تظهر الآلة الحاسبة الفرق الدقيق بين الشخصين حسب العمر والسنوات والشهور والأيام.



كيفية تحويل التاريخ من الهجري إلى الميلادي

يمكنك تحويل التاريخ من هجري إلى ميلادي وتحويله من ميلادي إلى هجري باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى صفحة تحويل التاريخ الهجري إلى الميلادي “”.

تسجيل تاريخ الميلاد.

حدد شهر الميلاد.

تحديد سنة الميلاد الهجرية.

انقر فوق الزر “نقل”.

رابط حاسبة العمر الميلادي عبر الإنترنت calc-web.com

يسهل على الناس حساب أعمارهم بالتقويم الميلادي بالذهاب إلى رابط حاسبة العمر في التقويم الميلادي والهجري، ثم كتابة تاريخ ميلادهم بالتفصيل باليوم والشهر والسنة، بحيث يكون الموقع الإلكتروني إلكترونيًا يمكن للآلة الحاسبة أن تحسب بدقة عمر الشخص الذي تم إدخال بياناته.

رابط برنامج حساب العمر بالميلادي اون لاين ، هي من الأدوات التي أصبحت متوفرة على شبكة الانترنت والتي سهلت على الأشخاص غمكانية احتساب أعمارهم بطرق سهلة وبسيط عبر ارفاق تاريخ الميلاد الخاص بالأشخاص ، كما اوضحنا آلية حساب فارق السن بين شخصين .