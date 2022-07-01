رابط بلاك بورد جامعة الملك فيصل الجديد blackboard kfu , علينا استخدام هذا الرابط للوصول بشكل مباشر الى بوابة التعليم الالكترونية المعتمدة والتمكن من تسجيل الدخول الى بورد جامعه الملك فيصل لمتابعة التعليم عن بعد في حالة حدوث طوارء او ظروف وبائية كـ جائحة كورونا التي حولت التعليم بأكمله في جميع انحاء العالم من تعليم مباشر الى تعليم عن بعد .

التعليم الجديد جامعة الملك فيصل

بعد التمكن من الوصول الى رابط تسجيل الدخول لجامعة الملك فيصل التعليم عن بعد حيث نذكر لكم ايضا طريقة التسجيل في الرابط المباشر وكيفية الاستفادة مما يقدمه الرابط من خدمات رابط بلاك بورد جامعة الملك فيصل الجديد blackboard kfu

نبذة عن جامعة الملك فيصل

تقع جامعه الملك فيصل في منطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية حيث تم تأسيسها وانشائها بموجب المرسوم الملكي رقم هـ/67 وتاريخ 28 / 7/ 1395هـ (1975م) ومقرها الرئيسي في منطقة الهفهوف بمدينة الاحساء الشرقية ولها فرع اخر في مدينة الدمام وتقدم جامعه الملك فيصل خدمة التعليم الاساسي في التعليم الالكتروني الجديد الذي يستهدف المحاضرات الدراسية من خلال الهاتف المحمول او جهاز الكمبيوتر .

رابط بلاك بورد جامعة الملك فيصل

واخيرا نقدم لكم رابط بلاك بورد جامعة الملك فيصل blackboard kfu للتمكن من تسهيل التعلم عن بعد