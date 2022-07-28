رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 نتائج الثانوية، من المقرر أن يعلن معهد الازهر الشريف في مصر عن نتائج الثانوية الأزهر 2022 وذلك يوم الخميس الثامن من شهر يوليو 2022، الساعة الثانية ظهرا، وذلك عن طريق بوابة الأزهر الإلكترونية ليسهل على الطلاب التعرف على نتائجهم بسهولة، ويمكن معرفة النتائج من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2022.

بوابة الأزهر الإلكترونية 2022

تعتبر بوابة الأزهر الإلكترونية بوابة الالكترونية خاصة بالمعهد الأزهري المصري، والذي يساعد كافة الطلبة من التعرف على نتائجهم بكل سهولة، وحسب ما تم الاعلام من قبل المعهد الازهري عن نتائج الثانوية الأزهر 2022، والذي يمكن الطلاب من الفحص على نتائجهم من خلال الرقم القومي، أو رقم الجلوس وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 من هنا

قم بالنقر على نتائج شهادة الثانوية الأزهرية رقم الجلوس

قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك

انقر على الثلم العلمي أو الأدبي

اخيرا اضغط على الاستعلام عن النتيجة

سيتم عرض النتيجة أمامك.

نتائج الثانوية الأزهر 2022

أعلن المعهد الأزهري قبل ساعات من الأن عن موعد نتائج الثانوية الأزهرية 2022، وذلك الساعة الثانية ظهرا، يوم الخميس الثامن والعشرين من شهر يوليو 2022، بعد الإنتهاء من عملية التصليح، واعتماد الدرجات من قبل وزير المعهد الأزهري، وخلال الساعة الثانية سيعقد مؤتمر صحفي، نشر أسماء الأوائل في المعهد الازهري مع نشر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2022.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2022

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات حول رابط الاستعلام عن نتيجة الازهر الشريف، وذلك من خلال رقم الجلوس، كما وتم وضع في الآونة الأخيرة رابط خاص بنتائج الثانوية العامة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية حتى يتمكن كافة الطلاب من معارف نتائجهم بكل سرعة، وبدون الذهاب الى المعهد، وسيتم نشر كافة نتائج الطلبة في كافة المحافظات، ويمكن الاطلاع على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا .

أعلن مدير المعهد الأزهري قبل ساعات عن موعد نتائج الثانوية الأزهرية في كافة المحافظات وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا، وستكون النتائج الالكتروني، من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 نتائج الثانوية لكل الطلاب.