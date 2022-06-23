رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول بالاسم ورقم الجلوس nategafany

رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الجولة الأولى أجرى الطلاب الامتحانات في المدارس وسط متابعة مستمرة من المراقبين ، وتم تأمين وتعقيم جميع اللجان حفاظا على صحة الطلاب. النتائج ، وبسبب البحث المتكرر عن النتيجة ، سنشرح لك كيفية الاستعلام عنها.
رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2022
أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أن عمليات تصحيح امتحانات الدبلوم الفني للفصل الثاني 2022 ما زالت جارية ضمن ضوابط تصحيح المواد الدراسية. كما أكد أنه بمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح سترفع النتيجة إلى المحافظ للمصادقة عليها وتعلن مباشرة على موقع الوزارة.
كيفية الحصول على نتيجة الدبلوم الفني 2022
يبحث جميع طلاب الدبلومات الفنية عن النتيجة على جميع محركات البحث ، ويتساءلون متى سيتم إعلان النتيجة ورابط الحصول عليها ، حيث انتهت الامتحانات ولم يتم الإعلان عن النتيجة حتى الآن ، لذلك فإن جميع الطلاب ينتظرون بفارغ الصبر النتيجة ، ويمكن الاستفسار عن النتيجة باتباع الخطوات التالية.
- الخطوة الأولى مكتوبة بوابة التعليم الفني في محرك البحث وادخله.
- بعد دخول البوابة يتم اختيار نتيجة الدبلومات الفنية 2022.
يحدد تقسيم الدبلوم الفني حسب تقسيم كل طالب (زراعي – صناعي – تجاري – فندقي).
- ثم يتم تحديد اسم المحافظة التي يقيم بها الطالب.
- في هذه الخطوة ، تتم كتابة بيانات الطالب ورقم المقعد وجميع البيانات المطلوبة.
- ثم اضغط على عرض النتائج.
- ثم تتم طباعة النتيجة بسهولة