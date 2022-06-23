رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول بالاسم ورقم الجلوس nategafany

رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الجولة الأولى أجرى الطلاب الامتحانات في المدارس وسط متابعة مستمرة من المراقبين ، وتم تأمين وتعقيم جميع اللجان حفاظا على صحة الطلاب. النتائج ، وبسبب البحث المتكرر عن النتيجة ، سنشرح لك كيفية الاستعلام عنها.

رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2022

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أن عمليات تصحيح امتحانات الدبلوم الفني للفصل الثاني 2022 ما زالت جارية ضمن ضوابط تصحيح المواد الدراسية. كما أكد أنه بمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح سترفع النتيجة إلى المحافظ للمصادقة عليها وتعلن مباشرة على موقع الوزارة.

كيفية الحصول على نتيجة الدبلوم الفني 2022

يبحث جميع طلاب الدبلومات الفنية عن النتيجة على جميع محركات البحث ، ويتساءلون متى سيتم إعلان النتيجة ورابط الحصول عليها ، حيث انتهت الامتحانات ولم يتم الإعلان عن النتيجة حتى الآن ، لذلك فإن جميع الطلاب ينتظرون بفارغ الصبر النتيجة ، ويمكن الاستفسار عن النتيجة باتباع الخطوات التالية.