رابط تحديث بيانات صندوق التنمية العقاري الجديد 1444 ، يتسائل العديد من الأشخاص حول التعرف على الرابط الجديد الخاص بصندوق التنمية العقاري والطريقة التي تمكنهم من تحديث البيانات المتعلقة بهم ، حيث عملت على إنشائه المملكة العربية السعودي لتقديم الخدمات التي تسهل على المواطنين من إمكانية طلباتهم ،ويرجع ذلك لإتمام الإجراءات التي لم يوفرها الصندوق من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت ، تابعوا معنا .

صندوق التنمية العقارية السعودي

صندوق التنمية العقارية السعودي هو صندوق تابع للحكومة السعودية. تأسس صندوق التنمية العقارية السعودي لعام 1394 هـ بأمر ملكي. يقع الصندوق في مدينة الرياض وله العديد من الفروع. تأسس الصندوق لعدة أهداف نذكرها على النحو التالي

إمكانية توفير وإنشاء برنامج تمويل متنوع ومتوازن يناسب جميع شرائح المجتمع.

وظيفته الاندماج مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من أجل تنفيذ برامجها المتعلقة بالمستفيدين والعمل باحتراف ومهنية لتقديم الحلول والبدائل التمويلية والاستثمارية لجميع أفراد المجتمع للحصول على سكن لائق. .

العمل على زيادة المعروض من المنتجات السكنية كماً ونوعاً.

أهداف صندوق العقارات اللوجستية

صندوق العقارات اللوجستية لديه العديد من الأهداف التي أوضحتها من خلال المنصة الإلكترونية للصندوق العقاري. هذه الأهداف الاستراتيجية هي كما يلي

أهداف أصحاب المصلحة المساهمة في تحقيق الأهداف والخطط الاستراتيجية الوطنية للإسكان. تقديم الدعم والتمويل في مجال الاستثمار العقاري من خلال شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص. العمل على توفير توريد المنتجات السكنية كماً ونوعاً.

الأهداف المتعلقة بالعمليات الداخلية المساهمة في إعداد العمل للتحول التدريجي للعمل المؤسسي. تطوير وإدخال طرق جديدة لممارسة الأعمال التجارية باستخدام أحدث المعدات والتقنيات المتاحة. التطوير المستمر لنظام العمل.

الأهداف المتعلقة بالجانب المالي المساعدة في تعزيز القدرة الإقراضية لرأس المال من خلال الاستثمار. المساعدة في جمع التحصيل حفاظاً على رأس مال الصندوق. تفعيل برامج خاصة لقياس الأداء المالي.

الأهداف المتعلقة بالموارد البشرية استقدام الكوادر البشرية المؤهلة. خلق بيئة مؤسسية مناسبة. التأهيل والتطوير المستمر للموظفين.



كيفية تحديث بيانات الصندوق العقاري 1444

أوضحت حكومة المملكة العربية السعودية إمكانية تحديث بيانات الصندوق العقاري، حيث يمكن القيام بذلك إلكترونياً وفق خطوات سهلة وبسيطة

انتقل مباشرة إلى الموقع الرسمي لصندوق التنمية العقارية.

حدد الخدمات الإلكترونية في الشريط العلوي.

انقر فوق خدمات المواطن.

تحديد خدمة تحديث البيانات الشخصية.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

اكتب المعلومات المطلوبة بدقة.

اعتماد الإقرار بعد كتابة البيانات المطلوبة.

أدخل رمز التحقق المرئي، ثم انقر فوق “موافق”.

إنشاء حساب جديد في الصندوق العقاري

يمكن للمواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية إنشاء حساب في صندوق التنمية العقارية، حيث يتم إنشاء الحساب والتسجيل في الموقع بسهولة ويسر ويتم ذلك وفق الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى الموقع الرسمي لصندوق التنمية العقارية ““.

انقر فوق خيار تسجيل الدخول.

انقر فوق الخيار لإنشاء حساب جديد.

أدخل رقم السجل المدني في الخانة المطلوبة.

تحديد تاريخ الميلاد.

اكتب رمز التحقق المرئي.

انقر فوق التحقق من المعلومات.

اكتب رقم الهاتف ثم البريد الإلكتروني.

قم بتأكيد بريدك الألكتروني.

اكتب كلمة المرور.

اكتب رمز التحقق المرئي.

انقر فوق إرسال وإنشاء حساب جديد.

الاستعلام عن الصندوق العقاري برقم السجل المدني

أوضحت الجهة المسؤولة عن الصندوق العقاري إمكانية الاستعلام للمواطنين من خلال رقم السجل المدني، حيث يمكن للمواطنين الاستعلام عن الصندوق العقاري بكل سهولة ويسر وفق الخطوات الموضحة وهي كالتالي

اذهب إلى موقع صندوق التنمية العقارية.

تحديد قائمة الخدمات الموجودة.

حدد خدمات المواطن ثم انقر فوق خيار الاستفسار العالمي.

تحديد الدخول من خلال رقم الوصول الوطني.

أدخل رقم الهوية في الحقل المخصص لذلك.

أدخل كلمة مرور أبشر الخاصة بك، ثم انقر فوق خيار تسجيل الدخول.

تحقق من المطلوب، ثم انتقل إلى الاستعلام.

خدمات المواطنين في الصندوق العقاري

يقدم الصندوق العقاري العديد من الخدمات المتميزة التي تساعد في تحقيق الخدمات المطلوبة دون أي مشاكل أو معوقات. وفيما يلي أهم هذه الخدمات التي يقدمها الصندوق العقاري للمواطنين

مبيعات.

التمويل المدعوم.

تحديث البيانات الشخصية لأصحاب الأحكام الإدارية النهائية.

تنازل.

إصدار الفواتير والدفع.

إعفاء المتوفى.

تقديم طلب لإعادة الدفعة الأولى.

طلب وقف صرف المدفوعات.

استرداد المبالغ الزائدة.

خطاب إفادة إخلاء المسؤولية.

استعلام عن حالة الرهن.

حل مشاكل تحديث بيانات الصندوق العقاري

قد يواجه المستخدم مشكلة في تحديث بيانات الصندوق العقاري، حيث قد تعود هذه المشكلة لعدة أسباب غير معروفة.

انتقل مباشرة إلى موقع الصندوق العقاري.

انقر فوق خيار الاتصال بنا في الجزء العلوي من الصفحة.

اضغط على الاسم ورقم الهاتف ورقم المعاملة ورقم الهوية.

اكتب وصفا يشرح تفاصيل المشكلة.

صندوق التنمية العقارية رقم.

يوفر صندوق التنمية العقارية إمكانية التواصل مع مواطني المملكة العربية السعودية بكل سهولة ويسر، حيث يوفر الصندوق الرقم للتواصل معه من خلال الأرقام التالية

رقم الصندوق الموحد للتنمية العقارية 199088.

الاتصال بصندوق الأحساء للتنمية العقارية 920010092.

الاتصال بصندوق التنمية العقارية بالدمام 966920033321

الاتصال بصندوق التنمية العقارية بالرياض 4792222

رابط تحديث بيانات صندوق التنمية العقارية الجديد 1444

طريقة تحديث بيانات صندوق التنمية العقارية تتم بكل سهولة ويسر، حيث يمكن تحديث معلومات صندوق التنمية العقارية الجديد بالذهاب إلى الرابط التالي “”.

رابط تحديث بيانات صندوق التنمية العقاري الجديد 1444 ، يعتبر الصندوق الخاص بالتنمية من الخدمات التي عملت على توفرها المملكة العربية السعودية لتقديم المساعدات للأشخاص من ذوي الاحتياجات وأصحاب الدخل المنخفض ، كما تعرفنا على أهداف صندوق العقارات اللوجستية .