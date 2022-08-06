رابط تحميل أغنية الناجح يرفع إيده MP4 و MP3 بالكلمات وفيديو

بعد ظهور النتائج، يبدأ الطلاب في البحث عن رابط لتنزيل الأغنية. الناجح يرفع يده mp4 و ال MP3 للاستماع إليها وقت النجاح والتعبير عن فرحة اجتياز العام الدراسي.

وتنشر الويندوز لينك تنزيل اغنية الناجح يرفع يده mp4 مما يزيد من معدلات البحث في أوقات النتائج وخاصة نتيجة الثانوية العامة في مصر والدول العربية الأخرى.

تنزيل اغنية الناجح يرفع يده mp4

ويمكنك تنزيل اغنية الناجح برفع يده mp4 من هذا الرابطوالذي يسمح أيضًا بالتنزيل بتنسيق MP3والتي غناها الفنان الراحل عبد الحليم حافظ في فيلم الذنوب عام 1962. وهي من تأليف فتحي قورة وألحان منير مراد وتوزيع علي إسماعيل.

كلمات اغنية الناجح ترفع يده

وكلمات الأغنية الناجحة ترفع يده حياة قلبي وأفراحها وسعادتها مساءها وصباحها. لم أجد فرحان في الدنيا مثل الفرحان بنجاحه .. لقد كان حلماً جميلاً في مخيلتنا ..

بنى لنا قصورًا، وصنعنا الزهور لحياتنا ومستقبلنا

و قابلتني على شرف حنايا .. و الدنيا افراح ويايا

أهنئ حبيبي معي .. وقل للجميع الراحة

هذا ليس فرحان في الدنيا .. مثل فرحة نجاحه

يرفع الرجل الناجح يده يرحل .. ويغني في عيدنا ووليمته أهلا

ونقول ونقول .. دائما ناجح في كل وقت .. دائما

ونجاحنا طويل .. دائما .. دائما دائما.

دائما على طول، دائما .. دائما، دائما، دائما، دائما، مهلا

تنزيل اغنية الناجح يرفع يده

يمكنكم تنزيل فيديو اغنية “رفع يده بنجاح” من الرابط التالي

https//www.youtube.com/watchv=IA7g3oKxgXo