رابط تحميل اغنية انا ممكون وصابر راقد العنابر، كان لأغنية انا ممكون وصابر راقد العنابر الصدى الكبير في الجانب الفني والموسيقي والابداعي لكثير من محبين الاغاني الرومانسية، حيث اشتهرت اغنيه انا ممكون وصابر بصورة عالية، وارتفعت نسبة مشاهداتها الى ملايين المشاهدات في وقت قصير هذا ان دل انما يدل على ان الاغنيه جميلة جدًا وتحمل كلمات رائعة ويعتبر الفن الموسيقي من اجمل انواع الفن التي يطرب المشاهد بسماعها ولمتابعة كلمات اغنيه انا ممكون وصابر راقد العنابر نتابع معكم في هذا المقال.

مغني اغنية انا ممكون وصابر راقد العنابر

كان الفنان السوداني الجيلي الشيخ صاحب اغنيه انا ممكون وصابر راقد العنابر من ابرز الشخصيات الفنية والفنية في دولة السودان حيث قام بالعديد من الاغاني الجميلة التي جعلت منه شخصية مشهورة ومحبوبة من كثير من المتابعين، وكان الفنان الجيلي الشيخ من ابرز أبرز الفنانين في الوسط الفني العربي ، لاقت الأغنية العديد من المشاهدات والمتابعين حول العالم، حيث امتلكت هذه الأغنية الحس المميز والابداع الصوتي الجميل والموسيقى الرائعة في ثناياها.

رابط تحميل اغنية انا ممكون وصابر راقد العنابر

لتحميل اغنيه انا ممكون وصابر راقد العنابر قم بالدخول الى الموقع التالي واستمع الى الأغنية بشكل مباشر او قم بتحميلها من خانه التحميل حيث اعتبرت هذه الأغنية من اكثر الاغاني طلبا في السودان لأنها حصلت على نسبه كبيرة من المشاهدات واصبحت ترند اليوم في خلال ساعات من انطلاقها، كما يمكنك عزيزي المشاهد ان تستمع الى اغاني المطرب الكبير الجيلي الشيخ عبر صفحته الخاصة، وعبر موقع الساوند كلاود أو السبوتفي.

كلمات أغنية انا ممكون وصابر

بالحديث عن كلمات الاغنية سنسرد لكم كلماتها بشكل تفصيلي والتي لاقت على اعجاب الكثير من الناس، هذه هي الكلمات بالشكل التالي:

ممكون وصابر ممكون وصابر

لكن حبيبي ما اظنه خابر

طولت ساهر باكيات عيوني

اسود لوني

لا تظلموني لا تظلموني انا حبي طاهر باطن وظاهر

ممكون وصابر ممكون وصابر

لكن حبيبي ما اظنه خابر

بعد التجافي كان حبي وافي

وكان داري وافي

لكن زماني غدار وجائر

لكن حبيب ما اظنه خابر

وايضا لا ننكر ان الفن السوداني هو من اكثر انواع الفن انتشارًا وخاصة في الاغاني الرومانسية، حيث هناك الفنانين الكبار الذين يحتلون مرتبة عالية في رواد الفن الموسيقي حول العالم، وتمتد نسبة مشاهدات الاغاني السودانيه الى نسبة كبيرة وخاصة بعد انتشار اغنيه انا ممكون صابر راقد العنابر.