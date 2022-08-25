رابط تحميل تطبيق ترحال ‎Tirhal 0.34 لخدمة التوصيل في السودان ، تطبيق ترحال للسائقين تم نشره في السودان بشكل واسع وكبير جدًا يتيح للمواطنين السودانيين باستخدام التطبيق عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الاندرويد، تقوم بتحميل التطبيق لزيادة العائد المادي الخاص بك، قم بتحميل التطبيق مباشرة عبر هذا الموقع.

تحميل تطبيق ترحال

تطبيق ترحال هو تطبيق مجاني مئة بالمئة حيث لا يطلب اي رسوم في التحميل والتثبيت كما يتاح عبر المتجر الالكتروني سوق ابل وتحت وزارة النقل السودانية هذا التطبيق تم اصداره من قبل وزارة النقل والمواصلات السودانية لمساعدة الاشخاص على القيادة بشكل افضل واكثر امانا.

خدمة نواعم تطبيق ترحال

التطبيق يقدم الخدمات العديدة للرجال والنساء في المواصلات العامة حيث يقدم خدمة نواعم التي تختص بتوصيل النساء ويتيح ميزه رائعة للأشخاص في الاماكن العامة ويعمل تطبيق ترحال بسرعه كبيرة كما يعمل بنظام الجي بي اس مما يسهل على العملاء الوصول الى الخدمات التي يريدونها بشكل سريع.

رابط تحميل تطبيق ترحال ‎

لتحميل تطبيق ترحال اخر اصدار عليك بالتوجه الى المتجر الالكتروني في الجوال ثم الضغط على كلمه البحث وكتابه تطبيق ترحال سوف يظهر التطبيق في القائمة الاولى قم بالضغط على تثبيت، سيتم بعد ذلك تثبيت التطبيق في الجوال ويتم تسجيل البريد الالكتروني للشخص واسمه بالكامل، بمجرد التسجيل في تطبيق ترحال يتسنى للعملاء معرفة كافة المعلومات حول التطبيق والاستفادة من كافة الخدمات التي يقدمها تطبيق ترحال.

رابط تحميل تطبيق ترحال ‎Tirhal 0.34 لخدمة التوصيل في السودان

تطبيق ترحال تم اتاحته لهواتف الايفون مؤخرا بإصدار 2022 وذلك مجانا لمستخدمين الايفون وايضًا متاح مجانا لمستخدمي الاندرويد، ويعتبر تطبيق ترحال من اهم التطبيقات التي أنشأتها وزارة النقل والمواصلات العامة في دولة السودان ليقدم العديد من الميزات والخدمات للعملاء حول كافه انحاء الجمهورية السودانية.

يتيح التطبيق الكثير من الخدمات التي تجعل من المواطن السودانيين الحصول على الكثير من الميزات التي يقدمها التطبيق للأستفادة من الخدمات التي يقدمها المواطن.