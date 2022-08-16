رابط تحميل تطبيق جمعية دار العطاء سلطنة عمان dar alatta ، في ظل سعى العديد من الأشخاص داخل سلطة عمان حول الرابط الذي يتعلق بجمعية العطاء الخيرية داخل سلطنة عمان ، والتي تعتبر من المؤسسات الخيرية البارزة داخل عمان ، بحيث تعمل على تقديم الكثير من الخدمات والمساعدات النقدية والعينية للعديد من الفئات داخل المجتمعية العماني ، تابعوا معنا .

عن جمعية دار العطاء بسلطنة عمان

جمعية دار العطاء هي جمعية خيرية عمانية تأسست عام 2002 م وأعلن عنها رسمياً عام 2006 م بالقرار الوزاري رقم (76/2006). تعمل الجمعية تحت مظلة وإشراف وزارة التنمية الاجتماعية العمانية. ساهمت جمعية دار العطاء منذ تأسيسها في تقديم الكثير من المساعدات والاحتياجات لعدد من الأشخاص، كما ساهمت في تغيير حياة الكثيرين في مختلف مناطق ودول السلطنة، حيث تسعى الجمعية لإيجاد حلول جذرية لذلك. مشاكل وحياة الأفراد، من خلال تمكينهم وإعادة تأهيلهم لإدارة حياتهم بشكل أفضل بطريقة مستدامة ومستقرة.

رابط تحميل تطبيق جمعية دار العطاء بسلطنة عمان دار العطا

توفر جمعية دار العطاء الخيرية بسلطنة عمان مجموعة من أدوات الاتصال لطلب المساعدة والتقدم للحصول عليها والتواصل مع مسؤولي الجمعية، ومن أبرزها تطبيقات الهواتف الذكية لأنظمة مختلفة. يمكنكم تحميل تطبيق جمعية دار العطاء من خلال الروابط التالية

قم بتنزيل تطبيق جمعية دار العطاء لهواتف Android عبر متجر Google Play.

قم بتنزيل تطبيق جمعية دار العطاء لهواتف ISO عبر متجر آبل “”.

مميزات تطبيق جمعية دار العطاء

تسعى الجمعية دائمًا إلى تسهيل سبل التواصل مع الجمهور، من خلال فتح العديد من قنوات الاتصال، ومن أبرز هذه القنوات تطبيق جمعية دار العطاء للهواتف الذكية، والذي يوفر العديد من المزايا، من أبرزها ما يلي

التطبيق مجاني تمامًا ومتوفر على متجر Google Play ومتجر Apple لـ iPhone.

إمكانية التبرع بسهولة وأمان من خلال التطبيق.

يوفر التطبيق التواصل المباشر مع مسؤولي دار العطاء.

من الممكن التسجيل من خلال التطبيق بسهولة وبدون تعقيدات.

تحميل برامج جمعية دار العطاء، سلطنة عمان

تقدم جمعية دار العطاء مجموعة كبيرة من البرامج الإغاثية والإغاثية، بالإضافة إلى الحملات والفعاليات المختلفة، والتي تقدم خلالها المساعدات للمحتاجين، ومن أبرزها ما يلي

برنامج رعاية الأسرة لصيانة المساكن وتوفير الأجهزة الكهربائية والأثاث بالإضافة إلى المساعدات الغذائية. يمكنك معرفة المزيد عن ““.

برنامج الرعاية لطلاب المدارس والدراسات العليا لتوفير الزي المدرسي والحقائب والوجبات اليومية، بالإضافة إلى الإقامة الدراسية وتجهيز الفصول الدراسية. يمكنك معرفة المزيد عن برنامج “”.

برنامج التمكين لتحقيق نقلة نوعية في حياة الأسر من خلال دبلوم الرعاية الخاصة، ودورة إدارة الحسابات المالية، والدورة التدريبية الوطنية لعلاج الجروح، وبرنامج الإتيكيت والبروتوكول الدولي، ويمكنك معرفة المزيد عن “”.

برنامج إدارة الكوارث والإغاثة لمساعدة المتضررين من الزلازل والكوارث الطبيعية، وتوفير المأوى والغذاء، يمكن تعريف البرنامج على أنه “”.

برنامج القيم الإسلامية لمساعدة المحتاج من خلال توفير مستلزمات رمضان والأضاحي والزكاة والتخفيف من الضيق والإفطار للصائم. يمكن العثور على مزيد من المعلومات ““.

برنامج هيا نقرأ للمساهمة في نشر القراءة بين الأطفال وتنمية العقول، من خلال عدة برامج (مكتبتي، مسابقة كتابة القصة، متجر خيري، ويمكنك معرفة المزيد عن “”.

بالإضافة إلى الحملات والفعاليات التي تقيمها الجمعية والتي يمكنك التعرف عليها ومتابعتها من خلال هذا الرابط “”.

أرقام ووسائل التواصل مع جمعية دار العطاء

يمكنكم التواصل مع جمعية دار العطاء في سلطنة عمان، من خلال العديد من قنوات ووسائل الاتصال المختلفة، ومن أبرزها ما يلي

رقم الاستقبال (+96824222885).

رقم التسويق (+96824222884).

رقم الإدارة (+96824118938).

موقع الجمعية.

البريد الإلكتروني .

حساب تويتر الرسمي “”.

الحساب الرسمي عبر الفيسبوك “”.

الحساب الرسمي عبر انستجرام “”.

قناة يوتيوب الرسمية

رابط تحميل تطبيق جمعية دار العطاء سلطنة عمان dar alatta ، والتي تعد من الجمعيات الخيرية وأبرزها داخل سلطنة عمان ، حيث حصلت الجمعية على عدد من الجوائز والشهادات الداخلية والخارجية ، ويطلق عليها أيضاً دار العطاء .