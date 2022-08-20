رابط تحميل تطبيق مواقف الحرم النبوي ، طورت المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات والتطبيقات الفريدة التي ستساعد المواطنين والمقيمين على التمتع بجميع الخدمات بسهولة ويسر ، من خلال تقديم هذه الخدمات إلكترونيًا سواء من خلال مواقع الخدمة أو من خلال التطبيقات ، ومن أهم هذه التطبيقات تطبيق مواقف المسجد النبوي ، تابعوا معنا في التالي .

المسجد النبوي

يعتبر المسجد النبوي من أهم المساجد بالنسبة للمسلمين، ويعتبر من أكبر المساجد في العالم، كما أنه ثاني أقدس مكان للمسلمين بعد المسجد الحرام. تم بناء المسجد النبوي على يد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بعد أن هاجر من مكة إلى المدينة المنورة في عام واحد، ومع مرور السنين خضع المسجد للعديد من التغييرات والتوسعات من أجل استيعاب أكبر عدد ممكن من المصلين. .

تطبيق مواقف المسجد النبوي

يعد تطبيق مواقف المسجد النبوي من التطبيقات الخدمية التي تساعد في الإشراف على مواقف السيارات بالمسجد النبوي، حيث يساعد التطبيق على تقليل الازدحام المروري عند مداخل ومخارج المسجد النبوي خاصة بعد الانتهاء من الصلاة حيث يتسابق المصلون بعد انتهاء الصلاة للخروج بسرعة لسياراتهم مما يؤدي إلى ازدحام مروري ومشاكل تنذر بالسوء، لذلك عملت إدارة اللوائح والشؤون القانونية بالمسجد النبوي على تطوير تطبيق لتقديم يسهل على المصلين القدوم للصلاة في المسجد النبوي والمغادرة دون أي مشاكل مرورية.

تنزيل تطبيق مواقف المسجد النبوي

يعد تطبيق مواقف المسجد النبوي من التطبيقات المفيدة التي تحقق الراحة والأمان أثناء الصلاة في المسجد النبوي، حيث يمكن استخدام التطبيق في العديد من الخدمات والمعاملات بكل سهولة ويسر ومنها الدفع من خلاله، كما أكد المطورون أن التطبيق يعمل بنظام آمن على جميع الأجهزة الذكية، بحيث يمكن لجميع الأفراد الاستفادة من خدماته واختيار الاشتراك المناسب، بالإضافة إلى خدمات دفع قيمة الخدمة تلقائيًا، وذلك من خلال كتابة معلومات المستخدمين على بالإضافة إلى خدمات دفع رسوم المواقف عن طريق بطاقة فيزا كارد أو عن طريق بطاقة ائتمان بنكية.

مزايا تحميل تطبيق مواقف المسجد النبوي

يتضمن تطبيق مواقف المسجد النبوي مجموعة متنوعة من الميزات التي يحتاجها الأفراد، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين في المملكة العربية السعودية، ومن أهم هذه الميزات ما يلي

التطبيق خفيف ولا يؤثر على أداء أو سرعة الجهاز.

سهولة تحميل التطبيق.

يمكن تنزيل التطبيق مجانًا دون دفع أي تكاليف.

التطبيق يساعد في تنظيم مواقف السيارات للمواطنين والمقيمين في المسجد النبوي.

يمكنك الاستفادة من خدمات الدفع والدفع المتوفرة في التطبيق.

التطبيق يدعم اللغة العربية.

تم تصميم التطبيق ليناسب جميع الاجهزة الذكية حيث يعمل على اندرويد و ايفون.

كيفية تحميل تطبيق مواقف المسجد النبوي

يمكن تحميل تطبيق مواقف المسجد النبوي بكل سهولة، حيث يتم تحميل التطبيق على جميع الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام iPhone أو Android. نستعرض هنا كيفية تنزيل تطبيق مواقف المسجد النبوي

قم بتنزيل تطبيق مواقف المسجد النبوي تطبيق موقف المسجد النبوي لأجهزة الآيفون “. تطبيق موقف المسجد النبوي لأجهزة الأندرويد ““.

افتح حسابًا على التطبيق.

اكتب معلومات الفرد والمركبة في التطبيق.

تحديد ودفع أجرة الوقوف في مواقف المسجد النبوي سواء في الشارع أو البعيدة عنه.

القدرة على إدارة الحساب الإلكتروني ومتابعة حالة السيارة واستلام الإخطارات المهمة.

شروط دخول المسجد النبوي

أعلنت إدارة المجلس النبوي مجموعة من الشروط التي يجب مراعاتها في حالة الصلاة في المسجد النبوي. هذه الشروط هي كما يلي

أن يكون المواطنون محصنين ضد تطبيق ثقتنا.

الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بالمسجد النبوي والمراقب الصحي.

تحلى بالآداب والأخلاق من زيارة المسجد النبوي.

الحفاظ على جميع المتعلقات وإجراءات السلامة والوقاية الصحية.

الالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي.

عدم إحضار الأطفال.

كيفية التسجيل في المسجد النبوي

لزيارة المسجد النبوي، يشترط التسجيل من خلال تطبيق العمرة، ويتم ذلك وفق الخطوات التالية

اذهب إلى تطبيق Umrahna على الهاتف للأندرويد “”، للأيفون “”.

افتح التطبيق ووافق على منح الأذونات الخاصة بالتطبيق.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

انقر فوق الحصول على تصريح.

اكتب معلومات المواطن والمرافقين.

الضغط على سبب الدخول سواء للصلاة أو العمرة.

تحديد التاريخ المناسب.

اضغط على خيار دخول المسجد الحرام.

انقر للموافقة على جميع الشروط والأحكام.

انقر فوق خيار الحجز.

انقر فوق تأكيد الحجز.

سيحصل المستخدم على رمز شريطي على الهاتف يستخدم لدخول المسجد النبوي.

رابط تحميل تطبيق مواقف المسجد النبوي

تطبيق مواقف هو أحد التطبيقات المتميزة التي حلت مشكلة الازدحام في المسجد النبوي، حيث يمكن الاستفادة من خدمات المواقف في المسجد النبوي من خلال التطبيق الذي يمكن تحميله من خلال الروابط التالية، قم بتنزيل “مواقف” “على أجهزة iPhone، قم بتنزيل تطبيق” مواقف “لأجهزة Android” “.

رابط تحميل تطبيق مواقف الحرم النبوي ، يعد استخدام تطبيق الحرم النبوي احدى الخدمات الالكترونية التي تعمل على تقديمها المملكة للمواطنين وياتي ذلك الأمر تحقق الراحة والأمان أثناء الصلاة في المسجد النبوي , وشرحنا مميزات التطبيق، وطريقة تنزيله.