رابط تحميل رواية على نور الشفق احيا واهيم pdf

رواية على ضوء الشفق أعيش وأعيش

على ضوء الشفق تعتبر واحدة من الروايات الشهيرة للكاتبة الأمريكية ستيفاني ماير. وقع في حبها، لكنه أراد أن يمتص دمها. اعتمد الكاتب على سرد الأحداث من خلال شخصيتين حقيقيتين هما “إدوارد كولين” و “بيلا سوان”، حيث تدور أحداث الرواية حولهما. حققت هذه الرواية نجاحًا كبيرًا، حيث بيعت حقوق الرواية إلى أكثر من 26 دولة احتلت المرتبة الأولى في قائمة نيويورك تايمز.

الكاتبة ستيفاني ماير

تعتبر ستيفاني كاتبة أمريكية، وسيدة أعمال شهيرة، ومنتجة للعديد من الأفلام، بالإضافة إلى كونها كاتبة أطفال. نشأت في فينيكس، أريزونا، ولديها خمسة أشقاء، سيث، إميلي، جاكوب، بول، وهايدي، وتلقت تعليمها في جامعة بريغهام يونغ في بروفو، يوتا، حيث حصلت على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية عام 1997، وتزوجت من كريستيان. Pancho ولديهما ثلاثة أطفال. الأطفال، جابي، سيث، وويلي.

بقلم ستيفاني ماير

تعتبر روايات الكاتبة ستيفاني ماير من الروايات الشهيرة في مختلف أنحاء العالم.

ليالي الرقص من الجحيم

رواية الخيال العلمي “الضيف”.

ملحمة الشفق.

يتم تمثيل سلسلة Twilight بالقمر الجديد والكسوف والانهيار.

شخصيات الرواية على ضوء الشفق حيا وذهبت

هناك العديد من في رواية On the Light of Twilight Live and Fall وهي كالتالي

إدوارد كولين (بطل).

بيلا سوان (بطلة).

مايك نيوتن.

إريك يورتي.

جاكوب بلاك.

جوامع.

بيلي بلاك.

سام اولي.

عائلة إدوارد ممثلة بـ (والدته بالتبني إسماع كولين ووالده بالتبني كارلايل كولين).

إخوة إدوارد (أليس كولين، روزالي هيل، جاسبر هيل، إيميت كولين).

تحميل رواية على ضوء الشفق اعيش واعيش

تعتبر On the Light of Twilight إحدى الروايات الشهيرة للكاتب الأمريكي ستيفاني ماير، والتي صدرت عام 2005 م، والجدير بالذكر أن الرواية احتلت المرتبة الخامسة في قائمة أفضل الكتب مبيعًا في نيويورك تايمز، حيث تعتبر الكاتبة ستيفاني ذلك. لا تقدم عملاً ضعيفًا، وفي نفس الوقت تقدم أعمالًا ممتعة، وعلى الرغم من استمتاع القراء بالكتاب مباشرة، يفضل الكثير من الناس قراءة الروايات والكتب على أجهزتهم المحمولة أو على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، لذلك قدمنا ​​لك برابط يمكنك من خلاله قراءة رواية على ضوء الحب “عش وحييم”.

