رابط تحميل رواية من قريت الشعر وانتي اعذبه pdf

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عن رواية قرأت الشعر وأنت عذبتها

رواية “من قرأت الشعر وأنت أحلى منه” هي إحدى الروايات الشهرية للأديبة العربية فاطمة صالح. يخبرك الناس كيف ستشعر، وما هو موقفك وكيف ستتصرف “. تدور الأحداث بين شخصيتين وعائلتهما، ودارت بينهما قصة حب، لكن هل تنتهي بلقائهما، حيث تحتوي الرواية على العديد من الشخصيات ولكل شخصية قصة وقصة.

عمل الكاتبة فاطمة صالح

روايات الأديبة فاطمة صالح من الروايات الإلكترونية الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت باللهجة الخليجية، حيث لم تقتصر كتاباتها على رواية قرأتها الشعر وأنت المعذبة، بل كان لديها … عدد الروايات وأشهرها ما يلي

رواية الظلال الهاربة.

رواية معد أغرتني بنور القمر ففتخرت بنورا.

رواية لابد أن الليالي السوداء تضحك حجاجك.

لو لوحت لكففي فقط فقد بدأت بلدي الصدر.

حساب فاطمة صالح على انستجرام

الكاتبة فاطمة صالح صاحبة العديد من الروايات منها عنوان مقال اليوم رواية من قرأتها الشعر وأنت الأكثر عذابًا، تحرص على التواصل مع متابعيها ومعجبيها الذين يتابعون كتاباتها ويعجبون بها، عبر حساباتها الرسمية. على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها حسابها على انستجرام والتي يمكن الوصول اليها بآلية “”

حساب فاطمة صالح على تويتر

يمكن متابعة حساب الكاتبة فاطمة صالح على منصة تويتر التي تنشر فيها جميع رواياتها وأعمالها ومشاريعها المستقبلية، ولصالح الموقع جريدة الساعةي ليتمكن القارئ من الوصول إلى حسابه الأصلي الذي حصل عليه وحصل عليه، ويمكن الدخول على تويتر فاطمة صالح “”.

تحميل رواية من قرأت الشعر وأنتم تعذبونه

نسخة pdf مجانية غير متوفرة، بينما يمكن قراءتها على الإنترنت، فهي تعتبر من الروايات المميزة للكاتبة فاطمة صالح، والجدير بالذكر أن عدد فصولها بلغ 40 فصلاً، حيث اكتسبت هذه الرواية أكثر من 110 ألف قراءة على واتباد بالرغم من استمتاع القراء بالكتاب مباشرة إلا أن الكثير من الناس يفضلون قراءة الروايات والكتب على أجهزتهم المحمولة أو على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، لذلك قمنا بتزويدك برابط يمكنك من خلاله قراءة رواية “كيرا” فيلم Waljen “.

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