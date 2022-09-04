رابط تحميل كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية pdf ، كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية من الكتب التي وضعت خطوات واقعية وفعالة للاعتماد على النفس من قبل الإنسان حيث أعجب عدد كبير من الناس بهذا الكتاب وقد تم انتشاره بشكل واسع ووصلت عدد مبيعات كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية إلى ما يقارب 15 مليون نسخة وتم ترجمه إلى 38 لغة حول العالم.

مؤلف كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية

ألف كتاب العادات السبع للناس الأكثر فاعلية وهو العالم الشهير الكاتب ستيفن الكوفي وتم تأليفه باللغة العربية وقدم ترجمته إلى 38 لغة وبلغ عدد كتاب الأعداد السبع للناس الأكثر فعالية إلى 422 صفحة.

حجم كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية

جاء كتاب العادات السبع للمؤلف ستيفن أرى كوفي الذي ينضم إلى كتب علم النفس بحجم 16,6 ميجا بايت ويمكن تحميل الكتاب بصيغة pdf وكافة حقوق الكتاب محفوظة لدى الكاتب وتم تأليف الكتاب باللغة العربية وتمت ترجمته إلى 38 لغة ويعتبر كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية من الكتب الأكثر مبيعا حول العالم وبلغ عدد النسخ إلى ما يقارب ب 15 مليون نسخة.

محتويات كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية

احتوى كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية على سبعة مبادئ وبركز على العادات المفترض أن تساعد الشخص ليكون أكثر فعالية وأكد مؤلف الكتاب هو فيه أنه من الممكن تحقيق ذلك عن طريق النفس الذي سماها بالتوصل الداخلية التي تتجه نحو الشمال وتقوم على أساس المبادئ الأساسية للأخلاقيات والطبع التي يعتقد أنها عالمية وغير ملزمة بالتحديد في الوقت الزمني.

شهرة كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية

اشتهر كتاب العادات السابعة للناس الأكثر فعالية من قبل المؤلف كوفي عندما إنشأ سلسلة من الكتب التابعة له وكان من بينهم كتاب الآلات السبع للناس الأكثر فعالية واحتوى في مجموعاتهم الأسر الأكثر فعالية وقد عايش على العادات السبع وكافة القصص مع الناس ليقوموا بتطبيق العادات مع حياتهم، حيث انتشر الكتاب بكافة العطر العالميه بصيغ مختلفة.

تحميل كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية pdf

يمكن تحميل كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية بصيغه pdf وبحجم 16 ميجا بايت ويبلغ عدد صفحات الكتاب 422 صفحة ويمكن تحميله باللغة التي تمت ترجمته مع العلم أن اللغة الأصلية لهذا الكتاب هي اللغة العربية ويمكن تحميله من هنا.

كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية يتحدث عن العادات التي يجب على الإنسان تطبيقها في حياته يشعر بالفاعلية والجدوى في تلك العادات ويوجد في الكتاب شرح مفصل لكافة العادات التي ذكرها الكاتب.