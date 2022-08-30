رابط تحميل كتاب نظرية الفستق PDF، هناك العديد من المؤلفين التي لهم دور كبير في تأليف الكتب والمفكرات والشعر والنثر حيث تعتبر الكتب هي الأثر الجميل التي يبقى للشخص الذي ألف مثل هذه الكتب، ولقد برع مجموعة كبيرة من المؤلفين في إنشاء وكتابه الكتب والمؤلفات لكي يستفيد منها أكبر عدد من الناس وكانت لها قيمة معنوية كبيرة في حياة الناس.

كتاب نظرية الفستق

كتاب نظرية الفستق هو من أروع الكتب التي يحتوي على كم كبير من المقالات والمؤلفات حيث يعتبر هذا الكتاب من أقسام الأدب العربي وله الكثير من النثريات والمخلات التي كتبت به وقد بلغ عدد النسخ الموجودة منه بحوالي 13,544 نسخة، احتوى كتاب نظرية الفستق على نظريات حديثة ومقالات أدبية عربية.

محتويات كتاب نظرية الفستق

يحتوي كتاب نظرية الفستق على عدة أقسام وكان من بينها الأدب العربي والروايات العربية والأدب المترجم والتنمية البشرية والعلوم الإسلامية والأدب الساخر والمسرح المترجم وكذلك ضم الكتاب العلوم الاجتماعية والقصص القصيرة والتاريخ والسيارة الذاتية وأخيرا كان قد ضم الشاعر العربي والعلوم السياسية والاستراتيجية ووضع في نهاية الكتاب القسم العام ويمكن تحميل كتاب نظرية الفسق من هنا.

من هو مؤلف كتاب نظرية الفستق

الكاتب والمؤلف لكتاب نظرية الفستق الذي يحتوي على عدد كبير من المقالات وهو المؤلف الشهير فهد عامر الأحمدي، حيث بلغ عدد صفحات كتاب نظرية الفستق 332 صفحة وتم تسميه القسم بالأدب العربي ويحمل ملف الكتاب صيغه pdf وكما تحدثنا عن عدد التحميلات بلغت 13,544.

تاريخ نشر كتاب نظرية الفستق

تم نشر كتاب نظرية الفستق في عام 2016 وحمل عدد صفحاته 332 صفحة وجاء بحجم 677 ميجا بايت واللفة المؤلف الشهير فهد عامر الأحمدي وهو كاتب معروف، والناظر والقارئ في صفوف كتاب نظرية الفستق سيتغير طريق تفكيره وحكمه على الأشياء حيث يحتوي الكتابة على مجموعة كبيرة من المقالات تدور حول تطوير الذات والبرمجة اللغوية والعصبية ويتطرق إلى طرق التفك والنظام السلوكي.

ينتمي إلى أقسام كتاب نظرية الفستق الذي ألفه فهد عامر الأحمدي البرمجة اللغوية والعصبية وكذلك التفكير والوعي وهذا ما يغير حكم الإنسان على الأشياء لذلك أن هذا الكتاب هو مهم للغاية.