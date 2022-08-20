رابط تحميل لعبة wobbly life للاندرويد 2022 اخر اصدار ، قد تسائل عدد كبير من الأفراد المستخدمين والمحين للألعاب بالتعرف على الرابط الذي يتح لهم امكانية تحميل لعبة wobbly life للاندرويد ، والذي يعتبر الاصدار الأحدث تقنياً من الالعاب صاحبة المصدر المفتوح ، مثل Human Fall Flat ، وتعتبر من الالعاب التي اكتسبت شعبية واسعة في الآونة الأخيرة بسبب التحديثات والتحسينات من اللعبة ، تابعوا معنا .

حياة متذبذبة. لعبه

Wobbly Life هي لعبة Open-World Sandbox، ويعتمد مبدأ اللعبة على طرد اللاعب من خلال جدته من منزل المعيشة لبدء رحلة الاعتماد على الذات وتطوير الشخصية وكسب المال من خلال أداء عمل شاق مثل توصيل البيتزا والطبخ وجمع القمامة لكسب لقمة العيش. بعد تحصيل الأموال من تنفيذ المهام والمهام السابقة، وشراء منزل أو سيارة خاصة للمواصلات، واقتناء حيوانات أليفة داخل اللعبة، تضم اللعبة أيضًا العديد من الألغاز والمسابقات والأسرار التي يمكن استكشافها. نسخة جديدة أو تحديث للعبة.

رابط تحميل لعبة Wobbly Life للاندرويد 2022 اخر اصدار

أولئك الذين يرغبون في تنزيل لعبة wobbly life لنظام Android 2022، الإصدار الأحدث، متاحون لإكمال ذلك باتباع الخطوات التالية

أدخل الرابط لتنزيل لعبة Wobbly Life لنظام Android 2022، أحدث إصدار من متجر Play “”.

انقر فوق تنزيل اللعبة كما هو موضح في الشكل أدناه.

انتظر حتى يكتمل التنزيل ومنح الأذونات اللازمة لتشغيل اللعبة على هاتف Android.

قم بإنشاء حساب في اللعبة وابدأ اللعب.

ميزات لعبة الحياة المتذبذبة لنظام Android

أصدرت الشركة التي أصدرت لعبة Wobbly Life لنظام Android التحديث الجديد بالميزات التالية

حجم اللعبة 17 ميغا بايت.

نوع الإصدار 1.0.0.

نظام التشغيل على Android و iPhone و PC مع المحاكي.

مطور اللعبة RubberBandGames.

شروط تحميل لعبة Wobbly Life لنظام Android 2022

أولئك الذين يرغبون في تنزيل wobbly life لنظام Android 2022 مطالبون بتحقيق النقاط التالية

الحد الأدنى لنظام التشغيل Android 4.4 وما فوق.

عرض اتصالات شبكة المحمول في اللعبة.

وصول كامل لشبكة Wi-Fi.

قم بتشغيل اللعبة بعد الانتهاء من عملية التنزيل بأكملها.

امنع الهاتف من الدخول في وضع السكون أثناء اللعب.

ميزات Wobbly Life لنظام Android 2022

تم إصدار التحديث الجديد للحياة المتذبذبة لنظام Android بالميزات التالية

القدرة على اللعب في شبكة من 4 لاعبين عبر الإنترنت ضمن فريق واحد.

أضف مجموعة كبيرة من الألعاب المثيرة والمهام والمركبات المثيرة في بيئة صندوق الحماية.

القدرة على تغيير الشخصيات والمركبات لكل لاعب على حدة.

في التحديث الجديد، أتاح المطورون شراء الملابس والمركبات والمنازل من خلال استكمال المهام المخصصة للاعبين أو عن طريق شرائها مباشرة.

تحميل Wobbly life لنظام iPhone

يمكن لمستخدمي IOS تنزيل Wobbly life باتباع الخطوات التالية

الدخول إلى موقع تنزيل Wobbly life على متجر التطبيقات.

انقر فوق تنزيل.

امنح اللعبة الأذونات اللازمة.

العب اللعبة على الهاتف المحمول وأنشئ حسابًا في اللعبة، وتأكد من أن شبكة WiFi متصلة بالهاتف المحمول.

تنزيل Wobbly Life للكمبيوتر الشخصي

يمكن تنزيل Wobbly Life للكمبيوتر الشخصي باتباع الخطوات التالية

ادخل إلى موقع تنزيل لعبة Wobbly Life للكمبيوتر الشخصي.

وافق على الشروط والأحكام.

انقر فوق متابعة.

تبدأ عملية تنزيل اللعبة على الكمبيوتر.

قم بتثبيت اللعبة وإنشاء رمز سطح المكتب والبدء في اللعب.

شروط وأحكام تنزيل Wobbly Life للكمبيوتر الشخصي

يشترط أن يحقق الكمبيوتر النقاط التالية إذا كنت ترغب في تنزيل لعبة Wobbly Life للكمبيوتر وهي كالتالي

ويندوز 7.

معالج AMD Athlon II X4 760K، معالج رباعي النواة بسرعة 3.8 جيجاهرتز.

الذاكرة 8 جيجا بايت كحد أدنى.

معالج رسوميات GeForce GTX 750.

الإصدار 11 من DirectX.

رابط تحميل لعبة wobbly life للاندرويد 2022 اخر اصدار ، هي احدى الالعاب التي تم إصدارها للعب عبر الهواتف النقالة ، والتي تميزت بالعديد من التقنيات الحديثة التي تتعلق بالألعاب ، و كما أوضحنا شروط تحميل لعبة Wobbly Life لنظام Android 2022 .