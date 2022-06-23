رابط تحميل نتيجة الثالث المتوسط في العراق 2022 موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم بالرقم الامتحاني “PDF”

نتيجة المتوسط الثالث في العراق 2022 آلاف الطلاب وأولياء الأمور في مختلف أنحاء العراق في جميع المحافظات ينتظرون في هذا الوقت لمعرفة نتائج امتحانات العام الدراسي الحالي 2022 لطلبة الصف الثالث المتوسط في العراق ، وذلك للتأكد من نتائج الطلبة بعد الانتهاء من الامتحانات خلال الفترة الماضية في جميع المدارس والمحافظات المختلفة في العراق والتي شهدت بداية عمل التصحيح الامتحاني بمجرد انتهاء الطلاب منه وسنراجع من خلاله هذه السطور كيفية استخلاص نتيجة الصف الثالث المتوسط برقم امتحان الطالب فقط.
نتيجة المتوسط الثالث في العراق 2022
اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية انه من المقرر ان تعلن نتائج طلبة الصف الثالث المتوسط الخارجي في العراق رسميا في جميع المحافظات خلال الساعات القليلة المقبلة بالتزامن مع استكمال المحافظات تصحيح امتحانات الطلاب من خلال مراكز ولجان التصحيح المختلفة والتي بعد ذلك يتم العمل على استكمال مراقبة الدرجات ويبقى لمصادقة وزير التربية والتعليم العراقي. ونجد أن النتائج في هذا الوقت هي في المرحلة الأخيرة قبل عرضها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ، ومن المقرر عرضها عبر الموقع لسهولة الوصول إليها. من قبل الطلاب وأولياء الأمور من خلال رقم الامتحان فقط ، لسهولة الاستخراج من قبل الطلاب في إطار ما أكدته وزارة التربية والتعليم العراقية.
خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط في المحافظات العراقية
لجميع طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق يمكن استخراج نتائج الطلاب مباشرة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الذي تم تفعيله بالفعل باتباع الخطوات التالية مباشرة.
- يتم الوصول إلى الموقع الرسمي وزارة التربية العراقية.
- بعد ذلك ، قم باختيار الخدمات الإلكترونية المتاحة من خلال الموقع
- بعد ذلك ، يتم تحديد الاستعلام عن نتيجة الطلاب
- ثم تحديد الاستعلام عن نتيجة طلاب الصف الثالث المتوسط الخارجي في العراق 2022
- اختر إدخال رقم امتحان الطالب بشكل صحيح
- اختر رمز الحصول على النتيجة لتظهر على الفور
- وتظهر النتائج على شكل ملفات PDF لكل محافظة على حدة وفي وقت محدد تحدده كل مديرية تربية حسب كثافة المحافظة وعدد المدارس فيها.