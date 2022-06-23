رابط تحميل نتيجة الثالث المتوسط في العراق 2022 موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم بالرقم الامتحاني “PDF”

نتيجة المتوسط ​​الثالث في العراق 2022 آلاف الطلاب وأولياء الأمور في مختلف أنحاء العراق في جميع المحافظات ينتظرون في هذا الوقت لمعرفة نتائج امتحانات العام الدراسي الحالي 2022 لطلبة الصف الثالث المتوسط ​​في العراق ، وذلك للتأكد من نتائج الطلبة بعد الانتهاء من الامتحانات خلال الفترة الماضية في جميع المدارس والمحافظات المختلفة في العراق والتي شهدت بداية عمل التصحيح الامتحاني بمجرد انتهاء الطلاب منه وسنراجع من خلاله هذه السطور كيفية استخلاص نتيجة الصف الثالث المتوسط ​​برقم امتحان الطالب فقط.

نتيجة المتوسط ​​الثالث في العراق 2022

اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية انه من المقرر ان تعلن نتائج طلبة الصف الثالث المتوسط ​​الخارجي في العراق رسميا في جميع المحافظات خلال الساعات القليلة المقبلة بالتزامن مع استكمال المحافظات تصحيح امتحانات الطلاب من خلال مراكز ولجان التصحيح المختلفة والتي بعد ذلك يتم العمل على استكمال مراقبة الدرجات ويبقى لمصادقة وزير التربية والتعليم العراقي. ونجد أن النتائج في هذا الوقت هي في المرحلة الأخيرة قبل عرضها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ، ومن المقرر عرضها عبر الموقع لسهولة الوصول إليها. من قبل الطلاب وأولياء الأمور من خلال رقم الامتحان فقط ، لسهولة الاستخراج من قبل الطلاب في إطار ما أكدته وزارة التربية والتعليم العراقية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط ​​في المحافظات العراقية

لجميع طلاب الصف الثالث المتوسط ​​في العراق يمكن استخراج نتائج الطلاب مباشرة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الذي تم تفعيله بالفعل باتباع الخطوات التالية مباشرة.