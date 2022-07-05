رابط تحويل المدارس بين المحافظات، في هذه الفترة بدأ التسجيل في المدارس للعام الدراسي الجديد 2022_ 2023 ميلادي، وبدأ التحويل ما بين المدارس الخاصة والحكومية في هذه الفترة، وللاطلاع على رابط تحويل المدارس بين المحافظات من خلال المقال التالي.

رابط تحويل المدارس بين المحافظات

اعلن وكيل وزارة التربية والتعليم العالي اشرف سلومة في محافظة الجيزة، انه ابتداء من يوم الجمعة وحتى الخامس عشر من شهر أغسطس المقبل سوف يتم بدء التحويل الالكتروني بين المداريس للعام الدراسي 2022/ 2023،و تزايدت معدلات البحث عن موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس بالجيزة، وذلك من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم من هنا.

خطوات التحويل بين المدارس بين المحافظات

هناك العديد من الخطوات للتحويل بين المدارس في جميع المحافظات في جمهورية مصر العربية، ومن هذه الخطوات ما يلي:

ملئ استمارة طلب تحويل.

اضغط على «طباعة طلب التحويل» إذا كان ولي الأمر قدم بالفعل.

وبعد مرور فترة تابع طلبك من خلال الضغط على »الاستعلام عن نتيجة التحويل» لمعرفة ماذا حدث في الطلب.

الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس

يجب مراعاة الملاحظات التالية عند تقديم طلب تحويل بين المدارس:

التأكيد على صحة البيانات المسجلة مسؤولية ولي الأمر.

استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة.

لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين.

في حالة وجود أي تعديل يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها.

يرفق مع الاستمارة بعد طباعتها صورة بطاقة ولي الأمر على أن تكون سارية وتقدم بالإدارة للمرحلة المختصة خلال (يومي عمل).

لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة.

الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس بالجيزة

للاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس في الجيزة يجب ان يكون الشخص متابعا للنتائج بشكل يومي، وهذا الاستعلام من مسؤولية ولي الأمر من خلال الدخول على الموقع بعد أسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة سواء بعدم قبول الطلب أو لاستكمال الإجراءات النهائية لإتمام الطلب، وفي حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة، ويجب وعلى ولي الأمر استكمال جميع إجراءات الطلب والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيا.