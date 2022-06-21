رابط تسجيل أختبار القدرة المعرفية 1443 محوسب ورقي المركز الوطني قياس services.qiyas.sa

أصبح رابط تسجيل اختبار القدرة المعرفية 1443 موضوع بحث مكثف اليوم الثلاثاء 21/06/2022 بالتزامن مع إعلان المركز الوطني للقياس أن اختبار القدرة المعرفية بدأ في قياس “محوسب / ورقي- وأعلن المركز أن الاختبارات ستجرى في عدد من المراكز المجهزة في عدة مدن بالمملكة ، ويستهدف الاختبار المتقدمين للوظائف في الجهاز الإداري سواء للتعيين أو المقارنة في عملية الترقية من واحد. إلى درجة أخرى في نظامي العمل والخدمة المدنية ، باستثناء الوظائف الصحية والتعليمية ، وكذلك لمن يرغب في التقدم لوظائف الرتب “السادسة ، والسابعة ، والثامنة”. حيث أن هذه السلطات تطلب شهادة اختبار الأداء كشرط للتسجيل في الوظائف.

تاريخ التسجيل في اختبار القدرات المعرفية 1443

كما أعلن المركز الوطني للقياس ، وهو الجهة المسؤولة عن إجراء الاختبارات ، أن التسجيل يبدأ من اليوم الثلاثاء 21/06/2022 وينتهي التسجيل الثلاثاء المقبل 13/09/2022.

رابط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1443

اختبار القدرة المعرفية هو مقياس علمي دقيق تم تطويره من قبل خبراء متخصصين ، يضمن العدالة بين المتقدمين للوظائف في الدولة ، وكذلك بين التمايز في الترقيات بين الموظفين. حل المشكلات التي يواجهها الفرد أثناء عمله ، ومدى التكيف مع بيئة العمل التي يعمل بها.

خطوات التسجيل في اختبار القدرة المعرفية

ادخل على رابط المركز الوطني للقياس services.qiyas.sa. تسجيل رقم السجل المدني وكلمة المرور المطلوبة. انقر فوق المربع أنا لست روبوتًا ثم قم بتسجيل الدخول. اختر الاختبارات المتاحة للتسجيل الآن ، ثم حدد الاختبار المطلوب ، ثم انقر فوق تسجيل. انقر للموافقة على الشروط والأحكام ، ثم انقر فوق “التالي”. حدد موقع المركز الذي تريد الاختبار فيه والوقت الذي يناسبك. انقر فوق التالي ، ثم قم بتأكيد البيانات لحجز تاريخ الاختبار المطلوب.

المركز الوطني للقياس

هي الجهة التي تنظم وتشرف على سير الاختبارات سواء كانت ورقية أو حاسوبية ، وهي الجهة التي تمنح الشهادات في اجتياز الاختبار. ويضم المركز خبراء متخصصين في مجال التعليم واكتساب المهارات الأساسية من أجل التنمية. المركز هيئة قانونية مستقلة وفق القانون السعودي.