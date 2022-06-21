رابط تسجيل أختبار القدرة المعرفية 1443 محوسب ورقي المركز الوطني قياس services.qiyas.sa

أصبح رابط تسجيل اختبار القدرة المعرفية 1443 موضوع بحث مكثف اليوم الثلاثاء 21/06/2022 بالتزامن مع إعلان المركز الوطني للقياس أن اختبار القدرة المعرفية بدأ في قياس “محوسب / ورقي- وأعلن المركز أن الاختبارات ستجرى في عدد من المراكز المجهزة في عدة مدن بالمملكة ، ويستهدف الاختبار المتقدمين للوظائف في الجهاز الإداري سواء للتعيين أو المقارنة في عملية الترقية من واحد. إلى درجة أخرى في نظامي العمل والخدمة المدنية ، باستثناء الوظائف الصحية والتعليمية ، وكذلك لمن يرغب في التقدم لوظائف الرتب “السادسة ، والسابعة ، والثامنة”. حيث أن هذه السلطات تطلب شهادة اختبار الأداء كشرط للتسجيل في الوظائف.
تاريخ التسجيل في اختبار القدرات المعرفية 1443
كما أعلن المركز الوطني للقياس ، وهو الجهة المسؤولة عن إجراء الاختبارات ، أن التسجيل يبدأ من اليوم الثلاثاء 21/06/2022 وينتهي التسجيل الثلاثاء المقبل 13/09/2022.
رابط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1443
اختبار القدرة المعرفية هو مقياس علمي دقيق تم تطويره من قبل خبراء متخصصين ، يضمن العدالة بين المتقدمين للوظائف في الدولة ، وكذلك بين التمايز في الترقيات بين الموظفين. حل المشكلات التي يواجهها الفرد أثناء عمله ، ومدى التكيف مع بيئة العمل التي يعمل بها.
خطوات التسجيل في اختبار القدرة المعرفية
- ادخل على رابط المركز الوطني للقياس services.qiyas.sa.
- تسجيل رقم السجل المدني وكلمة المرور المطلوبة.
- انقر فوق المربع أنا لست روبوتًا ثم قم بتسجيل الدخول.
- اختر الاختبارات المتاحة للتسجيل الآن ، ثم حدد الاختبار المطلوب ، ثم انقر فوق تسجيل.
- انقر للموافقة على الشروط والأحكام ، ثم انقر فوق “التالي”.
- حدد موقع المركز الذي تريد الاختبار فيه والوقت الذي يناسبك.
- انقر فوق التالي ، ثم قم بتأكيد البيانات لحجز تاريخ الاختبار المطلوب.
المركز الوطني للقياس
هي الجهة التي تنظم وتشرف على سير الاختبارات سواء كانت ورقية أو حاسوبية ، وهي الجهة التي تمنح الشهادات في اجتياز الاختبار. ويضم المركز خبراء متخصصين في مجال التعليم واكتساب المهارات الأساسية من أجل التنمية. المركز هيئة قانونية مستقلة وفق القانون السعودي.
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