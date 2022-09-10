رابط تسجيل اختبار الرخصة المهنية 1444 الموعد الجديد بالمملكة ،وضعت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم القرارات اللازمة لحصول المعلمين والمعلمات في السعودية على الرخصة المهنية والخضوع الى الاختبارات الخاصة بها إلكترونياً ،كذلك بهدف تنمية المهارات التكنولوجية والتعليمية للطالب والمعلم واستمرار العملية التعليمية في كافة الظروف الطارئة.

رابط التسجيل في امتحان الترخيص المهني

أكدت هِيْئة تقييم التعليم والتدريب، تعليق التسجيل المؤقت لاختبار الرخصة المهنية، بسبب مطالبة الكثيرين بالتقدم بطلب وتسجيل اختبار الرخصة المهنية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، والذي سيجري فِيْ نوفمبر من هذا العام. عام. إلى يناير 3023 من العام المقبل، وبدأت البنوك امتحان التقديم فِيْ جميع مناطق الأراضي السَعُودِيْة، وتم اتخاذ قرار بتعليق التسجيل لجميع الامتحانات فِيْ جميع التخصصات حتى أكتوبر المقبل، ويهدف هذا التأجيل إلى تخصيص مواعيد وحصص أخرى فِيْ جميع مواقع الاختبار فِيْ المملكة، ويود الكثيرون معرفة رَابِطْ التسجيل لامتحان الترخيص المهني، والذي سنعرفه فِيْ الأسطر القليلة القادمة.

مواعيد فتح باب التسجيل لامتحان الترخيص المهني

يتم إصدار الترخيص المهني من خلال هِيْئة تقويم التعليم والتدريب عن طريق اجتياز اختبار قطاع التعليم، وبعد ذلك يحصل المرشح على وثيقة من الهِيْئة المهنية للوَظْائِفْ التعليمية فِيْ المملكة. الإعلان عن فتح باب التسجيل فِيْ اختبار الرخصة المهنية بعد أن تم تعليقه بداية أكتوبر المقبل.

رابط طلب تسجيل الرخصة المهنية

أولا، أنت متصل منصة دعم موحدة.

بعد ذلك، تقوم بالنقر فوق حساب المستلمين.

اختر الخدمات الفردية.

ثم، من القائمة التي تظهر أمامك، حدد خدمة الترخيص التعليمي.

تسجيل الدخول عن طريق إدخال رقم التعريف الوطني ورمز التحقق.

انقر على قائمة الطلبات، واطلب استشارة.

اختر من القائمة المنسدلة الطلب الذي تريد الاستفسار عنه.

يمكنك أيضًا إضافة أمر لوحة باتباع نفس الخطوات، أثناء اختيار الخدمة لإضافة طلب من قائمة الطلبات.

رابط تسجيل اختبار الرخصة المهنية 1444 الموعد الجديد بالمملكة كذلك يسهل على المعلمين والطاقم الإداري في عمليات التقويم وعلى الطالب بالحصول على التغذية الراجعة الفورية بالإضافة الى سهولة الوصول الى المصادر التعليمية بكافة أشكالها.