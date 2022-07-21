رابط تسجيل اختبار قدرات الجامعيين 1444 عبر موقع قياس ، في ظل الاجابة على التسائلات التي إنتشرت خلال الأوقات الاخيرة حول التعرف على كيفية الالتحاق بإختيار قدرات الجامعيين 1444 عبر موقع قياس ، يرغب الكثير من الأفراد في الحصول على رابط للتسجيل ، وتعد المنصة الخاص بموقع قياس من منصات المهمة ، حيث تهدف إلى إعداد وإجراء العديد من الاختبارات ، تابعوا معنا .

اختبارات القياس للطلاب الجامعيين

اختبارات القياس هي من الاختبارات المعيارية التي يتم إجراؤها من خلال المركز الوطني في المملكة العربية السعودية. تقوم بإعداد العديد من الاختبارات للطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الحاصلين على شهادة جامعية. يقيس ويعزز قدرات ومهارات الطلاب. ويشمل اختبارات قياس من عدة أنواع مختلفة، بما في ذلك اختبارات القدرات المتعلقة بالرياضة واللغة، واختبارات التحصيل للمهارات العلمية، واختبار كفاءة اللغة الإنجليزية. لذلك تعتبر نتيجة هذه الاختبارات من أهم شروط القبول في الجامعات السعودية.

أهم أهداف اختبارات القياس

يحقق المركز الوطني للقياس مجموعة من الأهداف، وهي كالتالي

التعرف على مدى قدرة طلاب الجامعة على التعلم من خلال اختبار التحصيل.

العمل على قياس القدرة والمهارة التحليلية لدى الطلاب والطالبات.

القدرة على قياس مهارة القراءة والفهم لدى الطالب.

قياس قدرة الطلاب الجامعيين على استنتاج وتحليل النتائج.

القدرة على قياس مهارات البحث لدى الطلاب.

معرفة مدى قدرة الطلاب على إدراك العلاقات المنطقية والمكانية.

التسجيل في اختبار القدرات الجامعية

يمكن للأفراد التسجيل في اختبار القدرات باتباع التعليمات التالية

انتقل إلى الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس.

أدخل كلمة المرور واسم المستخدم في الحقل المتوفر.

انقر فوق خيار “الاختبارات المتاحة للتسجيل”.

تحديد اختبار القدرات للطلاب الجامعيين.

وافق على جميع الشروط والأحكام.

تحديد مكان سكن مقدم الطلب.

تحديد المركز الذي سيتم تقديم الاختبار من خلاله.

اضبط الوقت والتاريخ المناسبين للاختبار.

دفع الرسوم المطلوبة لإجراء الاختبار.

التأكد من صحة البيانات المدخلة من خلال الموقع.

انقر فوق “تأكيد الحجز”.

تأكد من حضور مقدم الطلب في الوقت المحدد.

رسوم اختبار القدرات للطلاب الجامعيين

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد ذكرت أنه بعد تسجيل الطلاب للامتحانات، يتعين عليهم دفع رسوم التسجيل كاملة والتي تبلغ 200 ريال سعودي، والتأكد من استيفاء جميع شروط التسجيل للامتحانات. وذكرت أن مدة الاختبار تراوحت بين ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات.

كيفية تسجيل الدخول لقياس الطلاب الجامعيين

يتم تسجيل الدخول إلى منصة قياس من خلال مجموعة النقاط التالية

قم بتسجيل الدخول من خلال منصة القياس.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقل المطلوب.

انقر فوق رمز “تسجيل الدخول”.

طريقة استخلاص نتيجة القياس 1444

يمكن الاطلاع على نتائج اختبارات القياس إلكترونيًا عبر النقاط كما يلي

الذهاب إلى موقع المركز الوطني للقياس مباشرة.

أدخل رقم السجل المدني للطالب.

أدخل كلمة المرور في الحقل المخصص.

انقر فوق أيقونة “أنا لست روبوتًا”.

انقر فوق خيار “تسجيل الدخول”.

التوجه نحو خدمة الاستعلام عن النتائج.

اختيار الاختبار الذي تريد الاستفسار عن نتيجته حول “قياس القدرات العامة”.

تحديد طريقة البحث برقم السجل المدني أو رقم المشترك.

أدخل الرقم المطلوب.

اكتب رمز التحقق في المكان المخصص له.

انقر فوق كلمة “بحث” من أسفل الصفحة.

كيفية التواصل مع المركز الوطني للقياس

يمكن للطلاب والطالبات التواصل مع المركز الوطني للقياس لتقديم الاستفسارات والشكاوى بالطرق التالية

منصة تويتر تابع الحساب الرسمي للمركز الوطني للقياس والتقويم مباشرة “”.

خدمة الاتصال بنا يوفر المركز الوطني للقياس رابطًا خاصًا للتواصل يمكنك الانتقال إليه “” وإدخال كافة البيانات المطلوبة.

رابط التسجيل في اختبار القدرات الجامعية 1444 qiyas.sa

يمكن للطلاب والطالبات داخل المملكة العربية السعودية الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس “” حيث يمكنهم متابعة جميع الشروط والإجراءات المطلوبة والاستفادة من الخدمات المتاحة التي تشمل خدمة التسجيل للاختبار والنتائج. خدمة الاستفسار.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة اعلاه حول التعرف على رابط تسجيل اختبار قدرات الجامعيين 1444 عبر موقع قياس ، و كيفية التواصل مع المركز الوطني للقياس ، و طريقة استخلاص نتيجة القياس 1444 .