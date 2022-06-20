رابط تسجيل استمارة إعانة الطلاب جمعية تكافل الخيرية وأهم الشروط takaful.org.sa للمدارس

كيفية تسجيل نموذج دعم جمعية طلاب التكافل الخيرية 1443 ، وهو عبارة عن إعانة تكافل يقدمها نظام برنامج مؤسسة التكافل takaful.org.sa ، من خلال بوابة الطلاب والمدارس. من خلال هذا التقرير سوف نشرح كيفية التسجيل في تكافل للطلاب للعام الدراسي 1443 ، كما سنقوم بمراجعة شروط برنامج التكافل مؤسسة الطالب والتي تم إنشاؤها من خلال مؤسسة التكافل الخيرية التي تدعم الطلاب والطالبات الذين بحاجة إلى دعم مالي وعيني ومعنوي في جميع المدارس الحكومية بالمملكة. يهدف برنامج مؤسسة التكافل للطلاب إلى تلبية الاحتياجات الضرورية للطلاب للمساعدة في استمرار تحصيلهم التعليمي ، دون تكبدهم عناء الحاجة المالية التي تعيق التحصيل. علميًا ، من خلال نقلهم من براثن الحاجة إلى أفق الاكتفاء المادي الذي يطمحون إليه.

رابط تسجيل استمارة المساعدة الطلابية لجمعية التكافل الخيرية واهم الشروط الخاصة بالمدارس

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة التكافل الخيرية لدعم الطلاب والطالبات قد تم إطلاقها وتفعيلها منذ أكثر من 12 عامًا وتحديداً في رمضان 1431. من خلال تقديم الدعم المالي السخي والدعم للطلاب المحتاجين ، بالإضافة إلى برامج الدعم العيني من خلال برنامج الوجبتي والكيسوتي ، بالإضافة إلى البرامج الأخرى التي تقدمها المؤسسة ، كالتدريب والتمكين الرقمي وجائزة التميز للمتميزين أكاديمياً وغيرها من البرامج.

أما عن موارد تمويل مؤسسة التكافل الخيرية لدعم الطلاب والطالبات مما يؤهلها للقيام بواجبها تجاه أبناء المملكة من طلاب وطالبات وذلك من خلال برامج الشراكة مع بعض المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية سواء كانت حكومية. أو خاص ، ويمكن التسجيل للاستفادة من إعانة التضامن للطلاب والطالبات إلكترونياً على بوابة ربط تكافل ، وفق نظام الأهلية لاستحقاق الدعم والمساعدات ، وفق الشروط والضوابط التي تضعها المؤسسة. حيث تقوم المؤسسة بفحص حالات الطلاب ، وتحديد المستفيدين من الدعم وفق معالجة دقيقة لبيانات كل من الطلاب وأولياء أمورهم ، وهي البيانات المسجلة في قاعدة بيانات الجهات الحكومية المعنية.

كيفية التقدم بطلب للحصول على دعم التكافل الخيري للطلاب 1443

أما طريقة التقديم على استحقاق إعانة التكافل فتتم من خلال المدرسة التي ينتمي إليها الطالب حيث يوجد بشكل دائم لجنة خاصة لبرنامج التكافل في كل مدرسة. القوائم وتحميلها إلى رابط موقع بوابة المدرسة علي موقع مؤسسة التكافل.

برامج مبادرة مؤسسة التكافل الخيرية بوابة الطلاب والمدارس

تقدم مؤسسة التكافل للطلاب من خلال رابط للتسجيل في التضامن الطلابي تدعم العديد من البرامج الطلاب والطالبات المحتاجين في مدارس المملكة لضمان استمرارية تحصيلهم العلمي ونجاحه. تشمل هذه البرامج ما يلي:

مساعدة مالية.

وجبتي.

ثوبي.

التمكين الرقمي.

تمرين.

جائزة التميز.

الكتاب الاليكتروني.

الحج.

دروس خصوصية.

التجسير.

دليلي.

استشرني.

شروط التسجيل للطلاب والطالبات ليكونوا مؤهلين لمؤسسة التضامن الطلابي الخيرية

المساعدة مقدمة للطلاب السعوديين.

يستفيد الطلاب من الأيتام وذوي الإعاقة.

الأشخاص الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة.

أن يكون دخل ولي أمر الطالب أقل من 4000 ريال.

يجب أن يكون الوصي مسجلاً في الضمان الاجتماعي.

في الأحوال: حبس الأب ، سن الأب.

التزام الطلاب المستفيدين بالحضور والتفرغ الكامل خلال مرحلة الدراسة.

يتم التسجيل من خلال لجنة التكافل الخيرية بالمدرسة.

تقوم اللجنة بدراسة الحالات المسجلة والتحقق منها.

يتم إيداع مبلغ المساعدة في حساب المدرسة ، وتقوم المدرسة بدفعها للطلاب المستفيدين.

مؤسسة التكافل الخيرية

آلية الاستعلام عن موعد نزول المساعدات الطلابية من خلال مؤسسة التكافل الخيرية

أعلنت مؤسسة “التضامن الطلابي” الخيرية عن الآلية المتبعة للاستعلام عن موعد صرف وصرف دعم الطلاب والطالبات ، ويتم صرف المساعدات على دفعتين خلال الفصلين الأول والثاني. 920033951 ، في أوقات الدوام الرسمي للمؤسسة من الأحد إلى الخميس أسبوعيًا من السابعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

تأسيس جمعية التضامن الطلابي الخيرية لمساعدة الطلاب والطالبات

وتجدر الإشارة إلى أن عدد المستفيدين من دعم جمعية التكافل الطلابي للدفعة الثانية هذا العام بلغ نحو 273 ألف طالب ، فيما بلغ عدد المدارس التي استفاد طلابها من دعم مؤسسة التكافل للعام الحالي 17 ألف طالب. وإجمالي ما تم صرفه للطلاب سواء كان الدعم ماليًا أو عينيًا ، فقد تم صرف 136 مليون ريال للدعم المالي والزي المدرسي والحقائب المدرسية والوجبات المدرسية. تلقى إعانة تكافل 170 ألف حقيبة مدرسية متكاملة لطلاب المدارس الابتدائية لدعمهم وتشجيعهم.