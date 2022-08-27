رابط تسجيل الدخول محاكم دبي dc.gov.ae ، نتيجة التطور العلمي والتكنولوجي أصبحت الاستعلام عن أي شيء يتعلق بالمحاكم الدخول عبر المنصة التي تتعلق بالمحكمة داخل الدولة المتواجدين فيها الأفراد ، ومن تلك الدول التي يتسائل الأشخاص حول رابط تسجي الدخول الى المحاكم منصة مدينة دبي في الامارات العربية المتحدة ، وياتي ذلك من أجل الاستفادة من بعض الخدمات والمعاملات الإلكترونية التي يقدمها موقع محاكم دبي على الإنترنت ، تابعوا معنا .

محاكم دبي

النظام القضائي في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مثله مثل النظم القضائية الأخرى في جميع دول العالم. وتتكون من محاكم البداية، ومحكمة الاستئناف، ومحكمة النقض، ومحاكم الدرجة الأولى هي درجات التقاضي الأولى، تليها محكمة الاستئناف، وهي الدرجة الثانية من التقاضي، ثم يأتي دور محكمة النقض وهي المحكمة العليا في النظام القضائي داخل إمارة دبي.

رابط تسجيل الدخول إلى محاكم دبي

أطلقت حكومة إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة البوابة الإلكترونية لمحاكم دبي والتي توفر العديد من الخدمات والتسهيلات للأفراد المعنيين. حيث يقومون بتسجيل الدخول إلى محاكم دبي للاستفادة من العديد من الخدمات الإلكترونية المتاحة، مثل خدمة الاستعلام برقم القضية وغيرها ؛ لتسجيل الدخول إلى بوابة محاكم دبي، سوف تذهب مباشرة إلى رابط “تسجيل الدخول”.

كيفية إنشاء حساب جديد في محاكم دبي

قالت بوابة محاكم دبي، إنه يتم إنشاء حساب جديد على الموقع من خلال الهوية الرقمية، على النحو التالي

قم بتنزيل تطبيق الهوية الرقمية “”.

افتح التطبيق، ثم اضغط على خيار “اشتراك” من الصفحة الرئيسية.

أكمل الخطوات لتسجيل حساب جديد في التطبيق.

انتقل إلى صفحة إنشاء المستخدم الجديد على موقع محاكم دبي.

أدخل رقم الهوية أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

اتبع التعليمات حتى تنتهي من إنشاء الحساب الجديد.

كيفية تسجيل الدخول إلى محاكم دبي

بعد إنشاء حساب جديد على موقع محاكم دبي باستخدام الهوية الرقمية، سيتم تسجيل دخولك بالخطوات التالية

انتقل إلى موقع محاكم دبي مباشرة “”.

انقر فوق رمز “تسجيل الدخول” من الواجهة الرئيسية.

أدخل اسم المستخدم في الحقل المخصص له.

أدخل كلمة المرور في الحقل المخصص لها.

حدد الخيار “أنا لست روبوتًا”.

انقر فوق أيقونة “تسجيل الدخول”.

تسجيل الدخول إلى محاكم دبي باستخدام الهوية الرقمية

يمكنك أيضًا تسجيل الدخول إلى موقع محاكم دبي بطريقة سهلة باستخدام حساب المستخدم في الهوية الرقمية واتباع الخطوات التالية

انتقل إلى موقع محاكم دبي مباشرة.

انقر فوق رمز “تسجيل الدخول” من الواجهة الرئيسية.

انقر فوق تسجيل الدخول بهويتك الرقمية.

سيتم نقلك إلى صفحة جديدة.

أدخل رقم الهوية أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

استفسارات محاكم دبي مع رقم القضية

تعتبر خدمة الاستعلام عن رقم القضية من أبرز الخدمات الإلكترونية العامة التي يقدمها موقع محاكم دبي. يمكن تنفيذ هذه الخدمة باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى موقع محاكم دبي مباشرة.

انتقل إلى علامة التبويب الخدمات الإلكترونية العامة.

انقر فوق الاستفسارات من القائمة المنسدلة.

قم بتسجيل الدخول للاستعلام عن تفاصيل الحالة.

اضغط على الاستفسار مع رقم القضية.

اختر نوع الحالة، ثم اختر السنة من القائمة المنسدلة.

أدخل الرقم التسلسلي.

انقر على أيقونة “بحث”.

رابط تسجيل الدخول محاكم دبي dc.gov.ae ، يعتبر النام الخاص بالقضاء في دبي من الانظمة القضائية المتطورة في جميع أنحاء العالم ، وعملت محاكم دبي على إطلاق منصة الكترونية لتمكين الأشخاص من الاستفادة من بعض الخدمات والتسهيلات الالكترونية .