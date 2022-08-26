رابط تسجيل الدخول منصة التدريب الدوادمي dwadmitraining.gov.sa ، قد عملت وزارة التربية والتعليم على توفير إحدى منصاتها المعروفة بإسم منصة التدريب الدوادمي ، والتي تعتبر من المنصات ذات الاهمية داخل المملكة العربية السعودية ، والتي تتبع وزارة التربية والتعليم السعودية مما تعمل المنصة على رفع كفاءة العاملين في الوظائف التعليمية ، تابعوا معنا .

منصة تدريب الدوادمي

منصة تدريب الدوادمي هي منصة تدريبية تابعة لوزارة التعليم والتنمية الاجتماعية السعودية. تم إطلاق منصة التدريب من قبل إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي، بهدف رفع كفاءة المعلمين والإداريين في مجال التعليم بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، حيث توفر المنصة برامج تدريبية متنوعة للعاملين في الدولة. إدارة تربوية من معلمين ومشرفين وإداريين وفنيين بهدف تطوير المسار التعليمي الذي سينعكس إيجاباً على الجيل المتعلم من الطلاب والطالبات السعوديين.

إنشاء حساب على منصة تدريب الدوادمي

يمكن لجميع أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية والإشرافية التسجيل في منصة تدريب الدوادمي التابعة لإدارة التربية والتعليم بمحافظة الدوادمي، حيث يتم إنشاء حساب على المنصة والاستفادة من خدماتها العديدة. يتم إنشاء الحساب وفق الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى صفحة منصة التدريب “”.

انقر فوق الخيار لإنشاء حساب جديد.

اكتب الاسم بالكامل.

اكتب رقم الهوية الوطنية.

ضبط كلمة السر.

تأكيد كلمة المرور.

تحديد العمل الحالي.

تحديد جنس المتقدم.

تحديد المرحلة التعليمية.

اكتب عنوان المستخدم.

سجل مكان العمل الحالي.

اكتب رقم الهاتف المحمول.

اكتب بريدًا إلكترونيًا للتأكد من تنشيطه للتواصل مع النظام الأساسي.

يتم تحديد نوع الحساب المراد إنشاؤه على أساس الوظيفة ويأتي كالتالي مدير القسم أو القسم. ممثل أو ممثل عن المدرسة. مشرف تربوي أو مشرف تربوي. مدرس أو مدرس. موظف إداري أو موظف إداري.

تعريف الإدارة التربوية.

حدد القسم أو المدرسة أو القسم.

انقر فوق خيار إنشاء حساب.

تسجيل الدخول إلى منصة تدريب الدوادمي

يمكن تسجيل الدخول إلى منصة تدريب Dawadmi إذا كان لدى المستخدم حساب بالفعل على المنصة، حيث لا يمكن الاستفادة من البرامج التدريبية إلا بتسجيل الدخول وهذا كالتالي

انتقل مباشرة إلى صفحة تسجيل الدخول “”.

اكتب اسم المستخدم أو رقم الهوية.

اكتب كلمة المرور.

انقر فوق خيار تسجيل الدخول.

برامج تدريبية على منصة تدريب الدوادمي

توفر منصة الدوادمي التدريبية العديد من البرامج التدريبية التي تستهدف جميع العاملين في المجال التربوي من معلمين ومشرفين وإداريين وفنيين في مختلف المدارس السعودية. فيما يلي استعراض لأهم البرامج التدريبية التي تقدمها منصة تدريب الدوادمي

قدم تمارين لفهم أساسيات برنامج Excel للمشرفين.

تقديم برنامج استراتيجيات تدريس الفهم القرائي للمرحلة الابتدائية.

التعريف ببرنامج فن التعامل مع المراهقين.

تقديم برنامج التدخل المبكر لتدريب المشرفين والمعلمين.

التعريف ببرنامج القيادات الممارس.

تقديم برنامج التطوير المهني لمعلمي الدراسات الدينية بالمدارس الابتدائية.

تقديم برنامج لتنمية مهارات تصحيح التلاوة.

تقديم برنامج النمو لمعلمي المدارس الثانوية والمشرفين.

رابط تسجيل الدخول لمنصة تدريب الدوادمي dwadmitraining.gov.sa

تحرص إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي في المملكة العربية السعودية على تقديم كافة الخطط والبرامج التي من شأنها تنمية المهارات الشخصية والمهنية وخبرات المعلمين والعاملين في القطاع التربوي من الجنسين، رجالاً ونساءً، في سياق تطوير التعليم والتخرج. طلاب وطالبات بمستوى عالٍ من العلم والمعرفة، على النحو التالي نرفق رابط تسجيل الدخول إلى منصة تدريب الدوادمي “”.

رابط تسجيل الدخول منصة التدريب الدوادمي dwadmitraining.gov.sa ، حيث توفر المنصة العديد من الخدمات الإلكترونية التي يستفيد المعلمون بالإضافة إلى توفر العديد من البرامج التدريبية المميزة والتي تعمل رفع الكفاءة لدى العاملين في وظائف التعليم وياتي ذلك الامر في التطوير المتعلق بالعملية التعليمية .