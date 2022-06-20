رابط تسجيل دخول برنامج الدعم الريفي reef.gov.sa “أسر المنتجة وعاطلين” شروط وثيقة العمل الحر

رابط الدخول في برنامج الدعم الريفي للأسر المنتجة reef.gov.sa وطريقة التقديم لبرنامج الدعم الريفي للأسر المنتجة وربات البيوت للاستفادة من منصة الدعم الريفي الحكومي وآلية التقديم والقبول بشكل حقيقي دراسة الجدوى ومتى يكون موعد صرف الدعم الريفي وتاريخ نزول الدعم المحدد من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة شروط التسجيل والقبول في البرنامج. يستهدف البرنامج الريفي جميع مناطق المملكة وخاصة المناطق ذات الأهمية النسبية العالية. تهدف الوزارة إلى جعل التنمية الريفية مستدامة. هناك طريقتان للدعم ، بما في ذلك الدعم المادي ، بالإضافة إلى الدعم الفني ، وسنراجع من خلال هذا التقرير الإجابة على جميع الأسئلة التي يطرحها الراغبون في الانضمام إلى البرنامج.

رابط تسجيل الدخول لبرنامج الدعم الريفي reef.gov.sa “الأسر المنتجة والعاطلين”

نبدأ أولاً بالإجابة على السؤال متى موعد صرف الدعم الريفي ، وتواريخ نزول الدعم الريفي الحكومي 1443؟ ، حيث يتم صرف ونزول الدعم الريفي خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر ميلادي. حيث يبدأ الصرف في اليوم الأول من الشهر الميلادي حتى اليوم العاشر. أما عن الأسئلة التي سنجيب عليها من خلال هذا التقرير ، ومنها ما يلي:

متى ينخفض ​​الدعم الريفي بعد التسجيل وجدولة صرف الدعم الريفي 1443.

موعد صرف برنامج ريف لهذا الشهر.

متى سينخفض ​​الدعم الريفي 1443 للأسر المنتجة؟

آلية قبول المشاريع في برنامج ريف.

خطوات تغيير الحساب البنكي في برنامج Reef.

منصة ريف إلكترونية.

ما مقدار الدعم الريفي للأسر المنتجة؟

قطاعات برنامج ريف للأسر المنتجة.

هل دعم الشعاب المرجانية قرض قابل للاسترداد؟

متى ينخفض ​​الدعم الريفي بعد التسجيل وجدولة صرف الدعم الريفي 1443

كما ذكرنا سابقًا في أعلى هذا التقرير ، يتم صرف ونزول الدعم الريفي في غضون 10 أيام منذ بداية كل شهر ميلادي ، ولهذا لم يسجل في برنامج الدعم الريفي وفقًا للآلية التي أطلبها. تعيين وزارة البيئة والمياه والزراعةومن تنطبق عليهم شروط منصة Reef Support حيث يتم التسجيل والتقديم إلكترونياً على بوابة الدعم الريفي للأسر المنتجة ويتم التسجيل وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة ويتم البت في الطلب خلال ستين يوماً من تاريخه. استكمال تقديم التسجيل على منصة Reef.

موعد صرف برنامج ريف لهذا الشهر

يختلف موعد صرف الدعم الريفي من مستفيد إلى آخر ، حيث يقوم برنامج Reef بإيداع مبالغ الدعم للمستفيدين في حساباتهم المصرفية ، ويكون الصرف شهريًا في الأيام العشرة الأولى من كل شهر ميلادي. وتجدر الإشارة إلى أن الدعم الموجه للأسر المنتجة أو ربات البيوت هو مساعدات غير مالية. قابل للاسترداد خلافا لما ورد أن هذه المساعدة المالية عبارة عن قروض مستحقة السداد ، وأكد برنامج ريف أن الدعم هو مساعدة مالية تمنح للمزارعين بهدف تحقيق التنمية المستدامة في المناطق الريفية.

خطوات تغيير الحساب البنكي في برنامج Rev

قم بزيارة موقع برنامج Reef.gov.sa

انقر على معلومات الطلب.

تحرير التحديد.

أدخل رقم الآيبان الخاص بالمستفيد.

انقر فوق أيقونة حفظ.

وبالتالي ، فقد تم تغيير الحساب المصرفي بنجاح.

منصة ريف على الإنترنت

تغريدات من ReefSaudi

بالنسبة لآلية قبول طلب التسجيل في برنامج Reef Support ، تبدأ بعد التسجيل خطوات مراجعة الطلب من قبل لجنة خاصة. تدرس هذه اللجنة المشروع المقدم من مقدم الطلب. برنامج الشعاب الحكومية وآلية قبول طلب الأهلية للدعم الريفي يتم خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

التسجيل في الحكومة’برنامج الدعم الريفي للأسر المنتجة reef.gov.sa

وتجدر الإشارة إلى أن بوابة الحكومة الإلكترونية لبرنامج الدعم الريفي مكلفة بتقديم الدعم للعديد من المهن الريفية من صغار المزارعين ومهنة الصيد وتربية المواشي ، حيث يمكن التسجيل في برنامج ريف للاستفادة من الدعم المالي والفني الذي توفره المنصة. الريف السعودي من خلال زيادة الإنتاجية وجودة المنتجات ، ويتبع ذلك تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين من البرنامج.

القطاعات المستفيدة من الدعم المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية

صناعة الأثاث والسجاد والأحذية.

مجال العمل في تجفيف النباتات والفواكه المجففة.

صناعة القهوة بأنواعها.

تحميص القهوة وتعبئتها.

انتاج العسل وتربية النحل.

صناعة الفاكهة المجففة.

قطاعات الصيد.

وحدات نسيج صوفية.

تصنيع الأسمدة العضوية لجميع النباتات والفواكه وكذلك الأسمدة الحيوانية.

دعم المطاعم والمقاهي الريفية.

مزارع ريفية سياحية.

إنتاجية العطور والصابون والزيوت.

الأدوات المنزلية ومنتجات العناية بالبشرة.

صناعة السمن والزبدة والزبادي.

المنحوتات والحقائب وكذلك الكماليات الجلدية.

رابط تسجيل الدخول إلى برنامج دعم الريف للأسر المنتجة: reef.gov.sa

قم بزيارة رابط التسجيل في برنامج Reef.gov.sa

انقر فوق أيقونة التسجيل الآن في الجزء العلوي من الصفحة.

أدخل الاسم الكامل.

اكتب رقم الهوية الوطنية “السجل المدني”.

الإقامة والإقامة.

اختيار الجنس “ذكر – أنثى”

تاريخ الميلاد والعمر بالأرقام.

اذكر مقدم الطلب’ق الحالة الاجتماعية.

بيان الحالة الصحية.

عدد أفراد الأسرة بالأرقام.

رقم الهاتف المحمول متاح دائمًا لسهولة الاتصال.

حدد مصدر الدخل.

وضح ما إذا كنت موظفًا أم لا.

المؤهل الأكاديمي الذي حصلت عليه.

إرفاق الرقم القومي وفاتورة الهاتف أو الكهرباء.

حدد النشاط الذي تريد العمل فيه.

اذكر نبذة مختصرة عن مشروعك وسنوات خبرتك في هذا المجال.

أجب عن الأسئلة المتوفرة في بوابة التسجيل.

أخيرًا ، بعد إكمال ما سبق ، انقر فوق أيقونة التسجيل.

لمزيد من المعلومات ، اتصل برقم هاتف دعم Reef: 19930.

شروط وثيقة التسجيل لبرنامج ريف للعاطلين عن العمل

التسجيل متاح فقط للذكور والإناث السعوديين.

يُستثنى حاملو بطاقات التنقل من هذا.

أن يعمل مقدم الطلب في نشاط زراعي أو زراعي متعلق به.

عدم العمل في أي وظيفة سواء في القطاع الخاص أو العام.

الإقامة في المنطقة الإدارية المشمولة بالدعم الريفي.

العمر 21 سنة على الأقل.

أن لا يتجاوز الدخل الشهري ستة آلاف ريال.

برامج الدعم المالي لا تزيد عن 3 برامج.

الالتزام بكافة المتطلبات الفنية والصحية المعتمدة في برنامج الأسر المنتجة.

إجمالي الدعم الريفي 54 ألف ريال كحد أقصى يتم صرفه على 18 شهر.

إرفاق مستندات موثوقة تثبت أنه يمارس المهنة ، لإثبات أهليته لدعم البرنامج.

يتم التقدم بطلب للحصول على دعم Reef إلكترونيًا على منصة Reef Financial Support.

يجب الحصول على وثيقة العمل الحر من خلال وزارة الموارد البشرية.

يجب أن يكون لمقدم الطلب حساب بنكي خاص به.

إرفاق نسخة واضحة من رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) الخاص بالبنك.

اكتب وصفا موجزا لطبيعة المشروع.

قم بتحميل نسخة من وكالة سارية المفعول.

إرفاق شهادة أصالة.

ما الفرق بين دعم الريف ودعم الأسر المنتجة من بنك التنمية الاجتماعية؟

هذا سمح بوابة منصة دعم Reef القدرة على التسجيل والتعرف على شروط وضوابط التقديم لبرنامج Reefمن أجل تسهيل الحصول على الدعم المالي المباشر ، فضلاً عن الدعم الفني المقدم من وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية ، من أجل مساعدتك في تقدم مشروعك. كما قدمت منصة ريف خدمة التواصل مع الدعم الفني للبرنامج عبر رقم الهاتف 19030 أو من خلال الصفحة الرسمية للبرنامج على تويتر.

المنصة الوطنية للأسر المنتجة وشروط إصدار وثيقة العمل الحر

هكذا قدمنا ​​لكم إجابات على العديد من الأسئلة والاستفسارات للراغبين في الالتحاق ببرنامج الدعم الريفي الحكوميكما يسعدنا تلقي المزيد من استفساراتكم وأسئلتكم بخصوص برنامج الدعم الريفي الحكومي ، وسنعمل جاهدين للإجابة على جميع الأسئلة بمعلومات موثقة وصحيحة من مصادرها الرسمية ، ويمكنك التواصل معنا من خلال كتابة تعليق في الأسفل من هذا التقرير.

ما مقدار الدعم الريفي للأسر المنتجة؟

وضع برنامج الدعم الريفي القواعد والضوابط لصرف الدعم لأولئك الذين ثبت أهليتهم واستحقاقهم للدعم. كما حدد البرنامج عدد برامج الدعم لكل مستفيد بحد أقصى ثلاثة برامج. كما وضع البرنامج سقفاً مادياً لكل برنامج بحد أقصى 54 ألف ريال ، ويتم ذلك وفق الآتي: