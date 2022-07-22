رابط تسجيل دخول بلاك بورد الكلية التقنية‎ بعد التحديث الجديد 1444 ، يسعى الكثير من الطلاب المقيمين في المملكة السعودية حول التعرف على رابط تسجيل دخول بلاك بورد الكلية التقنية ‎التحديث الجديد 1444 للطلاب داخل المملكة العربية السعودية وتكون عملية البحث للتعرف على كيفية الحصول على رابط تسجيل دخول بلاك بورد الكلية ، سنشرح لكم الخطوات التي تمكنكم من الوصول الى رابط رابط تسجيل دخول بلاك بورد الكلية التقنية ، تابعوا معنا .

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هي وكالة حكومية سعودية متخصصة في توفير التدريب الفني والمهني لخريجي المدارس الثانوية من الذكور والإناث في المملكة العربية السعودية. تسعى هذه المؤسسة إلى تنمية الموارد البشرية الوطنية بما يساهم في تلبية متطلبات سوق العمل. تقدم هذه المؤسسة العديد من برامج التدريب الفني والمهني للإناث والذكور في جميع كلياتها التقنية والمتواجدة في بعض الأماكن بالمملكة العربية السعودية.

بلاك بورد الفني الأسود

تقنية Blackboard هي نظام لإدارة التعليم عن بعد، ومن خلال هذا النظام يتم متابعة الطلاب ومراقبة العملية التعليمية، وأيضًا من خلال هذا النظام الإلكتروني يمكن للطلاب التفاعل مع الدورات التعليمية خارج قاعة المحاضرات. يمكن للطلاب التواصل مع المعلم بوسائل مختلفة، وفي نهاية الدراسة يتقدم الطلاب للامتحانات على شكل رسوم متحركة أيضًا من خلال نظام البلاك بورد.

رابط تسجيل الدخول إلى Blackboard Technical College

توفر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني نظاماً يسمى رايات، وهو مرتبط بالبلاك بورد. من خلال هذا النظام يتلقى المتدربون برامج تدريبية وتطبيقات، ويمكنهم الذهاب إلى رابط تسجيل الدخول “” في نظام البلاك بورد الخاص بالكلية التقنية، وبعد ذلك عليهم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على تسجيل الدخول.

كيفية التسجيل في Blackboard Technical College

يمكن للطلاب المقيدين بالكلية التقنية التسجيل في نظام البلاك بورد باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى صفحة تسجيل الدخول إلى Blackboard.

أدخل اسم المستخدم وهو رقم المتدرب.

اكتب كلمة المرور، وهي رقم الهوية أو رقم الإقامة.

أدخل البيانات المطلوبة للتسجيل.

بعد ة البيانات اضغط على أيقونة التسجيل.

كيفية التسجيل في الكلية التقنية 1444

يتم التسجيل عبر الإنترنت بالكلية التقنية من خلال بوابة القبول والتسجيل على النحو التالي

انتقل إلى بوابة القبول مباشرة.

انقر فوق إنشاء حساب جديد.

تحديد نوع الهوية.

أدخل رقم الهوية.

أدخل سنة الميلاد في التقويم الهجري.

أدخل رقم الهاتف المحمول وقم بتأكيده.

اكتب رسالة بريد الكتروني.

أدخل رمز التحقق.

توافق على أن البيانات المدخلة صحيحة.

انقر فوق “تسجيل”.

عرض تعريف البرنامج الذي التحق المتقدم به.

اقرأ الشروط العامة.

انتقل إلى علامة التبويب “التقدم بطلب للحصول على البرنامج”.

أدخل البيانات الشخصية باللغة العربية، ثم اضغط على “التالي”.

أكمل باقي إجراءات التسجيل، وبعد ذلك يتم تحميل إشعار التسجيل وحفظه.

شروط القبول بالكلية التقنية 1444

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الشروط المطلوبة لتمكين الطلاب من التسجيل فيها. هذه الشروط هي كما يلي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو أم سعودية.

أن يكون من خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن يكون لائقا طبيا.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 سنة.

ألا يتجاوز تاريخ الشهادة الثانوية أو ما يعادلها خمس سنوات.

يجب ألا يكون المتقدم حاصلاً على شهادة جامعية أو درجة جامعية متوسطة.

ألا يكون المتقدم مسجلاً في منشأة تدريبية أو أي مؤسسة تعليمية أخرى.

ألا يكون المتقدم قد فصل سابقًا في إحدى المؤسسات التدريبية خلال الفصول الثلاثة السابقة من تاريخ تقديم الطلب.

ألا يكون المتقدم قد فصل تأديبيًا من إحدى الجهات التعليمية أو التدريبية.

عدم التقدم لأي برنامج آخر خلال فترة التدريب بالكلية التقنية.

ألا يكون المتقدم موظفًا.

يمكن قبول المفوض بعد موافقة جهة عمله.

المستندات المطلوبة للتسجيل في الكلية التقنية 1444

للقبول في الكلية التقنية يجب على الطلاب تقديم المستندات التالية

أصل شهادة المؤهل العلمي.

صورة حديثة للطالب.

نسخة من البطاقة الوطنية للطالب.

نسخة من البطاقة العائلية.

شهادة حسن سيرة وسلوك.

نسخة من اتفاقية المتدرب.

توقيع وقبول اتفاقية قبول المتدرب إلكترونيًا.

إشعار قبول الطالب بالكلية.

تخصصات الكلية التقنية

تضم الكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني العديد من التخصصات التي يلتحق بها الطلاب والطالبات، ويدرسون في نظام البلاك بورد للتعلم عن بعد، والذي حددنا رابط الدخول إليه، وفي الفقرات التالية نتعرف عليها. أبرز تخصصات الكليات التقنية.

اختصاصات الكلية الفنية الادارية

تضم الكلية الفنية الادارية التخصصات التالية

تخصص محاسبة.

تخصص تسويق.

التخصص في إدارة المكاتب.

التخصص في إدارة المستودعات.

تخصصات الكلية التقنية الميكانيكية

تضم الكلية التقنية الميكانيكية التخصصات التالية

تخصص كهربائي للسيارات.

تخصص الإنتاج.

التخصص والأنظمة الهيدروليكية.

تخصص المعدات الثقيلة.

الآلات الزراعية المتخصصة.

متخصصون في التبريد والتكييف.

تخصص السيارة.

اختصاصات كلية تقنية الحاسبات

تضم الكلية التقنية للحاسوب التخصصات التالية

تخصص الوسائط المتعددة.

تخصص البرمجيات.

دعم فني متخصص.

متخصصة في إدارة أنظمة الشبكات.

تخصص الشبكة.

اختصاصات الكلية التقنية الخاصة

تضم الكلية التقنية الخاصة التخصصات التالية

صيانة الكمبيوتر مكرسة للصم.

متخصصون في تطبيقات المكتب.

تخصص دعم المستفيدين.

تطبيقات سطح المكتب على الكمبيوتر مخصصة لضعاف البصر.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على رابط تسجيل دخول بلاك بورد الكلية التقنية‎ بعد التحديث الجديد 1444 ، و اختصاصات كلية تقنية الحاسبات ، و كيفية التسجيل في الكلية التقنية 1444 ، و شروط ومعايير التسجيل في الكلية التقنية 1444 .