رابط تسجيل دخول منصة الضمان المطور نفاذ sso.hrsd.gov.sa شروط استحقاقات دعم المملكة

رابط الدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي المطورة من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج الضمان الاجتماعي الجديد وصول موحد sso.hrsd.gov.sa علي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةفئات المستفيدين الذين يحق لهم التسجيل والتقديم ، وشروط التسجيل والاستحقاق ، والمقصود بالشيخوخة ، وكيفية متابعة حالة الطلب بعد التقدم لاستحقاق المعاش الضماني ، وما هي المستندات؟ من أجل الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي ، وكلها تحظى بشعبية كبيرة لدى قطاع عريض فهو من مواطني المملكة العربية السعودية ، لذلك سنراجع معكم بإيجاز من خلال هذا التقرير الإجابة على كل ما سبق- المذكورة الأسئلة.

رابط لتسجيل الدخول إلى منصة ضمان المطور sso.hrsd.gov.sa

خدمة معاش الضمان الاجتماعي مستحقة للسعوديين فقط للفئات التالية:

من بلغ سن الشيخوخة ذكرا كان أو أنثى

مطلقة مع أطفالها.

الأرملة مع الأيتام.

عائلة مهجورة.

عائلة متميزة.

أسرة الغائب أو المفقود.

عائلة المدمن على المخدرات.

دعم المطور ومنصة الحماية الاجتماعية

تولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اهتماما كبيرا بالمرأة التي ليس لها معيل ، وذلك لتوفير حياة كريمة لها بعد فقدان معيلها. يحق للمرأة التي ليس لها معيل التقدم بطلب صرف معاش الضمان الاجتماعي من خلال بوابة الخدمات التابعة لوزارة الموارد البشرية والتي تشمل المرأة التي ليس لها معيل. الفئات التالية:

مطلق.

أرملة

مهجور.

أمتياز، .

الزوجة الغائبة أو المفقودة.

زوجة مدمن مخدرات

أما بالنسبة للأيتام ، فهم مشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية في استحقاقاتهم في تقديم ودفع المعاش التقاعدي ، وذلك لإعفائهم من فقدان أحد أقاربهم سواء الأب أو الأم. تشمل فئات الأيتام ما يلي:

الأب يتيم ميت.

– اليتيم المتوفى والده.

يتيم مجهول الأب أو الوالدين.

يتيم مجهول الأب أو الوالدين.

يمكن لحاملي بطاقة التنقل أيضًا التقدم بصفتهم يتيمًا للأب المتوفى أو يتيم الأب المتوفى.

دخول مطور الضمان الاجتماعي

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد حددت فئة كبار السن أصحاب الحق في التقدم لصرف المعاش التقاعدي ، وهم كل من تجاوز سن الستين ، ولا يفعل ذلك. أن يكون لك معيل أو مصدر دخل كاف ليعيش حياة كريمة ، ولكل شخص الحق في التسجيل في خدمة معاش الضمان ، ولكن ليس من بين الفئات المذكورة سابقاً ، بعد مراجعة مكتب الضمان. أما التسجيل الإلكتروني فيشمل الفئات المذكورة فقط.

رابط الوصول الموحد لمنصة الضمان الاجتماعي المطورة: sso.hrsd.gov.sa

يزور رابط خدمة معاشات الضمان الاجتماعي على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

انقر على أيقونة بدء الخدمة.

سوف تفتح رابط لصفحة الدخول من خلال بوابة الدخول الوطنية الموحدة.

إدخال الرقم القومي أو رقم الإقامة لحاملي بطاقات التنقل.

اكتب كلمة المرور.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

إذا لم يكن لديك حساب ، يمكنك النقر فوق أيقونة إنشاء حساب جديد.

الجدير بالذكر أن مقدم الطلب يجب أن يكون لديه حساب بنكي ، لذلك يجب فتح حساب مصرفي للشخص الراغب في التقديم والتسجيل لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي. ثم اختر “طلباتي”. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه سيتم القيام بذلك ارسل رسالة نصية على هاتف مقدم الطلب مبيناً مدى استحقاقه من عدمه.

شروط وضوابط التقديم والاستحقاقات لراتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد

يجب أن يكون المستفيد من الفئات المستهدفة المذكورة سابقاً في هذا التقرير.

إنشاء ملف شخصي له في حال كونه مستفيد جديد لأول مرة وتعبئة البيانات التالية: