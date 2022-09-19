رابط تسجيل دخول منصة مدرستي 1444 الشغال من وزارة التعليم ، عملت وزارة التعليم في السعودية على إتاحتها لجميع الطلاب لمساعدتهم على استخدام هذه المنصة في التعلم عن بعد ، لأن نظام التعليم في المملكة العربية السعودية لا يزال يعمل في تلك الأوقات وياتي إنشاء منصة مدرستي ضمن تطلعات الهدف من رؤية المملكة لعام 2030 هو تطوير نظام التعليم بأكمله وإدخال مجموعة متنوعة من الوسائط مع التكنولوجيا الحديثة التي تساعد الطلاب من خلالها على تحقيق مستوى عال من البيئة التعليمية ، تابعوا معنا .

رابط تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي 1444

لا يزال بإمكان الطلاب استخدام منصة مدرستي، والتي ظهرت خصيصًا لمساعدة الطلاب على التعلم عن بُعد. تم تطوير موقع مدرستي من خلال تزويد الموقع بالعديد من الأدوات التعليمية التي يمكن للطلاب من خلالها الاعتماد بشكل كبير فِيْ الحصول على شرح للمناهج السَعُودِيْة بطريقة بسيطة وسهلة للغاية، يمكنك الوصول إلى موقع مدرستي، بالإضافة إلى الاعتماد على المنصة للاستفادة من عدد كبير من الخدمات التعليمية المقدمة عليها، بالإضافة إلى حضور الفصول التي يتم تدريسها عادة بشكل مباشر على المنصة، بالإضافة إلى العدد الكبير من الإمكانيات التي توفرها منصة مدرستي، لذلك انسجاما مع هذا الأمر، سنقوم المتابعة وة قبلكَمْ من خلال موقعكَمْ الإخباري، وقد أطلعتني الأخبار على نماذج وخطوات التسجيل فِيْ موقع مدرستي التعليمية. فِيْ شكل إلكتروني.

خطوات التسجيل منصة مدرستي

التسجيل فِيْ منصة مدرستي سهل للغاية وبسيط لجميع مواطني المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث كل ما عليك هُو البدء بالدخول إلى موقع مدرستي عبر الرَابِطْ الرسمي لوزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة واتباع الخطوات التالية –