رابط تسجيل دخول منصة مدرستي 1444 الشغال من وزارة التعليم ، عملت وزارة التعليم في السعودية على إتاحتها لجميع الطلاب لمساعدتهم على استخدام هذه المنصة في التعلم عن بعد ، لأن نظام التعليم في المملكة العربية السعودية لا يزال يعمل في تلك الأوقات وياتي إنشاء منصة مدرستي ضمن تطلعات الهدف من رؤية المملكة لعام 2030 هو تطوير نظام التعليم بأكمله وإدخال مجموعة متنوعة من الوسائط مع التكنولوجيا الحديثة التي تساعد الطلاب من خلالها على تحقيق مستوى عال من البيئة التعليمية ، تابعوا معنا .
رابط تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي 1444
لا يزال بإمكان الطلاب استخدام منصة مدرستي، والتي ظهرت خصيصًا لمساعدة الطلاب على التعلم عن بُعد. تم تطوير موقع مدرستي من خلال تزويد الموقع بالعديد من الأدوات التعليمية التي يمكن للطلاب من خلالها الاعتماد بشكل كبير فِيْ الحصول على شرح للمناهج السَعُودِيْة بطريقة بسيطة وسهلة للغاية، يمكنك الوصول إلى موقع مدرستي، بالإضافة إلى الاعتماد على المنصة للاستفادة من عدد كبير من الخدمات التعليمية المقدمة عليها، بالإضافة إلى حضور الفصول التي يتم تدريسها عادة بشكل مباشر على المنصة، بالإضافة إلى العدد الكبير من الإمكانيات التي توفرها منصة مدرستي، لذلك انسجاما مع هذا الأمر، سنقوم المتابعة وة قبلكَمْ من خلال موقعكَمْ الإخباري، وقد أطلعتني الأخبار على نماذج وخطوات التسجيل فِيْ موقع مدرستي التعليمية. فِيْ شكل إلكتروني.
خطوات التسجيل منصة مدرستي
التسجيل فِيْ منصة مدرستي سهل للغاية وبسيط لجميع مواطني المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث كل ما عليك هُو البدء بالدخول إلى موقع مدرستي عبر الرَابِطْ الرسمي لوزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة واتباع الخطوات التالية –
- افتح الرَابِطْ منصة مدرستي الرسمي
- ابدأ باختيار رمز تسجيل الدخول من الرمز المخصص له
- ابدأ فِيْ إنشاء حساب جديد
- انقر فوق علامة التبويب الخدمات فِيْ الصفحة الرئيسية
- سجل رقم هاتفك المحمول فِيْ الأيقونة المخصصة لك
- ستتلقى بعد ذلك رقم الكود الذي يجب عليك إدخاله ثم تعيين كلمة المرور الخاصة بك
- حدد المرحَلْة التي تنتمي إليها إذا كنت طالبًا فِيْ المرحَلْة الابتدائية أو الثانوية أو الثانوية
- حدد الفصل الدراسي الأول
- ثم اختر الخدمة التي تريد الحصول عليها من أيقونة الخدمات التعليمية
تعتبر منصة مدرستي من المنصات التي عرفت باهميتها بين المجتمع السعودي لتحقيق العديد من المميزات لمساعدة الطلبة على فهم المناهج الدراسية والحصول على التقيم الخاص بهم من علامات الاختبارات ، وتحقيق دور الرقابة من قبل أولياء الامور لمستوى طلابهم دون الحاجة الى زيارة مقر المدرسة ووضعنا لكم رابط تسجيل دخول منصة مدرستي 1444 الشغال من وزارة التعليم .