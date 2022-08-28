رابط تسجيل روضة نظام نور 1444 وأعمار القبول ، مع بداية العام الجديد للإلتحاق بالدراسة داخل المدارس ورياض الأطفال والجامعات التعليمية ، تسائل العديد من أولياء الأمور ممن لديهم أطفال حول الرابط الذي يمكنهم من التسجيل لأطفالهم داخل رياض الأطفال في المملكة ، و تتم وفق مجموعة من الخطوات الإلكترونية عبر نظام نور التعليمي الذي توفره وزارة التربية والتعليم لجميع المواطنين والمقيمين لتسهيل عملية تسجيل الأطفال ، تابعوا معنا .

نظام نور التعليمي

نظام نور هو أحد أنظمة ومواقع وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية. تم إنشاؤه بهدف تسهيل إجراء المعاملات للمؤسسات التعليمية في المملكة، مثل تسجيل الأطفال في المراحل الدراسية المختلفة، وإمكانية التواصل مع إدارة المدرسة عن بعد. يوفر النظام إمكانية حل الواجبات المنزلية وحضور الدروس. مختلف.

كيفية التسجيل في روضة الأطفال الحكومية نظام نور 1444

يتم تسجيل رياض الأطفال من خلال نظام نور على النحو التالي

قم بزيارة رابط موقع نظام نور التعليمي “”.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك وقم بتسجيل الدخول.

انقر فوق علامة التبويب “تسجيل طالب جديد”.

كتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة للطالب وتحديد علاقة القرابة بين الطالب وولي الأمر.

تحديد مهنة الولي من المهن المدرجة بالقائمة.

املأ جميع بيانات الطالب المطلوبة وهي تحديد الجنسية. جنسية الأم. أدخل رقم جواز السفر. رقم السجل المدني. تاريخ انتهاء بطاقة الهوية. توضيح مصدر الهوية. الاسم الاول للطالب باللغة العربية. اسم الاب بالعربي. اسم الجد بالعربي. اسم العائلة بالعربي الاسم الاول للطالب بالانجليزية. اسم الاب بالانجليزية. اسم الجد بالانجليزية. اسم العائلة باللغة الإنجليزية. جنس. وتاريخ الميلاد. تحديد نوع السكن. ملكية السكن. منطقة الإقامة. اكتب العنوان بالتفصيل. أضف رقم هاتف ثابت. ورقم الجوال. العنوان الوطني والرمز البريدي.

اضافة بيانات الروضة المطلوبة وهي اسم الروضة. الإدارة التربوية. مكتب التعليم.

انقر فوق حفظ الطلب المقدم.

إرفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة.

انقر فوق أيقونة إرسال الطلب.

يتم استلام رسالة تتضمن رقم الطلب وآلية المتابعة عبر البريد ورسائل الجوال.

متابعة الطلب من خلال رقم الطلب خلال مدة 5 أيام عمل.

المستندات المطلوبة لتسجيل روضة نظام نور 1444

عند تقديم طلب تسجيل الأطفال في روضة أطفال نظام نور، يتم إرفاق المستندات التالية

إرفاق صورة من القيد العائلي، على أن يكون الطفل مشمولاً به.

نسخة من شهادة ميلاد الطالب إذا لم يتم إضافتها إلى السجل العائلي.

قم بتحميل مستندات التحصين الأساسية الكاملة للطفل حتى وقت القبول.

إرفاق ما يثبت الفحص الطبي المطلوب في المراكز الصحية.

إرفاق المستندات المطلوبة لتتطابق مع اسم وتاريخ ميلاد الطفل.

سن قبول الأطفال في نظام روضة نور للأطفال هو 1444

يتم تسجيل الأطفال في رياض الأطفال من سن ثلاث إلى 6 سنوات، في مراحل رياض الأطفال المختلفة، ويتم تحديد المرحلة من خلال الجدول التالي

المستوىالمستوى الأول (رياض الأطفال الخاصة والدولية فقط)المستوى الثانيالمستوى الثالث

تاريخ الولادة من 3 صفر 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م. حتى 2 صفر 1444 هـ الموافق 1 أكتوبر 2022 م. من 3 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 20 يناير 2022 م. حتى صفر 2 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م. من 3 صفر 1438 هـ الموافق 2 نوفمبر 2016 م. حتى 2 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 19 يناير 2022 م.

شروط التسجيل في رياض الأطفال – نظام نور 1444

عند التسجيل في رياض الأطفال، يجب استيفاء الشروط التالية

يشترط أن يبلغ الطفل سن القبول في رياض الأطفال.

أن يكون الطفل من أصل وأصل سعودي.

يتم تشخيص الطفل من قبل متخصصين عند التسجيل في برامج التدخل المبكر، ويرفع تقرير من جهة معتمدة.

يعتمد القبول على مكان إقامة أو مكان عمل الأم أو معيل الطفل.

يلزم إرفاق المستندات والمستندات التي تطلبها الوزارة.

تاريخ التسجيل في روضة نظام نور 1444

يتم التسجيل في رياض الأطفال عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي لنظام نور، والتسجيل متاح للعام الجديد اعتباراً من 28/10/1443 ويستمر خلال العام عبر نظام نور التعليمي لطلبة رياض الأطفال حسب الأعمار المذكورة سابقاً.

رابط التسجيل في روضة أطفال نظام نور 1444

يتم التسجيل في رياض الأطفال عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي والتسجيل في نظام نور التعليمي “” حيث يتم إدخال الحساب الشخصي أو إنشاء حساب جديد، ويتم اتباع التعليمات والإجراءات وكافة البيانات والمعلومات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل. تمتلئ.

رابط تسجيل روضة نظام نور 1444 وأعمار القبول ، تعتبر منصة نظام نور من الخدمات الالكترونية التي تتيحها وزارة التعليم في المملكة لتسهيل على الطلاب وأولياء الامور من تلبية إحتاجاتهم المواطنين وتقديم التسهيلات دون الحاجة الى التوجه الى مؤسسات التعليمية لوزارة التربية والتعليم .